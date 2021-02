Rügener Einzelhändler nach Lockdown-Verlängerung: „Die Polster sind aufgebraucht“ 

Rügen

Friseure dürfen ab 1. März wieder öffnen. In Landkreisen mit einer Inzidenz unter 35 über mindestens drei Tage soll es nach dem 7. März möglicherweise im Handel Lockerungen geben. Testweise, so war der Stand noch am Mittwoch, könnte es in Vorpommern-Rügen bereits vorher Öffnungen geben. Auf der Insel ist man skeptisch.

Grundsätzlich begrüße der Wirtschaftsverein Rügen die Entscheidung, dass die ersten Gewerke ab 1. März starten können. Viele aber nicht. Die Händler seien aber nicht diejenigen, die für eine Weitergabe von Corona verantwortlich wären, sagt Vereinspräsidentin Christine Zillmer. Es sei schwierig, den Lockdown so lange fortzuführen. „Die Händler und Gewerke auf Rügen waren vorbereitet. Sie hätten alles dafür getan, sämtliche Vorschriften einzuhalten. Im Lebensmittel-Einzelhandel hat dies schließlich auch funktioniert“, sagt sie.

Existenzen stehen auf dem Spiel

Anja Sacher vom Gewerbeverein Sassnitz hatte damit gerechnet, dass der Lockdown bis in den März hineingehen wird. Auf der einen Seite sei es sehr unbefriedigend, weil viele Existenzen in der Hafenstadt auf dem Spiel stehen. Auf der anderen Seite stehe das Virus, das bereits mutiert ist. Große Umsätze seien zwar im ersten Quartal auch ohne Corona nicht zu erwarten gewesen, „dafür bleiben aber die laufenden Kosten“, sagt sie. „Das ist das, was zu Buche steht. Die Polster sind aufgebraucht.“

Viele müssen bereits privates Geld zusätzlich in den Betrieb stecken. Erst in diesen Tagen sei es überhaupt möglich, die Überbrückungshilfen III zu beantragen. Damit sollen coronabedingte Umsatzverluste von November vergangenen Jahres bis Juni 2021 ausgeglichen werden.

„Rücklagen sind aufgebraucht“

Laut Bundeswirtschaftsministerium soll die Auszahlung ab März erfolgen. „Ich weiß nicht, wer bis März noch durchhält“, sagt Kathrin Parpat, Einzelhändlerin aus Bergen und Mitglied der Interessengemeinschaft „Wir – Wirtschaft für Bergen“. „Ich habe noch keinen Cent verdient und musste in Vorkasse gehen. Und die Waren, die vor der Tür stehen, müssen auch bezahlt werden.“ Hätte sie nicht ihr eigenes Geld in ihr Sportgeschäft gesteckt, würde sie bald vor großen Problemen stehen. „Meine Rücklagen sind jetzt aufgebraucht“, sagt sie.

Unternehmerin Bianca Pahnke aus Bergen ist enttäuscht über die Entscheidung vom Mittwoch. Zumal noch nicht geklärt ist, wann die Auszahlungen für Einzelhändler erfolgen. Sie rechnet nicht vor Mitte März mit ihrer Ladenöffnung. „Wenn je nach Landkreis und Inzidenzwert Geschäfte öffnen würden, würde es einen Ansturm auf diese Geschäfte geben. Das kann ich mir nicht vorstellen“, sagt sie.

Von Mathias Otto