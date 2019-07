Sassnitz

Flaniermeile, Rummel, Bühnenprogramm und Feuerwerk: Das dreitägige Fest in Sassnitz lockte wieder tausende Besucher in die Hafenstadt. Einige hatten Spaß in den Fahrgeschäften, andere sahen das Fest von Weitem und waren Teilnehmer der Schnuppertörns auf den Segelschiffen.

Flaniermeile am Hafen. Quelle: Mathias Otto

Einheimische und Gäste haben die 26. Auflage der Rügener Hafentage genossen. Dazu gehören Linda Polley (34) und Fanny Schröter (35). Beide wuchsen hier auf, wohnen mittlerweile in Berlin und auf der Insel Barbados. Die gebürtigen Sassnitzer freuen sich auf das Fest, das traditionell Mitte Juli stattfindet. „Es ist eine gute Gelegenheit, in die Heimat zu fahren und Freunde und Familie zu treffen“, sagt Fanny Schröter. Früher sind die beiden Jugendfreunde oft mit dem Brakedancer gefahren. „Das hat sich allerdings geändert. Jetzt bevorzugen wir nette Gespräche an der Kaikante“, so Linda Polley.

René Kraft (32) aus Bergen besucht die Hafentage zum zehnten Mal. „Ich zelte dann zusammen mit Freunden in der Gegend. Meist stehen wir dann auch in der ersten Reihe, wenn das Bühnenprogramm startet. Das Feuerwerk am Sonntag darf auch nicht fehlen“, so der gebürtige Stralsunder.

Oskar (7) und Bruder Hanno (2) Guhl beim Enten angeln. Quelle: Mathias Otto

Mathias Otto