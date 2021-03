Rügener Fachklinik für Kinder und Jugendliche wird erweitert

Garz

Gute Nachrichten in unsicheren Zeiten: Die Fachklinik Rügen des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland Nord in Garz kann um einen Neubau erweitert werden, weil die Finanzierung steht. Das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das Vorhaben mit 400 000 Euro Fördergeld sowie weiteren 100 000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes. Die entsprechenden Bescheide übergaben Gesundheitsminister Harry Glawe sowie der Landtagsabgeordnete Holger Kliewe (beide CDU) zum Ende der vergangenen Woche.

Bis ins nächste Jahr hinein werden auf dem Klinikgelände etwa 2,6 Millionen Euro investiert. Mit dem Geld entsteht ein weiteres Bettenhaus für Eltern-Kind-Patienten. Im Haus „Tollow“ werden 12 komfortable Appartements zur Verfügung stehen.

Neubau ist dringend notwendig

Nach Angaben des CJD Nord sei der Neubau dringend nötig. Denn der Bedarf an Kinder- und Jugendreha sei groß und steige nach Angaben der Rentenversicherungsträger seit 2017. In Mecklenburg-Vorpommern bestünden zudem im Vergleich zum Bundestrend besondere Probleme bei Übergewicht und Adipositas sowie bei Sprachentwicklungsstörungen zum Zeitpunkt der Einschulung.

Die Klinik habe zurzeit für die Aufnahme der Eltern-Kind-Patienten je nach Krankheitsbild Wartezeiten von fünf bis zwölf Monaten. Und genau deshalb verfolge die Klinikleitung bereits seit zwei Jahren das Ziel, auf dem Gelände im Bereich der ehemaligen Bio-Gärtnerei ein weiteres Bettenhaus zu errichten.

Ziel: Junge Erkrankte frühzeitig unterstützen

Minister Glawe sieht das Fördergeld gut angelegt: „Die Klinik ist spezialisiert auf Rehabilitation und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen. Ziel ist es, junge Erkrankte frühzeitig zu unterstützen.“ Und dies werde mit dem Neubau möglich, da dann auf die zunehmende Nachfrage von Rehabilitationen für Kinder bis zwölf Jahre mit Begleitpersonen reagiert werden könne. Derzeit habe die Fachklinik eine Bettenkapazität von 75 Betten. Davon stehen 29 Plätze für Kinder mit Begleitperson zur Verfügung.

Träger der Fachklinik Rügen ist seit zwanzig Jahren das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland. Die Einrichtung in Rügens ältester Stadt gehört seit 2015 zum Verbund CJD Nord. In der Fachklinik Rügen in Garz werden stationäre Reha-Maßnahmen für Kinder und Jugendliche mit Hauterkrankungen, Atemwegserkrankungen, Allergien, Übergewicht und Sprachentwicklungsstörungen angeboten.

Traditionsreicher Klinikstandort – eins Diabetikerheim

Sebastian Koesling ist erfreut, dass der traditionsreiche Klinikstandort – einst Diabetikerheim, dann bis zur Wende Kindersanatorium und schließlich CJD-Fachklinik – an der Putbusser Straße erhalten bleibt und gestärkt wird. „Zudem habe ich eine hohe emotionale Bindung an das Objekt, denn in den neunziger Jahren war ich dort als Zivildienstleistender vor Ort“, macht der heutige Garzer Bürgermeister deutlich. Außerdem werde mit dem Neubau auch die Marke „Gesunde Stadt Garz“ gestärkt. Die Kommune ist seit Juni 2008 offizielles Mitglied im bundesweiten Gesunde-Städte-Netzwerk und die einzige der Insel Rügen.

Außerdem sei das CJD in Garz einer der größten Arbeitgeber in der Region Garz/Süd-Rügen und durch die Kurgäste auch ein Imagefaktor für die Stadt. „Ich wünsche der Klinikleitung alles Gute für die Umsetzung der Pläne – meine Unterstützung als Bürgermeister hat das CJD auf jeden Fall“, so Koesling abschließend.

Von Chris Herold