Rügener Bürgermeisterin über 2021: „Gebührenerhöhung des Zweckverbandes war unnötig“

Bergen

Hinter den Bergener Bürgern liegen spannende zwölf Monate. Sie haben erlebt, wie der Bau des neuen Sportschwimmbades begann, der sanierte Sportplatz eingeweiht wurde, und dass Freizeiteinrichtungen immer mehr Urlauber nach Bergen locken. Doch in der Corona-Pandemie musste die Stadt auch einige Hürden überwinden und sich neuen Herausforderungen stellen. Wie das Jahr für Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) lief, verriet sie im OZ-Interview.

In Bergen ging ein ereignisreiches Jahr zu Ende. Wie lief 2021 aus Ihrer Sicht?

2021 war insgesamt ein gutes Jahr, weil wir viel auf den Weg bringen konnten. Dazu gehört die Sanierung des Sportplatzes sowie die Grundschule Altstadt und der Baubeginn des Sportschwimmbades. Im Umweltbereich konnten wir den Naturlehrpfad im Rugard fertigstellen. Straßenbaumaßnahmen konnten begonnen beziehungsweise abgeschlossen werden. Dank einer Fördermittelzusage können wir in diesem Jahr mit dem Neubau eines Fachanbaus an der Regionalen Schule am Rugard beginnen. Durch die Corona-Pandemie kamen allerdings die persönlichen Kontakte in Bergen viel zu kurz.

Thema Corona: Wie ist Bergen bisher durch die Pandemie gekommen?

Wir waren von Anfang an gut vorbereitet und haben früh reagiert – gerade, was die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr betrifft. Auch in der Verwaltung kam es durch die festgelegten Maßnahmen nicht zu Ausfällen oder gar Handlungsunfähigkeit. Bedauerlich ist, dass das Vereinsleben teilweise zum Erliegen kam und die Veranstaltungen entweder gar nicht oder nur mit erheblichen Einschränkungen stattfinden konnten.

Welche besonderen Erinnerungen an das Jahr 2021 bleiben haften?

Ein besonderer Moment war der Spatenstich für das Schwimmbad, weil im Vorfeld viel Arbeit und Nerven in diesem Projekt steckten. In diesem Zusammenhang negativ behaftet waren die vielen Steine, die bis zu diesem Ereignis in den Weg gelegt worden sind. Hier gab es zum Beispiel die Bitte von wenigen Stadtvertretern an die Ministerien in Schwerin, die Fördermittelzusage zurückzunehmen.

Was war der größte Aufreger des Jahres?

Zweifellos ärgert mich die anstehende Gebührenerhöhung des Zweckverbandes ZWAR, die aus meiner Sicht so nicht notwendig gewesen wäre. Deshalb habe ich auch gegen diese Gebührenerhöhung gestimmt. Anders als bei Strom oder Gas haben die Bürger bei der Wasserversorgung leider keine Wahlmöglichkeit eines Anbieters, da es eben für die Wasserversorgung nur den ZWAR gibt. Insofern erwarte ich, dass der ZWAR mit seinen Ausgaben verantwortungsvoll umgeht.

Die Geburtsklinik in Bergen musste schließen. Was bedeutet es für die Stadt, sollte dieser Zustand dauerhaft sein?

Ich gehe nicht davon aus, dass es dauerhaft so bleiben wird, also stellt sich die Frage gar nicht. Der erste und wichtigste Schritt mit der Besetzung der Chefarztstelle ist jetzt vollzogen – mit einer Doppelspitze. An den weiteren Voraussetzungen wird mit Hochdruck gearbeitet.

In Bergen wird überall gebaut – warum kann sich die Stadt die vielen Ausgaben leisten?

Bergen hat ein hohes Steueraufkommen. Die hier angesiedelten Unternehmen sind breit aufgestellt und nicht nur vom Tourismus abhängig. Das hat uns sicherlich in der Corona-Zeit einen Vorteil gegenüber den rein touristisch geprägten Orten verschafft. Ohne Fördermittel wären die ganzen Investitionen allerdings auch nicht möglich. Insofern ist unsere stetige Suche nach dem passenden Förderprogramm ein sehr wichtiger Baustein. Nichtsdestotrotz müssen wir für unsere Vorhaben einen hohen Eigenanteil aufbringen, den wir uns leisten können und wollen, weil wir die Stadt zukunftsfähig aufstellen wollen.

Bürgermeisterwahl am 8. Mai In diesem Jahr finden in Bergen Bürgermeisterwahlen statt. Als Termin wurde der 8. Mai vereinbart. Eine mögliche Stichwahl findet am 22. Mai statt. Vorschläge für diese Wahl können bis zum 22. Februar bis spätestens 16 Uhr bei der Wahlleitung des Amtes Bergen auf Rügen eingereicht werden. Alle Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Bergen werden in der Rügener Lokalausgabe der OSTSEE-ZEITUNG vorgestellt.

In der Saison drücken sich die Autos durch die Stadt – Wie will Bergen der angespannten Verkehrssituation dauerhaft Herr werden?

