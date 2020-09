Rügener Damenmaßschneiderin: Es ist ein aussterbendes Handwerk

Bergen

Es ist ein Kommen und Gehen im Haus von Barbara Zahn in der Sundstraße. Kleidungsstücke mit defekten Reißverschlüssen, zu langen Ärmeln oder Hosenbeinen legen die Kunden vertrauensvoll in ihre Hände. Seit 2004 hat die gelernte Damenmaßschneiderin im Eigenheim der Familie ihr eigenes kleines Atelier. Nur freitags ist Ruhetag.

Die 57-Jährige hat ihren Traumberuf ergriffen. „Es wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Auf der Nähmaschine meiner Mutter machte ich die ersten Versuche“, erklärt die Rüganerin, die fortan begeistert war. Sie hatte Glück. Als eine von nur zwei Rüganern durfte sie 1980 eine Ausbildung zur Damenmaßschneiderin im Dienstleistungskombinat Greifswald beginnen.

Lederbekleidung war heiß begehrt

Nach ihrem Abschluss zwei Jahre später kehrte sie auf die Insel zurück und begann beim Dienstleistungskombinat in der Abteilung Lederbekleidung Binz. Heiß begehrt waren die Stücke, die sich auch heute noch in ihrem Kleiderschrank wiederfinden.

Denn schließlich wollte sie auch für sich und ihre Mutter eine Lederjacke schneidern. Die seien zwar inzwischen aus der Mode, trennen wollte sie sich von den liebgewonnenen Unikaten voller Erinnerungen aber nicht. Zwei Jahre lang konnte sie hier wertvolle Erfahrungen sammeln, von denen sie noch heute beispielsweise bei der Bearbeitung von Motorradbekleidung profitiert.

Nach der Wende: Von der Stange statt Maßanfertigung

Nach dem Abstecher in die Lederbekleidung durfte sich Barbara Zahn zwei Jahre später 1984 bei der Damenmaßschneiderei Bergen wieder auf gewohntes Terrain begeben. Als eine von sechs Kolleginnen waren Maßanfertigungen ihr tägliches Tagwerk. Doch auch dieser Betrieb fand 1991 sein Ende. „Nach der Wende ging das Nähen auf null. Die Leute haben von der Stange gekauft“, erklärt die Schneiderin. War zu DDR-Zeiten ein maßgeschneiderter Rock noch genauso teuer wie einer aus dem Geschäft, gingen die Preise für die Handarbeiten nach der Wende steil nach oben.

Barbara Zahn musste sich wie viele andere Bürger in den neuen Bundesländern auch neu orientieren und fand Anfang der Neunzigerjahre in dem neu eröffneten Kaufhaus Bergen und später in der Filiale in Binz eine neue Aufgabe. Eine Schneiderin wurde hier zwar nicht gebraucht, doch konnte sie ihr Wissen nun in der Gardinenabteilung einsetzen.

Mit 38 zu alt?

Nachdem sie jedoch 1999 das dritte Kind bekam, musste sie plötzlich wieder berufliche Hürden meistern. „Ich musste mir mit 38 Jahren tatsächlich anhören, dass ich zu alt bin“, erinnert sie sich an die damalige Situation auf dem Arbeitsmarkt. Nachdem sie dann ein paar Jahre für ein Bekleidungsgeschäft Änderungsarbeiten ausführen konnte, rückte der Wunsch der Selbstständigkeit immer weiter in den Vordergrund.

Im Eigenheim in die Selbstständigkeit

Der Bezug des Eigenheimes im Jahre 2003 ermöglichte es, die Idee 2004 in die Tat umzusetzen. Ehemann Hartmut unterstützte sie in dem Vorhaben. Ein eigener Raum im Erdgeschoss wurden fortan zur Nähstube. „Ich bin als Ich-AG gestartet, was damals wirklich eine gute Sache war, um sich etwas aufzubauen. Und ich musste hier nicht noch Mietkosten in Kauf nehmen“, blickt die Schneiderin zurück.

Überwiegend erfüllt sie seitdem Änderungswünsche ihrer Rügener Kunden. „Neuanfertigungen sind einfach zu teuer“, erklärt Barbara Zahn. Das liegt jedoch nicht nur an den Kosten für die aufwendige Handarbeit – Maßnehmen, Schnitterstellung und mindestens zwei Anproben bis zur Fertigstellung. Auch die Preise für gute Stoffe sind immer weiter angestiegen. „Dafür können die Stücke aber auch ein Leben lang halten.“

Anfertigungen einiger Brautkleider macht sie besonders Stolz

Doch Einzelanfertigungen werden heute meist nur noch dann in Auftrag gegeben, wenn die gewöhnlichen Standardmaße der Bekleidung aus dem Geschäft dem Kunden nicht gerecht werden. Für sich selbst näht Barbara Zahn bevorzugt die Winterröcke selbst und hin und wieder etwas für die Enkelkinder. Die Aufträge, auf die sie aber besonders gerne und mit Stolz zurückblickt, sind jedoch die Anfertigungen einiger Brautkleider. Doch Maßanfertigungen und damit das Können einer Damenmaßschneiderin werden immer seltener gefragt. „Es scheint ein aussterbender Beruf zu sein, der augenblicklich nur ein Nischendasein fristet“, sagt Barbara Zahn.

Doch die Bergenerin ist glücklich und zufrieden damit. „Es war mein Hobby, mein Wunschberuf und das werde ich bis zur Rente beibehalten“, sagt die 57-Jährige. Reich werde man damit jedoch nicht. „Es stimmt, dass Handwerk goldenen Boden hat – in dem Sinne, dass es immer gebraucht wird, auch in Krisenzeiten. Das Geldverdienen ist damit jedoch nicht gemeint. Es hat seinen Grund, warum es keiner mehr macht“, so Barbara Zahn. Als eine der letzten Damenmaßschneiderinnen auf der Insel blickt sie jedoch mit Freude auch auf die nächsten Jahre, in denen sie noch viele Änderungswünsche und hoffentlich so manchen kreativen Auftrag ihrer Kunden erfüllen darf.

Von Wenke Büssow-Krämer