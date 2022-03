Rügener Helfer in der Ukraine: „Es ist viel, viel schlimmer, als man es sich vorstellen kann“

Bergen

Der 32-jährige Tontechniker und Musiker Maik Schultz aus Bergen auf der Insel Rügen ist einer von den Menschen, die Angesichts des Kriegsausbruches in der Ukraine nicht lange gezögert haben. Nach dem ersten Schock fasste er mit seiner Freundin Carolin einen Entschluss: Sie wollen Mensch und Tier in der Hölle des Krieges helfen. Und zwar so schnell und direkt wie möglich. Schultz setzte sich mit der polnischen Organisation Centaurus in Verbindung, die sich unter anderem um die Evakuierung von Tierheimen und zurückgelassenen Tieren kümmert.

Ihren 33 Jahre alten blauen VW LT28 Kleinbus „Ellie“, den sie ursprünglich für eine mehrmonatige Reise durch Europa ausgebaut haben, füllten die beiden bis unter die Decke mit Hilfsgütern, unter anderem Tierfutterspenden vom Tierheim. Am Montag machte sich Maik auf den Weg zum Grenzpunkt Medyka, von dort ging es an verschiedene Orte in die Ukraine. Auf ihrem Instagram- und Facebook-Profil @ellie.on.the.road informieren Maik und Caro über den Fortschritt der Rettungsaktion. Mit ihrer Erlaubnis haben wir Szenen der ungewöhnlichen und ergreifenden Reise zusammengestellt.

Der Bergener Maik Schultz ist mit seinem Bus „Ellie“ in die Ukraine gefahren, um zu helfen. Quelle: Maik Schultz

Mittwoch, 1.45 Uhr: Ankunft an der Grenze zur Ukraine

Ich stehe etwa 100 Meter vor der Grenze zur Ukraine. Es stehen hier ewig lange Schlangen von Reisebussen, die Menschen abholen und wegbringen. Überall Blaulicht und Sirenen. Busse, Polizei und Krankenwagen fahren im Minutentakt. Militärfahrzeuge habe ich bisher nicht gesehen, aber es ist auch stockdunkel. Ich stehe mit Ellie am Straßenrand mit vielen Anderen, die ebenfalls warten. Straßenrand kann man eigentlich auch nicht sagen. Die letzten 5 km bis hier her sind wie eine riesige Baustelle. Morgen früh treffe ich mich mit Przemek und den anderen Helfern der Stiftung Centaurus, die heut den ganzen Tag hier aktiv waren und - wenn ich es richtig verstanden habe - in der Nähe eine Scheune bekommen haben, die als Notunterkunft genutzt werden und dementsprechend provisorisch umgeräumt werden muss. Donnerstag fahr ich mit dem Konvoi nach Lviv.

Tanken in ungewohnter Gesellschaft Quelle: Maik Schultz

Ellie on the Road Auf ihrer Facebook- und Instagram-Seite „Ellie On The Road“ informieren Maik und Caro über den Fortgang der Rettungsaktionen. Unter dem Link www.linktr.ee/ellie.on.the.road stellen sie auch kostenfreie Downloads von Checklisten und Druckvorlagen zu den Themen „wichtige Dokumente“, „allgemeine Infos“, „wichtige Infos für Fahrzeuge“, „sinnvolle Sachspenden“ und „Schilder fürs Fahrzeug“ zur Verfügung.

Mittwoch, 11.20 Uhr: Endlose Schlangen an der Grenze

Die Lage hier vor Ort am Grenzübergang ist katastrophal und unübersichtlich. Die vergangene Nacht habe ich zwischen Sirenen und weinenden Menschen am Straßenrand kurz vorm Grenzübergang im Fahrzeug übernachtet, weil ich selbst nicht wusste wohin. Nun wurde der Stiftung Centaurus von der Stadt Medyka ein Bauernhof am Stadtrand zur Verfügung gestellt, der als Lagerraum und Notstation genutzt wird. Dieser Platz ist sehr weitläufig und ruhig gelegen und glaubt mir bitte, Ruhe zu finden ist hier wirklich das Einzige was neben warmen Getränken und Nahrung der Seele hilft. Die Menschen stehen in schier endlosen Schlangen hinter der Grenze teilweise seit Tagen, frieren und hungern. Sie werden mit Bussen im Minutentakt in Sicherheit gefahren, aber der Grenzübertritt dauert ewig. Überall Sirenen und Tränen, es ist schrecklich.

