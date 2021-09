Putbus

Daniel Zepter erblickte in Rostock das Licht der Welt. Mit 18 Jahren zog es ihn in die Ferne und er verlegte den Lebensmittelpunkt nach Freising bei München. „Ich mochte alles dort, die Mentalität der Menschen, die Sprache, die Berge“, verrät er. 17 Jahre lang arbeitete er in Bayern in verschiedenen gastronomischen Betrieben, bevor es ihn – nach einem fünfjährigen Aufenthalt in Berlin – wieder in den Norden zog.

Seit vier Jahren lebt der Vater zweier Kinder auf Rügen, war in Binz mit dem Restaurant „Leib & Seele“ und auf der Moritzburg bei Sellin tätig und ist seit dem 1. Dezember vergangenen Jahres Pächter der Marstall-Gastronomie in Putbus.

Das Restaurant im Schlosspark öffnete am 1. Juni und bietet gehobene rustikale Küche unter Verwendung frischer Zutaten. Daniel Zepter lebt in Altefähr und sitzt in der Freizeit gern am Hafen und schaut auf’s Wasser. „Ich will hier alt werden“, sagt der 47-Jährige „die Insel ist jetzt meine Heimat.“

Von Christa Driest