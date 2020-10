Rügener Hoteliers: Corona-Regeln sind faktisch Beherbergungsverbot

Rügen

„Für uns ist das der schlechtestmögliche Zeitpunkt“, kommentiert der Rügener Hotelier Ralf Schlüter die Nachricht, dass ab sofort auch das Bundesland Berlin zum Risikogebiet erklärt wurde. In den vergangenen Monaten hatten es die Rügener Hotels eher mit Einzelfällen zu tun, denen abgesagt werden musste.

Nach dem neuesten Höchststand der Infektionszahlen, der bundesweit aktuell das Niveau von April erreicht, zog die Landesregierung die Notbremse, um einen weiteren landesweiten Lockdown zu vermeiden. Danach müssten Gäste aus Risikogebieten eine verbindliche Buchung, und einen negativen Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, vorweisen. Auch Gäste aus Bremen oder Ruhrgebietsstädten wie Hamm und Hagen dürfen nur noch mit Corona-Attest anreisen und müssten zudem die ersten fünf Tage ihres Urlaubs in Quarantäne verbringen.

Anzeige

Lesen Sie auch: MV plant Ausnahmen für Sportler aus Risikogebieten – Spiel aber schon abgesagt

„Die vorgeschriebene Quarantäne bedeutet aber faktisch ein Beherbergungsverbot“, so Schlüter. Aus leicht nachvollziehbaren Gründen würde kein Gast eine Urlaubsreise antreten, während derer er das Zimmer nicht einmal für einen Restaurantbesuch verlassen dürfe. Ein großer Teil der Zimmer wäre von Berlinern gebucht worden. Wenn am Montag in der Hauptstadt die Ferien beginnen, dürften die Gäste ab dem Wochenende ihre Anreise geplant haben.

Nachdem die Nachricht die Runde machte, hätte das Telefon nicht mehr stillgestanden. „Allein am Donnerstag hatten wir 15 Absagen“, so Schlüter. Das Problem für die Hoteliers sei die Kurzfristigkeit der Anordnung. „Mit mehr Vorlauf hätten wir noch an Gäste aus anderen Regionen vermieten können. So aber hatten wir keine Chance zu reagieren.“

Ralf Schlüter beklagt die Kurzfristigkeit der Anordnung. Quelle: Archiv

Täglich Postleitzahlen abgleichen und Kunden absagen

Auch organisatorisch sehen sich die Betriebe vor zusätzliche Probleme gestellt. Täglich müssen Mitarbeiter die aktuelle Liste der Risikogebiete mit den Postleitzahlen der Anmeldungen abgleichen. Während die Liste am Mittwoch noch zwei Dutzend Postleitzahlen enthielt, waren es am Donnerstag bereits 124. „Manche Veranstalter geben uns allerdings nur die Namen, nicht aber die Anschriften der Gäste“, so Schlüter. In solchen Fällen seien zusätzliche Recherchen erforderlich.

„Wir haben proaktiv alle Gäste aus Berlin mit einer geplanten Anreise innerhalb der nächsten sieben Tage kontaktiert und sie über die geltenden Einreisebestimmungen des Landes informiert“, sagt Matthias Brockmann, Geschäftsführer von Travel Charme Hotels & Resorts. Dafür hätten die Gäste viel Verständnis gezeigt. Umbuchungen oder Stornierungen seien aber sowohl im Kurhaus Binz als auch im Nordperd zu spüren. „Dennoch liegen wir in beiden Häusern kommende Woche weiterhin bei einer Auslastung von über 85 Prozent.“

Zum Testen bis nach Stralsund

So weich fallen nicht alle Betriebe, weiß Matthias Scheibe. Wenn beispielsweise unter den Buchungen eines Hotels eine Busreisegruppe sei, „kann das schon eine empfindliche Lücke reißen“. Verunsicherung besteht teilweise auch bezüglich der Auslegung der Anordnung. So wisse er von einem Haus, in dem sich eine Hochzeitsgesellschaft aus Berlin eingemietet hatte. Der Termin der Eheschließung ließe sich aber nicht gerade mal verlegen.

Unklar sei schließlich auch, wo überhaupt getestet werden könne. Schlüter stellte zwei Auszubildende aus Indonesien ein. Die seien zwar vor der Abreise getestet worden, müssen den Test jedoch fünf Tage nach ihrer Ankunft wiederholen. Ein von ihm befragter Arzt hätte dafür 300 Euro veranschlagt und das noch im April von der Bundeswehr unterstützte Abstrichzentrum auf der Insel gibt es offenbar nicht mehr. „Jetzt muss ich die beiden Azubis nach Stralsund fahren, um sie testen zu lassen.“

Dass nun nach Bremen und NRW-Städten auch Berlin zu den Risikogebieten zählt, ist für den Rügener DeHoGa-Vorsitzenden Wolfgang Kannengießer „nicht das Ende, sondern der Anfang einer neuen Welle“. Deren wirtschaftliche Folgen seien noch nicht absehbar. Kannengießer: „Das wird prekär für die Branche.“ Die sieht nun mit Hoffen und Bangen dem Geschäft an Weihnachten und Silvester entgegen. In drei Kreisen des Landes steht die Corona-Ampel auf gelb. In Vorpommern-Rügen zeigt sie grün. Hoffentlich bis zum nächsten Corona-Gipfel am 20. Oktober.

Rügens Dehoga-Chef befürchtet „prekäre Lage“. Quelle: Archiv

Auch die für Montag und Dienstag geplanten Vorstellungen mit dem Berliner Kabarett „Distel“ im Theater Putbus fallen der neuen Anordnung zum Opfer. Das Programm mit dem Titel „Skandal im Spreebezirk“ wurde aufgrund der aktuellen Corona-Situation in Berlin ersatzlos abgesagt.

Von Uwe Driest