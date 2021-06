Patzig

In wenigen Minuten zum Gerätehaus, kurz darauf am Einsatzort. Wer sich dafür entschieden hat, Feuermann zu werden, weiß, dass oft Minuten oder sogar Sekunden über Leben und Tod entscheiden können. Wie schwer ist doch die Situation, wenn die Retter zügig an der Einsatzstelle sind, sie aber vor großen Problemen stehen, weil etwa dichter Rauch die Suche nach Personen erschwert. Das soll sich für die Kameraden in Patzig ändern. Sie wollen künftig nur noch mit Wärmebildkamera ausrücken.

Diese Technik gehört aber nicht zur Grundausstattung. Somit muss sich die freiwillige Feuerwehr das Gerät selbst anschaffen. Doch das notwendige Geld dafür fehlt. Über die Sparkassen-Initiative „99 Funken“ möchte der neu gegründete Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Patzig nun die finanziellen Mittel aufbringen.

Handtasche auf dem Beifahrersitz

Ein paar Einsätze aus der Vergangenheit führten zum Nachdenken bei den Patziger Kameraden. Etwa, als Ende April ein 30-Jähriger bei Patzig die Kontrolle über sein Auto verloren hatte und aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Die Feuerwehrleute konnten ihn finden, retten und schließlich schwer verletzt an die Sanitäter übergeben. „Der Unfall passierte nachts. Auf dem Beifahrersitz lag noch eine Handtasche“, sagt Marika Rehaag vom Vereinsvorstand.

Denny Bantow, Christoph Nordt, Melanie Lau, Dana Vujtech und Marika Rehaag vom Vorstand des Fördervereins sammeln für ein Wärmebildgerät für die Feuerwehr Patzig. Quelle: Mathias Otto

Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, ob er alleine oder in Begleitung war. Die Feuerwehrleute suchten erfolglos die Umgebung ab. Es stellte sich glücklicherweise schnell heraus, dass er alleine unterwegs war und nicht nach einer weiteren Person gesucht werden muss. „Passiert aber ein Unfall, bei dem jemand nachts aus dem Auto geschleudert wird, kann der Einsatz der Wärmebildkamera schnell die betreffende Person aufspüren“, sagt sie.

Kind im Schrank versteckt

Ein anderer Fall war ein Schornsteinbrand in Gademow im November 2020. Die Situation war unübersichtlich, sagt etwa Feuerwehrmann und Fördervereinsmitglied Christoph Nordt. Rußrückstände begannen zu brennen. „Der Schornstein strahlte noch so viel Hitze aus, dass wir ihn nicht anfassen konnten. Mit einer Wärmebildkamera wären wir in diesem Fall gut aufgestellt gewesen. Damit hätten wir dokumentieren können, wie sich die Hitze entwickelt, ob es etwa wärmer wird“, sagt er.

Mit dem Gerät können Menschen aufgespürt werden, auch wenn der Raum komplett verraucht ist. Quelle: Feuerwehr Patzig

Schlimmer noch, wenn sich Personen in einem verrauchten Raum befinden. Es komme nicht selten vor, dass sich bei starker Rauchentwicklung Kinder instinktiv in Schränken verstecken. Ein Auffinden in solchen Situationen mit einer speziellen Kamera würde die Suche um ein Vielfacher beschleunigen.

Alte Kleidung aussortiert

Rund 6000 bis 7000 Euro benötigen die Kameraden aus Patzig für die Anschaffung des Gerätes. Damit sich ihre Idee schnell herumspricht und an Leute gelangt, die sich mit einer Spende beteiligen möchten, haben die Vereinsmitglieder neben Plakaten, die etwa in Schaukästen hängen, auch Flyer gedruckt, die jeder auf seiner Arbeitsstelle sowie in den nächsten Ortschaften verteilt.

Wie es bei einem sogenannten Crowdfunding-Projekt üblich ist, bekommt der Spender eine Gegenleistung für seine Spende. Hier haben die Feuerwehrleute aus Patzig in ihren Bekleidungsfundus geschaut. Zum Vorschein kamen alte Ausgehmützen, Lederhandschuhe, Metallhelme, Stahlrohre oder Beatmungsgeräte. „Wir haben deutschlandweit rund 80 Feuerwehrvereine und -museen angeschrieben und dort Werbung für unser Vorhaben gemacht. Unsere Hoffnung ist, dass gerade unsere aussortierten Sachen einen Wert haben könnten für ein Museum oder dergleichen“, sagt Marika Rehaag.

Ungewöhnliche Werbeaktion

Diese Crowdfundingaktion geht über die Anschaffung der Kamera hinaus. Wer zum Beispiel 150 Euro spendet, kann sich schulen lassen, wie man einen Feuerlöscher richtig bedient. Für 170 Euro ist man Teilnehmer eines Dienstabends, für 260 Euro kann man auch selbst aktiv werden und bei der bekannten Übung „Löschangriff nass“ alle Stationen durchlaufen. Das ist Werbung im eigenen Sinne. Denn es ist schon längst keine neue Meldung mehr, dass dringend Feuerwehrleute gesucht werden. „Es wäre ein schöner Nebeneffekt, wenn wir durch solche Aktionen Leute für dieses Ehrenamt begeistern können“, so Denny Bantow, Feuerwehrmann und Vorstandsmitglied.

2400 Euro sind nach den ersten Tagen eingegangen. Das Projekt, das unter dem Motto „Es brennt – Leib und Leben in Gefahr – wir retten Euch“ auf der Internetseite www.99funken.de/es-brennt-wir-retten-euch zu finden ist, läuft noch bis zum 31. Juli.

Von Mathias Otto