Der Hof am Rande der Stadt Medyka, der von der Organisation Centaurus genutzt werden kann. Quelle: Maik Schultz

Einige Helfer kommen mit Familie und Hund

[…] Was stimmt mit Einigen nicht? Ich habe gestern mehrere Deutsche an Tankstellen getroffen, mit Kindern, mit Hund... Auf dem Weg zur Grenze. Leute das ist hier kein Scheiß-Abenteuerspielplatz, es ist Krieg! Das ist hier kein Ort für einen „Familienurlaub“. Ihr bringt Kinder und Hunde an einen Ort, an dem andere Menschen tagelang dafür kämpfen um weg zu kommen?! Wie respektlos kann man denn bitte sein? Die Menschen sind verängstigt und kaputt und nicht jeder findet Hunde toll. Macht den Menschen nicht noch mehr Angst!

Außerdem. Es kommen nicht nur weiße, blonde, blauäugige Menschen über die Grenzen, sondern auch Menschen anderer Nationen mit anderen Hautfarben, anderen Sprachen, anderen Erscheinungsformen. Alle Menschen haben das Recht auf Sicherheit! Rassismus, Sexismus und Diskriminierung haben auf der Welt, aber vor allem jetzt hier nichts zu suchen. Und ich schäme mich dafür, dass ich irgendwelchen Leuten im Stau an der Grenze quasi das Handy aus der Hand schlagen musste. Stehen die da und filmen die leidenden Menschen, die im Müll und Dreck seit Tagen Warten um in die Freiheit zu kommen. Gehts noch?

Stempel, Dokumente, Unterlagen. Ein Grenzübertritt ist kein einfaches Unterfangen. Quelle: Maik Schultz

Alles ist laut, alles ist hektisch

[…] Außerdem, macht nicht den Fehler wie ich und unterschätzt die Situation. Ich weiß von zu Hause aus ist das alles schwer nachzuvollziehen und der Drang helfen zu wollen ist groß, deshalb schreibe ich das hier so ausführlich wie möglich. Ich bin allein her gefahren und meine Freundin zuhause geblieben, da es aus privaten Gründen nicht anders möglich war. Bitte, und das sage ich aus tiefstem Herzen: Fahrt nicht allein hier her. Es ist nicht nur der Umstand, dass man sich manchmal einsam fühlt und mit den ganzen Gefühlen und Eindrücken, die man hier bekommt, allein umgehen muss. Sondern auch die allgemeinen Umstände. Man versteht niemanden, alles ist laut, alles ist hektisch... Ich kann mit gutem Gewissen von mir behaupten, dass mich nichts so schnell umhaut, aber ich bin fix und alle. Ich habe letzte Nacht kaum geschlafen. Da hilft jemand, mit dem man die Eindrücke teilen und verarbeiten kann.

Mittwoch, 21.24 Uhr: So viele weinende Menschen

Ich habe keine Worte für das, was ich hier heute alles gesehen habe. Es gibt dafür auch keine Worte. Es sind so viele Menschen. So viele weinende, frierende Menschen. Und sie haben alle Niemandem etwas getan. Es ist viel, viel schlimmer, als man es sich vorstellen kann. Viel schlimmer als ich es mir vorgestellt habe. Ich verabschiede mich für heute. Ich bin fertig. Ich wünschte mir, jemand hätte den Mut und würde Putin stürzen. Und zwar schnell. Nicht morgen, sondern jetzt! Damit das hier alles ein Ende hat!

„Ellie“ hat zwar schon über 30 Jahre auf dem Buckel, ist aber heil angekommen. Quelle: Maik Schultz

Donnerstag, 8.20 Uhr: Start im Konvoi in die Ukraine

Update: Viele Autos sind eingetroffen, wir starten in etwa einer Stunde über die Grenze in die Ukraine. Wir haben keinen blassen Schimmer, was uns dort alles erwarten wird. Wir fahren im Konvoi, die Fahrzeuge werden mit Stickern als „Humanitäre Versorgung“ in verschiedenen Sprachen markiert, die mit etwas Glück als „Green Card“ dient und durch die wir dann die Diplomaten-Spur an der Grenze nutzen könnten. Jarek (Anm. ein ebenfalls freiwilliger Helfer aus Polen) fährt mit mir, mit ihm fühl ich mich etwas sicherer. Seine Worte an Putin „Fuck you you fucking bastard. We are prepared. You go to hell!“. Es schneit hier, der Zustand für die Menschen wird immer schlimmer. Auch für die Helfer die zum Teil ebenfalls seit Freitag hier sind und in Zelten oder alten Autos ohne Heizung übernachten. Wir mussten sehr viele Papiere ausfüllen auf kyrillisch - ich habe keinen Plan... Jarek sagte „everything is fine“ und ich vertraue ihm.