Jede Straßenbaumaßnahme, wie die aktuelle in der Ringstraße, bringt Einschränkungen mit sich. Der Verkehr wird zusammen mit den zuständigen Behörden beobachtet und ausgewertet. Es wird nachjustiert, wo es möglich ist. Im Kreuzungsbereich Bahnhofsstraße/Dammstraße/Marktstraße ist zum Beispiel angedacht, eine Baustellenampel einzurichten. Für Fußgänger soll es zudem eine Fußgängerampel geben. Dauerhaft müssen wir eine Lösung finden, um den Durchfahrtsverkehr in der Innenstadt zu reduzieren, zum Beispiel durch Einbahnstraßenregelungen.

Bleiben von den Urlaubern, die durch Bergen fahren, auch Übernachtungsgäste im Ort? Wie ist die touristische Entwicklung der vergangenen Jahre, und wie kann sich die Stadt noch besser für Touristen präsentieren?

Bergen hat durchaus ein ausgewähltes Übernachtungsangebot. Bergen selbst zeichnet sich durch die zahlreichen inhabergeführten Geschäfte aus, bei denen man einzigartige Sachen erwerben kann. Wir haben ein kulturelles Angebot und gute Restaurants. Durch das Programm in der Waldbühne, die Erlebniswelt Rugard, aber auch wegen der Erholungsflächen wie Nonnensee, Rugard und Raddas, kommen viele Leute hierher. Allerdings müssen wir besser werden, was die Vermarktung unserer Angebote insgesamt betrifft. Im vergangenen Jahr haben wir Maßnahmen zur Erhöhung der Verweildauer in der Innenstadt umgesetzt. In diesem Jahr werden wir weitere Maßnahmen auf den Weg bringen, für die uns auch Fördermittel in Aussicht gestellt worden sind.

Nach langen Diskussionen um das Schwimmbad haben die Arbeiten im Mai begonnen. Wie ist der aktuelle Stand? Wird das Bauprojekt fristgerecht fertig?

Die Arbeiten kommen gut voran. Sie sind allerdings leicht in Verzug, weil die Betonage des Beckenversatzes mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als ursprünglich gedacht. Eine Fertigstellung im September 2022 kann nach bisherigem Stand nicht gehalten werden. Sollte ein starker Winter kommen, müssen wir mit weiteren Verzug rechnen.

Viele Bergener Bürger wünschen sich einen großen Wochenmarkt in der Stadt. Scheitert dieses Vorhaben an den Händlern, Besuchern oder am Standort?

Für einen klassischen Wochenmarkt fehlt es an Händlern. Ich weiß, dass sich viele Bergener einen Markt an der Ringstraße wünschen. Hier könnten wir einen Markt etablieren. In der Hoffnung, dass wir auch genügend Händler finden werden. Nun steht dort aber erst mal die Baumaßnahme der Ringstraße an. Im vergangenen Jahr haben wir mit den Bergener Markttagen begonnen, die immer montags auf dem Klosterhof stattfanden und auch gut besucht waren. Das wollen wir fortsetzen, allerdings an einem anderen Standort in der Innenstadt.

Welche Vorhaben sind für das Jahr 2022 geplant? Wo wird überall gebaut?

Ich kann mit Gewissheit sagen, dass der Fachanbau an der Regionalen Schule am Rugard beginnen wird. Obwohl der Haushalt noch nicht beschlossen wurde, wird unter anderem die weitere Erneuerung von Elektroleitungen und die digitale Verkabelung an der Rugard-Schule sowie Grundschule Rugard anstehen. Die weiteren Maßnahmen müssen erst von der Stadtvertretung beschlossen werden. Insgesamt haben wir für die Stadt Bergen laufende Bauvorhaben in Höhe von 32 Millionen Euro.

In diesem Jahr finden in Bergen Bürgermeisterwahlen statt. Was waren ihre größten Herausforderungen in Ihrer bisherigen Amtszeit?

Die allerschwierigste Aufgabe war, das Sportschwimmbad auf den Weg zu bringen. Seitdem die Idee im Jahr 2016 entstanden ist, schlug uns sehr viel Widerstand von wenigen Stadtvertretern entgegen. Das hat sehr viel Zeit gekostet. Es war eine Herausforderung, dabei einen kühlen Kopf zu bewahren und Lösungsansätze zu finden.

Was können die Bergener Bürger von Ihnen bei einer Wiederwahl in den kommenden Jahren erwarten?

Mir sind die Ideen für Bergen noch lange nicht ausgegangen. Unabhängig von meinen eigenen Ideen sind natürlich die Erwartungen der Bürger gefragt. Genauso, wie zu Beginn meiner Amtszeit, soll die Erstellung des neuen Stadtentwicklungskonzeptes wieder unter breiter Bürgerbeteiligung gestartet werden. Beim letzten Mal dominierte der Wunsch nach einem Sportschwimmbad. Die Bürger können auf jeden Fall von mir erwarten, dass ich weiterhin mit meiner ganzen Kraft unsere Stadt voranbringen werde, damit wir zukunftsfähig bleiben.

Von Mathias Otto