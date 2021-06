Rügener Dachdecker hat zehn Koi-Karpfen in seinem Gartenteich

Die OSTSEE-ZEITUNG stellt in der Rubrik „Gesicht des Tages“ Menschen von der Insel Rügen vor. Heute: Dachdecker Ringo Blümke, der nicht nur gerne in der Natur unterwegs ist, sondern auch häufiger einen Blick in den Gartenteich wirft: Hier tummeln sich zehn Koi-Karpfen.