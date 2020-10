Rügener Camgirl Nina König will Schlagerstar werden

Stralsund

Eigentlich wollte Nina König ihre Webcam ausschalten und sich als Schlagersängerin einen Namen machen. Von Rügen aus Mallorca erobern. „Zum Karneval stand ich das erste Mal auf der Bühne. Das war im Februar. Danach kam noch ein Auftritt auf Mallorca in ,Krümels Stadl’ und ein Konzert in Bergen auf der Waldbühne mit Isi Glück“, blickt die 22-Jährige zurück. „Aber das war es dann auch – wegen Corona.“

Also machte sie weiter wie bisher. Als Camgirl. Nina König bietet Zuschauern übers Internet erotische Shows, vollzieht sexuelle Handlungen, erfüllt Wünsche und filmt sich dabei. Kein Job wie jeder andere.

„Sex ist kein schlimmes Thema“

Dass es Frauen gibt, die freiwillig in dem Bereich tätig sind, ist bekannt. Weit weniger bekannt ist, wie es ihnen damit geht, wie viel sie verdienen, wie es bei einer Schwangerschaft weitergeht und was die Eltern davon halten. Mit der OZ hat die junge Frau, die vor drei Jahren aus Nordrhein-Westfalen nach Vorpommern zog, offen über ihre Arbeit gesprochen. Sie hofft, damit einige Vorurteile ausräumen zu können.

„Hier oben stoße ich auf viele Vorbehalte“, sagt sie. „Dabei hat doch jeder Sex. Nur wenn es jemand ausspricht, gilt es noch immer als schmuddelig. Aber Sexualität ist kein schlimmes Thema.“ Dass sie in der Erotikbranche tätig ist, habe sie sich selbst so ausgesucht und mit 18 angefangen. „Ich wollte schnell viel Geld verdienen und bin auf eine Agentur gestoßen, die eine Festanstellung geboten hat.“ In der Branche sei das eine Seltenheit.

Männer wollen darüber reden, wie schlecht ihre Ehen laufen

Mittlerweile ist Nina König selbstständig, betreibt ihre eigene Internetseite. „Es bietet mir eine gute finanzielle Grundlage, um zu machen, was ich will. Ich bin unabhängig durch den Job und will mir damit meinen Traum erfüllen: auf der Bühne stehen.“ Einige Musikvideos hat sie schon gedreht, unter anderem auf Rügen. Bisher sei das alles aber noch „ein teures Hobby“.

Sich vor anderen Menschen zu zeigen, mache ihr Spaß. Die Tätigkeit vor der Webcam laufe aber nicht so ab, wie es beispielsweise nachts im Fernsehen in der Werbung für Telefonsex-Hotlines gezeigt wird. „Zwar bin ich vor der Kamera Schauspielerin und Entertainerin. Aber in erster Linie bin ich Psychologin. Denn die meisten Leute erzählen mir zum Beispiel, wie schlecht ihre Ehe läuft. Dass ich wirklich mit kranken Neigungen zu tun habe und mit Sachen, bei denen ich mich eher unwohl fühle – das kam noch nie vor.“ Trotzdem sei aber auch manches dabei, was sie privat so nicht umsetzen würde.

Nina König lebt seit drei Jahren auf Rügen. Quelle: Privat

Ihre Partner hatten damit nie Probleme

20 Stunden arbeite sie pro Woche. Hin und wieder sitze sie auch nur auf dem Sofa, gucke Netflix und schreibe Nachrichten. „Das ist wie normales Chatten.“ Ihre früheren Partner hätten mit ihrem Job nie Probleme gehabt, erzählt sie. „Die Leute können zwar Bilder meines Körpers sehen und kaufen, aber ich prostituiere mich nicht.“ Sie sei vor der Kamera „so viel ich, wie es geht“, aber dennoch schlüpfe sie auch in eine Rolle. „Tut man das nicht, kann es einen auch ein Stück weit kaputt machen, weil man es zu sehr an sich heranlässt.“ Und privat sei Sex sowieso etwas ganz anderes.

Längst sind nicht nur Männer ihre Kundschaft. „Oft habe ich auch Paare, die mir zuschauen wollen. Die verlangen mehr“, so ihre Erfahrung. „Logisch: Im Gegensatz zu den Single-Männern wollen die sich nicht unterhalten.“

Wann sagt sie es ihrem Kind?

Ihre Eltern waren am Anfang nicht begeistert davon. „Aber meine Mutter hat verstanden, dass es ein lukratives Geschäft ist und dass ich damit durchaus Erfolg habe.“ Beispielsweise folgen Nina auf ihrem Instagram-Profil ninakoenig_official mehr als 35 000 Nutzer. „Ich habe mich immer durchgekämpft, musste nie von Hartz IV oder anderen staatlichen Leistungen leben.“

Von ihren Einnahmen – eine Minute mit ihr kostet zwischen 1,99 und 5,49 Euro – könne sie gut leben. Zwischen 5000 und 20 000 Euro kämen im Monat zusammen, manchmal auch mehr. Das meiste gehe für die Steuer drauf, aber sie leiste sich auch mal was. „Ich gehe gerne shoppen und fahre ein schönes Auto.“

Nun erwartet sie ein Baby. Wenn sie Mutter ist, will sie weitermachen. Immerhin kann sie zu Hause arbeiten. Mit dem Kind wolle sie darüber reden, „wenn es alt genug ist, das zu verstehen“.

Der Traum von der großen Gesangskarriere ist noch unerfüllt. Quelle: Standbild aus dem Musikvideo „Adrenalin“

Einmal in einer Talkshow sitzen

Als sie selbst noch klein war, sei sie gemobbt worden, berichtet Nina König. „Weil ich immer eher mit Jungs oder mit Älteren zu tun hatte. Nun will ich den Leuten zeigen: ,Hier, guck mal, ich habe mehr erreicht als du.’ Irgendwann möchte ich mal in einer Talkshow sitzen und davon erzählen können. Dann habe ich mein Ziel erreicht.“

Von Kai Lachmann