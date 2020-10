Sassnitz

Vom nahenden Brexit und den drohenden wirtschaftlichen Folgen ist im Fischwerk Sassnitz äußerlich nichts zu sehen. Trawler wie die „Ruth“ und die„Kristin“ steuern in diesen Herbsttagen wie in den Vorjahren auch die Pier vor dem Betrieb an und landen den Nordseehering an. Dieser Fisch, der von Bord in das Werk gepumpt wird, könnte allerdings der letzte in britischen Gewässern gefangene Hering sein, der im 2003 eröffneten Euro-Baltic-Fischwerk auf der Insel Rügen verarbeitet wird.

Die Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU scheinen festgefahren. Zum Jahresende läuft die Übergangsfrist aus, bislang noch ohne Aussicht auf ein Handels- oder Fischereiabkommen. Mit dem Slogan „Take back control“ (deutsch: die Kontrolle zurückgewinnen) will Premier Boris Johnson europäischen Fischereiflotten den Zugang zu den britischen Gewässern verwehren.

Für Euro-Baltic-Fischwerk spitzt sich Lage dramatisch zu

Für das Euro-Baltic-Fischwerk in Sassnitz mit 145 festen und 80 saisonal beschäftigten Mitarbeitern spitzt sich die Lage damit dramatisch zu. Die jährlich bis zu 40 000 Tonnen Nordseehering, die in Sassnitz verarbeitet werden, stammen nach Angaben von Werkschef Uwe Richter zu nahezu 100 Prozent aus britischen Gewässern.

Machen die Briten die Schotten dicht, verliert das Sassnitzer Fischwerk, das als eines der modernsten Fischverarbeitungsbetriebe der ersten Verarbeitungsstufe in Europa gilt, mehr als 90 Prozent seiner Rohware. „Ich will es nicht beschreien, aber wenn der Rohwarenzufluss nicht kontinuierlich gesichert ist, steht die Schließung des Werks zur Disposition“, so Richter.

Auch niedrige EU-Fangquoten werden zum Problem

Für das Fischwerk mit seiner Verarbeitungskapazität von bis zu 50 000 Tonnen im Jahr treffen mit dem Brexit und den historisch niedrigen Fangquoten für den Ostseehering zwei wunde Punkte zeitgleich aufeinander. „Der Ostseehering hat für uns inzwischen keine wirtschaftliche Bedeutung mehr“, so Richter. Seit Jahren sinken die Fangquoten. In diesem Jahr seien lediglich 1000 Tonnen Frühjahrshering verarbeitet worden. Für den Herbst rechnet das Werk mit 400 Tonnen Restquote. Als das Fischwerk vor 17 Jahren startete, wurden noch 10 000 bis 14 000 Tonnen Ostseehering im Werk verarbeitet.

Angesichts der zur Bedeutungslosigkeit geschrumpften Ostseefischerei ist es aus Sicht des Schweriner Agrarministeriums „von größter Bedeutung“ für Euro-Baltic, dass die Verhandlungen mit Großbritannien zu einem Ergebnis führen. „Spätestens ab Juli 2021 müssen wieder deutsche Fangschiffe in britischen Gewässern operieren dürfen, damit das Fischwerk mit Rohwaren versorgt werden und seinen Betrieb fortsetzen kann“, so Minister Till Backhaus ( SPD). Die Kontinuität dieser Lieferungen wäre der bedeutsamste Garant für die Fortsetzung der Produktion am Standort Mukran.

Ist der harte Brexit eine Chance für den Naturschutz?

Die Umweltorganisation Greenpeace sieht den Brexit hingegen als eine große Chance, den Naturschutz in den britischen Gewässern zu stärken, weil die Fangkapazitäten der Briten deutlich kleiner als die der EU seien. „Ein harter Brexit bietet die Chance, aus Schutzgebieten auf dem Papier echte Schutzgebiete mit Fangbeschränkungen zu machen“, sagt der Fischereibiologe Thilo Maack.

Die industrielle Fischerei mit Großtrawlern wie die „ Helen Mary“, die ebenso wie das Werk in Sassnitz zur Parlevliet-&-Van-der-Plas-Gruppe gehört, zerstöre die kleinskalige handwerkliche Fischerei. Sie müsse aufhören, auch wenn dies einschneidende wirtschaftliche Folgen wie die Schließung des Werks in Sassnitz zur Folge haben könnte, meint Maack.

Werkschef Uwe Richter weist Kritik zurück

Eine Kritik, die Werkschef Uwe Richter, zugleich Geschäftsführer der zur Parlevliet-Gruppe gehörenden Oderbank Hochseefischerei GmbH, so nicht stehen lassen will. „Wir fischen mit Schleppnetzen ohne Bodenberührung, zerstören also den Meeresboden nicht wie von Greenpeace behauptet.“

Gefischt werde in britischen Gewässern mit allen notwendigen Genehmigungen der Europäischen Union und der britischen Fischereibehörde. Die hohe Laderaumkapazität von Schiffen wie der „ Helen Mary“ ergibt sich nach Angaben von Richter aus der langen Autonomiedauer auf See. Die Tagesfänge der britischen Schiffe lägen sogar über denen der Großtrawler.

Sprotte ersetzt Ostseehering nur in Ansätzen

Das Fischwerk in Sassnitz versucht inzwischen, seine Produktion zu diversifizieren. Erstmals verarbeitete der Betrieb in diesem Jahr mit mehr als 1000 Tonnen im größeren Umfang Sprotten aus der Ostsee. Die angelandeten Sprotten werden sortiert und für die Weiterverarbeitung eingefroren oder – wenn nicht für die menschliche Ernährung geeignet – zu Fischmehl verarbeitet. Bei der Gesamtverarbeitungskapazität von 50 000 Tonnen könnte die Sprotte lediglich den Ausfall von Ostseehering – und dann nur in Ansätzen – kompensieren, so Richter.

Für den drohenden Ausfall des Nordseeherings ist die Sprotte keine Alternative. „Wir suchen deswegen nach weiteren Alternativen, um den Weiterbetrieb des Fischwerks aufrechtzuerhalten“, so Richter. Dazu gehört auch die mögliche Verarbeitung von atlanto-skandischem Hering aus norwegischen und internationalen Gewässern und Lohnarbeit im Rahmen der Unternehmensgruppe.“

Noch Hoffnung: Briten brauchen EU als Absatzmarkt

Die Hoffnung, dass sich Großbritannien und die EU in den noch verbleibenden Wochen auf ein Abkommen einigen, hat der Chef des Euro-Baltic-Fischwerks noch nicht abgeschrieben. „So lange, wie die Verhandlungen noch nicht abgebrochen sind, ist die Klappe noch nicht geschlossen“, sagt er.

Vielleicht sei ein harter Brexit sogar besser, so Uwe Richter. „Ein schlechtes Abkommen ist nicht revidierbar. Ein harter Brexit wird zeigen, dass die Briten nicht ohne Europäer können. Dann wird das Feld noch einmal aufgemacht.“ Denn genauso wie die Europäer den Zugang zu den britischen Gewässern erhalten wollen, benötigen die Briten die EU als zollfreien Absatzmarkt für ihre Fänge. Und davon könnte das Euro-Baltic-Fischwerk profitieren.

Von Martina Rathke