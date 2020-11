Sassnitz

Der Sassnitzer Hafen ist am Sonnabend zur politischen Bühne geworden. Es war ein Protestmarsch – ähnlich wie vor zwei Wochen –, der von der Sassnitzerin Nicole Halle (34) organisiert wurde. Dieser stoppte am Hafen vor dem Museumsboot „HMS Otus“.

Laut Polizei folgten knapp 100 Leute der Einladung, die vorrangig über die sozialen Medien verbreitet wurde. Damit waren sie doppelt so viele wie noch am 14. November. Seit dem Beginn ab 16 Uhr skandierten sie auf dem Weg vom Ausgangspunkt am Netto-Parkplatz zum Hafen „Merkel muss weg“, „Friede, Freiheit, keine Diktatur“ oder „Pandemie: gab es nie“.

„Lichtermarsch für Freiheit und Solidarität“

Das Motto an diesem Abend lautete „Lichtermarsch für Freiheit und Solidarität“. Solidarisch sollte ein Licht für alle leuchten, deren Existenz auf dem Spiel steht. Die Demonstranten und diejenigen, die vors Mikrofon traten, bemühten sich dabei um einen alternativen Diskurs zum Thema Corona. Der Organisatorin ging es dabei um die Kinder, die in den vergangenen Monaten am meisten leiden mussten.

Nicole Halle (34) hatte die Demonstration in Sassnitz angemeldet. Quelle: Mathias Otto

„Es ist in diesen Monaten ganz viel zu hören von Entbehrungen, von Verkäufern, Pflegepersonal, Ärzten, Künstlern, Homeoffice und von den einsamen älteren Menschen. Es geht um Milliarden Euro Hilfen, um Insolvenzen, Arbeitsplätze – das alles ist wichtig und muss besprochen werden. Aber: 7,5 Millionen Kinder, die jünger sind als zehn Jahre, tauchen nicht auf. Sie werden total vergessen“, sagte sie. Auf ihren Schultern würde eine unglaubliche Verantwortung lasten. Das sei eine permanente Überforderung. Sie würden wie kleine Erwachsene behandelt.

Kurzfristige Verkehrseinschränkungen

Andere Redner zweifelten etwa die Kompetenz des Virologen Christian Drosten an oder allgemein die Corona-Pandemie. Die Veranstalterin beendete den Protestmarsch mit einer Schweigeminute für „ Corona-Tote, für insolvente Firmen und für Kinder, die klein gemacht werden“.

Das Polizeirevier Sassnitz hatte diese Versammlung mit eigenen und unterstützenden Kräften aus dem Bereich der Polizeiinspektion Stralsund geschützt. Aus Sicht der Polizei verlief diese Demonstration ohne nennenswerte Zwischenfälle, alle Teilnehmer hätten sich an die Vorgaben gehalten.

„Nach einer Abschlusskundgebung mit mehreren Redebeiträgen endete die Versammlung im Sassnitzer Hafen gegen 17.45 Uhr und verlief aus polizeilicher Sicht insgesamt störungsfrei. Temporär kam es, wie bereits vor zwei Wochen, zu kurzfristigen Verkehrseinschränkungen“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Von Mathias Otto