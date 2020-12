Binz

Das Impfen hat gerade begonnen, doch auch Rügen befindet sich weiterhin im Lockdown. Corona bestimmt den Alltag mit. Wann der Kampf gegen die Pandemie spürbare Erfolge zeigt, ist derzeit offen. Vor diesem Hintergrund haben sich die Veranstalter des Rügener Wohltätigkeitsballs dazu entschlossen, die Benefiz-Gala zu verschieben.

2021 wird es diesen Ball, der mittlerweile zu den wichtigsten gesellschaftlichen Ereignissen auf Rügen zählt, nicht geben. Er ist auf 2022 verschoben. Die nächste Benefiz-Gala wird erst im Februar 2022 veranstaltet, teilt Elke Hähle mit, die zusammen mit ihrem Mann Bernd die Fäden bei der Organisation dieses gesellschaftlichen Höhepunktes für wohltätige Zwecke auf der Insel zieht.

Organisatorin Elke Hähle : Das Jahr 2020 hat alles verändert

Ursprünglich war der Rügener Wohltätigkeitsball auch für 2021 geplant. Die Benefiz-Gala, die bereits seit 2008 auf der Insel veranstaltet wird, sollte am 27. Februar kommenden Jahres in der 14. Auflage im Kurhaus-Saal des Travel Charme Kurhaus Binz über die Bühne gehen. Alles sei in guter Vorbereitung gewesen –, Band, Moderation und Programm bereits gesichert.

Das Kurhaus unter neuer Leitung von Oliver Gut habe großartige Unterstützung zugesichert, teilt Elke Hähle mit. „Aber das Jahr 2020 hat alles verändert!“ Dabei räumt sie ein: „Wir hatten noch das Glück, die letzte Veranstaltung am 28. Februar dieses Jahres vor Schließung wegen Corona im Kurhaus-Saal durchführen zu können.“

Rund 220 000 Euro für gemeinnützige Projekte

An dem Abend erlebte die Benefiz-Gala, deren Hauptanliegen es ist, Gutes zu tun und wichtige Projekte für Kinder und Jugendliche sowie bedürftige Menschen zu unterstützen, ihre 13. Auflage. Sie war ein voller Erfolg. Der Kurhaussaal war restlos ausverkauft. Die ostdeutsche Rocklady Petra Zieger und Singer-Song-Writer Alexander Kappe begeisterten mit einer Bühnenshow das Publikum, das unter anderem durch den Kauf von Tombola-Losen und bei der Versteigerung von speziellen Präsenten das Anliegen des Balls unterstützte.

Mehr als 25 000 Euro kamen zusammen und konnte für gemeinnützige und soziale Projekte an sechs Vereine der Insel übergeben werden. Damit erhöhte sich der Erlös auf rund 220 000 Euro, die in den 13 Jahren des Ball-Bestehens erzielt wurden und an insgesamt 43 Vereine der Insel übergeben werden konnten.

14. Auflage erst im Februar 2022

Bei der intensiven und gut laufenden Vorbereitung des nächsten Wohltätigkeitsballs für 2021 bremst die Pandemie die Veranstalter nun aus. „Nach aktueller Lage haben wir uns jetzt zur Verlegung des 14. Balls auf den 26. Februar 2022 entschieden“, teilt Elke Hähle mit. Die Veranstalter hoffen, dass Stammgäste trotz Verschiebung dem Ball die Treue halten und heißen auch Neulinge zur 14. Auflage willkommen.

„Die lockere und natürlich festliche Atmosphäre bietet schnell Gelegenheit, sich näher kennenzulernen. Kommunikation und Unterhaltung sind unsere Ziele – aber vor allem auch, nützliche Projekte auf der Insel zu unterstützen“, unterstreicht Elke Hähle. Für Letzteres gab es bereits Anträge von Vereinen, die von den Ballorganisatoren weiterbearbeitet werden, informiert sie und bittet um eine langfristige Anmeldung für den 14. Rügener Wohltätigkeitsball.

Anmelden ab sofort möglich

Anmelden können sich Interessenten ab sofort für die Benefiz-Gala am 26. Februar 2022 im Binzer Kurhaussaal. Auch jene, die sich bereits für den ursprünglich geplanten Termin für 2021 angemeldet bzw. Karten gekauft haben, werden um erneute Bestätigung gebeten. Nähere Informationen dazu erteilt Elke Hähle unter elke@profile-pragentur.de.

Von OZ