Rügener Goorwald: Besucher entsetzt über Baumfällungen

Putbus

Wie in vielen Bereichen ist es auch in Naturschutzfragen schwierig, es stets allen Seiten recht machen zu wollen. Im Konflikt zwischen den Sicherheitsbedürfnissen einer Putbusser Landwirtin und dem Ansinnen eines Naturliebhabers fand sich nun die Michael-Succow-Stiftung wieder. Der gehören große Teile der Flächen im Naturschutzgebiet „ Goor“ in Lauterbach.

Weil Ostern ein Baum auf einen Weg gefallen sei, während sich Menschen in der Nähe aufgehalten hätten, hatte die aufgebrachte Frau bei der Stiftung und dem Amt für das Biosphärenreservat Südostrügen eingefordert, der vermeintlichen Verpflichtung zur Sicherung der Wege nachzukommen.

Stiftung hat eigene Leitlinien für den Wald aufgestellt

Ganz so einfach stelle sich die Rechtslage indes nicht dar, weiß Nina Seifert von der Greifswalder Stiftung. Im Wald gilt grundsätzlich keine Verkehrssicherungspflicht und Eigentümer seien für waldtypische Schäden nicht haftbar zu machen. Die Stiftung gab sich eigene Leitlinien zur Waldbehandlung im Stiftungswald. Danach sollen Hauptwege gesichert werden, abseits gelegene Flächen aber dem „Prozessschutz“ unterliegen.

„Wir nehmen unsere Waldflächen gänzlich aus der Nutzung heraus“, so Seifert. „Für uns ist es wichtig, dass der Wald alt werden kann.“ Alte Bäume hätten eine ungleich höhere Bedeutung für CO2-Verringerung und Artenvielfalt. „Stehendes Totholz hat den höchsten naturschutzfachlichen Wert, weil darin Spechte nisten und Käferarten heimisch werden können.“

Stehendes Totholz hat den höchsten naturschutzfachlichen Wert. Quelle: Uwe Driest

Wenn die Wege öffentlich zugänglich und gewidmet seien, bestehe hingegen auch eine gewisse Pflicht, auf die Sicherheit von Besuchern zu achten. Weil im vorliegenden Fall zudem neben dem Ostseeküsten-Radweg auch der eigens angelegte „Pfad der Muße und Erkenntnis“ durch den Wald führe, habe sich die Stiftung ihrer Verantwortung nicht entziehen wollen. „Es gab Stellen, die potenziell eine akute Gefahr darstellen konnten. Weil zuletzt auch die Naturwacht auf mögliche Gefahrenstellen hingewiesen hatte, nahmen wir den Vorfall zum Anlass, nach Jahren der ungestörten Waldbehandlung wieder einmal genau hinzuschauen und in diesem Ausnahmefall von unseren eigenen Grundsätzen abzuweichen“, so die Biologin.

Die Entscheidung, in den folgenden Tagen 170 abgestorbene, zumeist junge Bäume zu fällen, soll gleichwohl auch innerhalb der Stiftung kontrovers diskutiert worden sein. Durch die nachholenden Arbeiten seien die Maßnahmen für Besucher besonders auffällig, sagt Nina Seifert. „Da kann ich nachvollziehen, dass Liebhaber des Walds entsetzt sind.“

Markierte Bäume werden nicht gefällt

So erging es dem Putbusser Kai Bohl, der regelmäßig seine Runde durch den Goorwald zurücklegt. „Mir fielen etliche rote Punkte an den größten und schönsten Buchen, Eichen und Douglasien, Ahornbäumen und Lärchen im Naturgebiet Goor entlang der Wege auf“, sagt er. Der Naturfreund befürchtete sogleich, dass auch diese Bäume gefällt werden sollten. Nach dem Bundeswaldgesetz sei das in einem Naturschutzgebiet wie der Goor nicht erlaubt, wo vertraglich geregelt sei, dass auch Totholz an Bäumen und Wegen erhalten bleibe. „Das Bild eines ausgewiesenen Ur- und Naturwalds mit Erholungscharakter ist für mich und viele andere Menschen in dem Fall nicht mehr gegeben“, klagt Bohl. Allgemein gelte der Grundsatz: „Betreten des Waldes auf eigene Gefahr und schon gar nicht bei Sturm!“

Die markierten Bäume sollen allerdings mitnichten gefällt werden. „Dort wird mit Augenmaß Totholz aus den Kronen entnommen oder ein über den Weg reichender Ast entfernt“, erklärt Amtsleiterin Cathrin Münster vom Biosphärenreservat. Deren Behörde führt die Maßnahmen gewissermaßen im Rahmen der „Amtshilfe“ aus. Ihre Ranger würden Gemeinden der Biosphäre auch in anderen Bereichen bei Sicherungsaufgaben unterstützen. So auf der Insel Vilm, am Göhrener Nordperd und dem Seedorfer Hügelland, der Kopfweidenallee in Wreechen oder der Obstbaumallee von Posewald.

Einige Fichten sollen im Herbst für „Lichtinseln“ weichen

Im Wald der Goor plane ihre Stiftung zum Herbst, einige Fichten nördlich des Naturdenkmals „Schirmeiche“ zu entnehmen, kündigt Nina Seifert an. „Wir möchten dort Lichtinseln schaffen, in denen sich standorttypische Buchen entwickeln können.“

Michael Succow Stiftung Die Michael Succow Stiftung wurde im Jahr 1999 als erste gemeinnützige Naturschutzstiftung bürgerlichen Rechts in den neuen Bundesländern gegründet. Das Preisgeld des an den Stifter Prof. Dr. Michael Succow 1997 verliehenen Right Livelihood Award bildete den Grundstock des Stiftungsvermögens. Die Stiftung folgt dem Leitgedanken: Erhalten und Haushalten.

Von Uwe Driest