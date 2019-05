Waase

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) konnte wegen Nebels auf der Insel nicht wie angekündigt das schnelle Breitband in der Gemeinde Ummanz in Betrieb nehmen. So drückten Bürgermeister Holger Kliewe CDU), Landrat Stefan Kehrt ( SPD) und Zwar-Geschäftsführer Axel Rödiger den roten Buzzer gemeinsam mit Daniel Hoffmann von der Firma KabelSat und Tim Brauchmüller vom Breibandbüro des Bundes. Zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft sowie einige in Tracht gekleidete Mitglieder der Ummanzer Brauchtumsvereins hatten sich am Dienstag an der Ummanz-Information in Waase anlässlich der Fertigstellung des Glasfasernetzes in der Gemeinde eingefunden.

Dass die anschließende Video-Schalte ins Kanzleramt nicht zustande kam, könne nur daran liegen, dass das Internet nunmehr auf Ummanz schneller sei, als im Kanzleramt, scherzte Kliewe. Ummanz sei zwar als letzte Gemeinde erst 1954 elektrifiziert worden, dafür aber nun beim schnellen Internet ganz vorne. Das sei auch der schnellen Reaktion des Landes zu danken, dass beherzt zugegriffen habe, als das Förderprogramm des Bundes aufgelegt worden sei. So würde heute jeder vierte Euro aus dem Programm nach Mecklenburg-Vorpommern fließen. Hier würde Rügen mit seinem Betreibermodell, wonach das Netz nicht nur im Besitz des kommunalen Zweckverbandes Zwar bliebe, sondern auch ein Glasfaserkabel bis in die Häuser gelegt werde, eine Sonderrolle einnehmen. Den Mut, diesen Sonderweg zu beschreiten, lobten sowohl Brauchmüller, als auch Kehrt. Der Landrat übergab im Anschluss einen Fördermittelbescheid über 102 000 Euro aus dem Programm LandAufSchwung. Damit möchte die Gemeinde Ummanz einen elektrisch betriebenen Bürgerbus anschaffen, der auch Senioren in das nahe gelegene Gingst befördern kann.

ud