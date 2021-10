Rügener Fischer und Touristiker lehnen grundsätzliches Verbot ab

Rügen

Weil die Populationen sich zu schlecht entwickelt haben, zog die EU die Notbremse für die Fischerei in der westlichen Ostsee. Für ganz Deutschland sind es nur noch 435 Tonnen Hering und 104 Tonnen Dorsch, die 2022 aus dem Wasser gezogen werden dürfen. Für die Rügener Fischer würde es diesmal ums Ganze gehen und der Beschluss könnte das Ende der Berufsfischerei auf Rügen bedeuten. Entsprechend engagiert verläuft die Diskussion zu diesem Thema, zu dem sich auch der Tourismusverband Rügen (TVR) in einer Stellungnahme äußert. „Wir haben die Empfehlungen des Internationalen Rates für Meeresforschung (ICES) zum Fangstopp für die Freizeit- und Berufsfischerei in der südlichen Ostsee und die Berichterstattung in den Medien mit Besorgnis zur Kenntnis genommen“, teilt Knut Schäfer, mit. In dem Schreiben bezieht sich der Vorsitzende des TVR auf eine Einschätzung des Thünen-Instituts für Ostseefischerei, in der es heißt:

„In Deutschland hat der Ostseelachs und die damit verbundene Angelfischerei insbesondere für die Insel Rügen eine große touristische und wirtschaftliche Bedeutung. Unsere seit 2016 regelmäßig durchgeführte Datenerhebung zeigt, dass jährlich rund bis zu 5500 Lachsschleppangelausfahrten im Bereich der Rügener Ostseegewässer stattfinden und dabei 4500 bis 5500 Lachse entnommen werden. Dabei reisen die Lachsangler aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland an. Im Durchschnitt gibt jeder Lachsangler rund 2750 Euro pro Jahr für das Lachsangeln in Deutschland aus. Daraus ergeben sich Gesamtausgaben von jährlich schätzungsweise rund fünf Millionen Euro für das Lachsangeln in der Region, was Ausgaben von etwa 1000 Euro je entnommenem Lachs entspricht.“

Grundsätzliches Verbot wird abgelehnt

Er teile diese Einschätzung des Instituts für Ostseefischerei, wonach dieser erhebliche Wirtschaftsfaktor für die Insel Rügen durch ein komplettes Fangverbot bedroht wäre und viele spezialisierte touristische Akteure und Fischer ihre Lebensgrundlage verlieren würden, so Schäfer. Das angekündigte Angelverbot für Lachs sei angesichts der insgesamt stabilen Lachspopulation in der Ostsee nicht verhältnismäßig. „Wir fordern Sie daher dringend auf, dies in dem Abwägungsprozess auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene zu berücksichtigen und sich vielmehr für die Verbesserung der Lebensräume der Fische durch die Verbesserung der Durchgängigkeit und Renaturierung von Flüssen einzusetzen, da hier die nachhaltigeren Erfolge zu erwarten sind.“ Ein grundsätzliches Angelverbot lehne der Tourismusverband Rügen ab.

Von ud