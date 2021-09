Rügen

Im „Tafelwerk“ wird gern lecker aufgetafelt. In dem Speiselokal, das 2017 in der Göhrener Waldstraße seine Pforten eröffnete, gibt es den ganzen Tag über warme Küche. Besonders beliebt: der täglich wechselnde und günstige Mittagstisch. Vor allem Bauarbeiter und ältere Göhrener holen sich hier gern Königsberger Klopse, Wurstgulasch mit Tomatensoße oder Fischfilet mit Stampfkartoffeln.

Seit Juni wird das Essen zum Mitnehmen ausschließlich in Mehrwegdosen gefüllt. Auch den Kaffee auf den Weg bekommt man hier nur noch in einem Mehrwegbecher ausgehändigt. Denn das „Tafelwerk“ arbeitet mit Recups und Rebowls für Außer-Haus-Gerichte. Alternativ zu diesem Pfandsystem wird eine biologisch abbaubare Verpackung angeboten.

Unterstützung in Höhe von 615 Euro

Inhaber Axel Kuhfeldt ist überzeugt von dem System und möchte damit seinen Beitrag zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit leisten. „Ich habe mich schon länger mit dem Thema beschäftigt. Durch die Corona-Krise hatte ich dann mehr Zeit, mich damit intensiv zu befassen und alles umzustellen“, so der 50-Jährige. Anstoß habe auch ein Artikel in der OSTSEE-ZEITUNG gegeben, dass der Tourismusverband Rügen im Rahmen des Projektes „Weniger fürs Meer“ Vorreiter aus der Gastronomie sucht, um diese bei der Einführung des Mehrweg-Pfandsystems der Firma Recup finanziell zu unterstützen.

„Ich habe mich dann für eine Förderung beworben“, so Kuhfeldt. Die hat das Land Mecklenburg-Vorpommern ermöglicht und beinhaltet die Übernahme der Recup-Systemgebühr für 12 Monate sowie ein Starterset an Schalen oder Trinkbechern im Gesamtwert von 615 Euro pro Unternehmen.

Verbot von Einweggeschirr aus Plastik seit 3. Juli

Seit dem 3. Juli ist es in der Europäischen Union verboten, Trinkhalme, Rührstäbchen, Luftballonstäbe und Einweggeschirr aus Plastik zu verwenden. Das Verbot gilt auch für Getränkebecher zum Mitnehmen und Wegwerf-Behälter aus Styropor. All das darf in der EU nicht mehr produziert und in den Handel gebracht werden. Für die Hersteller gilt aber eine Übergangsfrist von zwei Jahren und der Handel darf seine Lagerbestände noch verkaufen. Durch das neue Gesetz sind Restaurants, Cafés und Bistros ab 2023 verpflichtet, Coffee-to-go und Take-away in Mehrwegbehältnissen anzubieten.

Umstellung stieß auf große Begeisterung

Im „Tafelwerk“ stieß die Umstellung auf große Begeisterung, erzählt Axel Kuhfeldt. „Das hätte ich so gar nicht erwartet.“ Es habe aber auch einige negative Äußerungen gegeben. Meist seien junge Leute skeptisch oder unflexibel. Doch Axel Kuhfeldt bleibt da unbeirrt: „Wer keinen Pfandbecher will, kriegt eben keinen Coffee-to-go.“ Trotzdem: Die überwiegende Mehrheit lobe das Konzept. „Es kommen hier viele Handwerker und auf der Baustelle sind die Gefäße perfekt“, so der Gastronom.

Diese Schalen können auch ungesäubert wieder abgegeben werden. Das Pfand beträgt dafür fünf Euro und für die Becher mit Rügen-Stralsund-Schriftzug einen Euro. Letzterer kann auch deutschlandweit bei allen teilnehmenden Partnern zurückgegeben werden.