Mit Jarek an der Seite ging es für Maik über die Grenze in die Ukraine. Quelle: Maik Schultz

Donnerstag, 18.13 Uhr: 12 Hunde aus dem Tierheim gerettet

Wir haben es fast geschafft. Wir stehen seit fast drei Stunden in der Schlange an der Grenze zurück nach Polen. Die Schlange ist etwa 20km lang auf vier Spuren und das ist hier der kleine Grenzübergang in Korczowa. In Medyka ist es mindestens das Doppelte auf sechs Spuren. Wir haben aus einem Tierheim 12 Hunde evakuiert, die nun hier in meinem Auto sind (davon eine Mama mit acht Welpen) und eben noch eine Katze eingesammelt die an der Grenze zurückgelassen werden musste. Außerdem haben wir die Zeit genutzt, um im Stau Sachen und Nahrung zu verteilen an vor allem Mütter mit Babys und Kindern, die hier überall zwischen den Autos im Stau stehen... Aber dieser Tag heut war mega erfolgreich und das gibt Kraft. Wir haben bereits den ersten Stempel zur Überfahrt. Drei fehlen noch. Aber eins ist klar... Dieser Tag heut hat so viel Power gegeben, denn wir haben den Menschen und Tieren auf der ukrainischen Seite haben helfen können. Und eins ist klar: Wir machen weiter!

Die Grenze nach Polen ist in Sicht, aber es dauert. Quelle: Maik Schultz

Freitag 04.03. 01:48 Uhr: Acht Stunden für einen Kilometer

Wir sind endlich in Medyka angekommen. Dass sich das ganze noch zu so einer Odyssee entwickelt mit Einzug meiner Fahrzeugpapiere von Grenzbeamten, Diskussionen mit irgendwelchen Militärs mit Maschinengewehren und Besuch eines Veterinärs direkt an der Grenze, hätte ich auch nicht gedacht. Um 6 Uhr sind wir letzte Nacht aufgestanden und haben die Konvois geplant, um 10 zur Grenze. Um 14 Uhr etwa drüben gewesen. 15 Uhr in Lviv. 18 Uhr an der Grenze Korczowa. Jetzt ist es fast 2 Uhr. Und wir waren auf der Diplomaten-Spur – also schnell. Acht Stunden für etwa 1km Strecke. Nun habt ihr vielleicht in etwa eine Vorstellung, wie lange Andere dort stehen. Mehrere Tage.

Endloses Warten an der Grenze. Quelle: Maik Schultz

Sonnabendnacht: Zu Hause. Und wieder auf dem Sprung

Mittlerweile bin ich zurück in Deutschland, ich habe an der Grenze kurzerhand einen Hund namens Zakhar adoptiert, der aufgrund einer Beinverletzung und fehlender Dokumente nicht hätte nach Polen einreisen dürfen und nun dringend in Deutschland zum Tierarzt muss. Ich habe viele Kontakte und Informationsquellen zu Menschen in der Ukraine knüpfen können, die bei einer sicheren Routenplanung helfen. Jarek und ich werden uns nach einer kurzen Pause wieder in Medyka treffen und an der Grenze und in der Ukraine helfen, wo wir können. Die Eindrücke und Gefühle, die wir vor Ort bekommen, sind nichts im Gegensatz zu dem, was die Menschen dort hinter der Grenze durchleben. Also machen wir weiter.

Zhakar wird nun auf Rügen ein Zuhause finden. Quelle: Maik Schultz

Maiks Apell: Bitte unterschätzt die Situation nicht

Bitte unterschätzt die Situation vor Ort nicht. Diejenigen die hierher fahren und bereits psychisch leicht angreifbar sind, werden nach ein paar Tagen hier als gebrochene Menschen nach Hause kommen. Sach- und Geldspenden sind in diesem Fall die bessere Wahl. Wenn ihr Personen, oder Organisationen kennt, die vor Ort aktiv sind und die bestenfalls länger zum Helfen bleiben, dann unterstützt sie finanziell, denn sie sind sozusagen euer direkter Draht zu den Menschen, denen ihr helfen wollt. Eine Stiftung, die ich als Freiwilliger vor Ort unterstütze ist die Stiftung „Centaurus“, von solchen humanitären Organisationen sind aber mehrere vor Ort.

Maik hat mehrere Tiere aus dem Tierheim retten können. Diese Katze musste an der Grenze zurückgelassen werden Quelle: Maik Schultz

Von Anne Ziebarth und Maik Schultz