Rügen

Für den Fall einer Ansteckung mit dem Coronavirus müssen öffentliche Einrichtungen die Möglichkeit einer Kontaktverfolgung von Betroffenen sicherstellen. Dabei setzten jetzt immer mehr Rügener Gemeinden auf digitale Unterstützung durch die Luca-App.

Seit dieser Woche hilft die Luca-App auch im Sassnitzer Rathaus. Die Besucher können sich freiwillig über die Luca-App registrieren.

Wichtiger Baustein bei weiterer Öffnung

„Die Nutzung der Luca-App könnte ein wichtiger Baustein bei weiteren Öffnungsschritten, etwa in Gastronomie und Kultur auch in unserer Stadt sein“, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Im Falle einer Infektion kann nun die verschlüsselte Datenübertragung der in Frage kommenden Kontakte an das Gesundheitsamt via Luca-App erfolgen. Die Daten werden dezentral verschlüsselt und über Server der Bundesdruckerei mit den Gesundheitsämtern ausgetauscht. Eine automatische Löschung der Daten erfolgt jeweils nach vier Wochen. Die App ist für Smartphones auf Android- und iOS-Basis und kostenlos.

Zettelwirtschaft entfällt

Auch das Ostseebad Binz richtet in seinem Verwaltungsgebäude die Luca-APP ein. Besucher können sich ab dem 23. März mithilfe der Luca-App beim Eintritt in die Gemeindeverwaltung durch das Scannen eines QR-Codes anmelden. Die Nutzung der App ist nach einmaliger Registrierung relativ einfach.

Wer bislang die Gemeindeverwaltung in Binz an den Sprechtagen dienstags und donnerstags aufgesucht hat, musste aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen zunächst ein Formular für eventuelle Kontaktverfolgungen ausfüllen. Für all diejenigen, die über ein Smartphone verfügen, entfällt nun die Zettelwirtschaft.

Auch die Kurverwaltung des Ostseebades Sellin hat die Luca-App inzwischen installiert: am Hauptsitz in der Warmbadstraße 4, an der Gästeinformation im Seepark und am Hafengebäude am Selliner See.

Von OZ