Für 50 Cent bietet das Lokal zudem eine biologisch abbaubare Einweg-Verpackung an. Weiterhin gibt es Holzbesteck, Papierstrohhalme und die kleinen Waffel-Schälchen für Marmelade oder Dipp, die man sogar aufessen kann. 150 Mehrwegdosen und 200 -becher seien im Umlauf. „Manche behalten sie auch oder bringen inzwischen auch ihre eigenen Dosen mit“, freut sich Axel Kuhfeldt.

Gäste erwarten Mehrwegangebote

Der gelernte Koch, der auch die Grundschule in Gager seit einem Jahr mit rund 50 Mittagessen versorgt, wünscht sich allerdings noch mehr Resonanz in seinem Ort. Bei Gästen und Kollegen. Nur der Nah & Frisch- Einkaufsmarkt gegenüber ziehe mit Mehrwegbechern bisher mit. Doch nun könnte auch der im Sommer eröffnete „Kulinarische Garten“ am Nordstrand ein weiterer Mitstreiter werden. Das Interesse sei schon mal angemeldet, erklärt Stefanie Lemcke vom Tourismusverband. Auch das Fischbistro Hafenperle in Breege, die Naturküche in Bergen und das Restaurant „Kleiner Prinz“ auf Hiddensee bieten die Mehrwegbecher und -schalen an, ebenso der Binzer Strandkorbvermieter Willi Baland.

Man sei schon auf einem guten Weg, aber bei den Gastronomen gebe es noch reichlich Luft nach oben, so Lemcke. „Die Gäste erwarten Mehrwegangebote, die sie aus Großstädten kennen.“ Umstellen müssen sich alle sowieso, doch jetzt können Partner noch unterstützt werden. Interessenten sollten sich möglichst schnell per Mail an mail@tourismus-ruegen.de mit dem Betreff „Den Mehrweg gehen“ an den Tourismusverband Rügen wenden. Die Fördermöglichkeiten laufen nur noch bis Ende Oktober.

Seit 2018 bereits 40 Partner gefunden

„Weniger fürs Meer“ ist eine gemeinsame Initiative des Tourismusverbandes Rügen, des Biosphärenreservats Südost-Rügen sowie der Hansestadt Stralsund zur Vermeidung von Einwegplastik und zur Stärkung des Umweltbewusstseins. Seit 2018 konnten bereits 40 Partner finanziell bei der Einführung des Recup-Pfandsystems unterstützt werden. Auf Rügen bieten mehrere Tankstellen, Backstuben, Restaurants sowie das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl, das Naturerbe Zentrum in Prora, die Störtebeker Festspiele und MS „Sundevit“ Recup-Becher an und auf Hiddensee noch das Kaffeehaus „Tante Hedwig“.

Auch in der Touristinformation in Middelhagen hatte man sich darum bemüht. „Vor zwei Jahren wurde eine Kaffeemaschine angeschafft. Leider konnten wir das System nicht allzu lange testen, da uns Corona in die Quere kam und wir aufgrund hygienischer Bestimmungen keinen Kaffee per Selbstbedienung mehr an einer öffentlichen Maschine ausgeben durften“, bedauert Franziska Gustävel, Tourismusmanagerin der Gemeinde Mönchgut. Sie denkt zudem, dass es an stärker frequentierten Orten mit einer gewissen Aufenthaltsqualität besser funktioniert.

„Kippenkiller“ und „Dreckbags“ werden ausgegeben

„Wir haben einen Wasserspender aufgestellt, an welchem unsere Gäste ihre Wasserflaschen oder einen gekauften Buddelbuddy auffüllen können. Dieses Angebot wird weitaus häufiger in Anspruch genommen, als ein Heißgetränk“, so Gustävel.

„Buddelbuddys“ heißen die Mehrweg-Trinkflaschen, die bei ausgewählten Partnern auf Rügen erhältlich sind. Zudem werden in vielen Kurverwaltungen und Gäste-Anlaufstellen auch die Strandaschenbecher „Kippenkiller“ sowie die Müllbeutel „Dreckbags“ aus Maisstärke ausgegeben. Nicht nur für Urlauber.

Von Gerit Herold