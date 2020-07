Rügener Inselfrische: Das Erfolgsrezept der Poseritzer Molkerei

Poseritz

An diesem späten Vormittag herrscht im Hofladen und Café Hochbetrieb. Es duftet nach Kaffee und frisch gebackenem Kuchen. Lecker aussehende Milchshakes und Quarkdesserts werden serviert. „Ich möchte bitte wieder Milch“, sagt ein junger Mann und stellt zwei leere Glasflaschen auf den Tresen. Die Milch stammt von den Kühen der Agrarprodukt Poseritz GmbH direkt nebenan und wird hier tagfrisch abgefüllt.

Die Molkerei Rügener Inselfrische hält, was sie mit ihrem Namen verspricht: schonend hergestellte regionale Produkte. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich hier schon bewirten lassen. Der Verkaufsschlager ist der Naturjoghurt.

In der Molkerei mit ihren 17 Angestellten werden jährlich 450 000 Liter Milch verarbeitet – hauptsächlich zu Quark und Joghurt – außerdem 22 Tonnen Fruchtpüree für Gelees und Desserts. Über 30 Milchprodukte sowie über 20 Fruchtprodukte sind im Sortiment. Der Favorit der Chefin: Sanddorn Dessert.

Frische und traditionelle Verarbeitung

Die Erfolgsformel bringt sie auf den Punkt: „Frische und traditionelle Verarbeitung ohne Zusatzstoffe.“ Inhaberin und Geschäftsführerin Dr. Sylva Rahm-Präger führt nicht ohne Stolz durch die nagelneue Produktionshalle, in der der Edelstahl der Anlagen funkelt. Hier legt die Chefin, deren Name trefflich zum Unternehmen passt, auch selbst Hand an.

„Da werde ich gleich mal den Quark schneiden“, sagt sie in der menschenleeren Halle und beginnt konzentriert zu arbeiten. Das zierliche Persönchen ist eine starke und mutige Frau, die die Poseritzer Molkerei vor 22 Jahren aufgebaut und mit ihren regionalen Spezialitäten aus Milch, Quark und Joghurt zum Aushängeschild der Insel Rügen gemacht hat. Natürlich zusammen mit ihren Mitarbeitern, die teilweise von Anfang an dabei sind. „Sie haben alle einen Orden verdient. Sie sind meine zweite Familie“, so Rahm-Präger.

Kindheit auf der Insel Oie

1960 in Riesa geboren, wuchs Sylva Rahm-Präger ihre ersten Jahre auf der Insel Oie auf, wo ihre Großeltern Leuchtturmwärter waren und ihr Vater bis 1967 Dienststellenleiter bei der Armee. Es war eine unbeschwerte Kindheit, die sie zusammen mit ihren drei Geschwistern inmitten der Natur verbrachte und die sie prägte. Die Grundschulzeit erlebte sie in Sassnitz, ab der 5. Klasse besuchte sie die Schule in Binz, wo die Mutter viele Jahre als Horterzieherin arbeitete.

Die kleine Sylva radelte viermal die Woche und am Wochenende nach Zirkow zum Reiten und Stallausmisten. Pferde – das war ihre Welt, die auch den Ausschlag für ihre Ausbildung gab. Die Einserschülerin, über deren Gesamtverhalten die Lehrer allerdings die Nase rümpften, ging nicht zur Erweiterten Oberschule, sondern nach Velgast, um dort eine Berufsausbildung zu absolvieren. Sie wurde Zootechniker/Mechanisator der industriemäßigen Rinderproduktion – kurz Melkerin mit Abi.

Bessere Tierhaltung erforschen

„Wir hatten den Pennälern gegenüber den großen Vorteil, dass wir berufsbegleitende Fächer hatten“, weiß Sylva Rahm-Präger. Danach ging sie zum Studium der Tierproduktion an die Humboldt-Uni in Berlin. „Nach dem 2. Studienjahr war für mich klar, dass ich Hochschullehrerin werden und in die Forschung gehen will.“ Sie hatte Freude am wissenschaftlichen Arbeiten und wollte etwas verbessern. Dabei hatte sie die Haltung der Kälber und das Tierwohl im Blick.

„Die war abartig. Ich wollte beweisen, dass die Tiere, die besser gehalten werden, bessere Milch geben und länger leben“, so die Diplom-Agrarwissenschaftlerin, die an der Uni blieb und promovierte. Danach wollte sie habilitieren, doch dann kam die Wende und die Rahmenbedingungen brachen weg. Damals wusste sie nicht, wie viele Möglichkeiten es doch hätte geben können.

1993 zurück auf die Heimatinsel

1990 bekam sie eine Stelle am Zentralinstitut für Krebsforschung in Berlin-Buch, pendelte zwischen Berlin und Hannover. Eine anstrengende Zeit für die alleinerziehende Mutter einer schulpflichtigen Tochter, die 1983 geboren wurde. „In der Forschung hatte keiner Kinder“, erinnert sie sich. Sie kehrte den Großstädten schließlich den Rücken und zog 1993 zurück auf die Heimatinsel. Weil ihre zugesagte Stelle an der Naturschutzakademie Vilm plötzlich gestrichen wurde, landete sie auf dem Arbeitsamt und ging dann zur BBR Prora.

Später leitete sie kommissarisch das Amt für Wirtschaftsförderung des Landkreises Rügen. In dieser Zeit entstand die Projekt-Idee, eine Molkerei aufzubauen, die aus der BBR ausgegründet werden sollte. Den idealen Strandort fand Sylva Rahm-Präger auf dem Gelände einer maroden Schweinezuchtanlage in Poseritz.

Und schnell war ihr klar, dass sie es machen muss. So wurde aus dem Pferde- auch das Milchmädchen. Mit 800 000 Mark wurde das Vorhaben gefördert, für die gleiche Summe nahm sie noch einen Kredit auf. 1997 begann der Molkereibau.

Langer Kampf um Supermarktregale

Seit 1998 lächelt die blonde Deern mit den wehenden Haaren auf den Produktverpackungen der Molkerei-Naturprodukt GmbH Rügen, deren Anteile Sylva Rahm-Präger nach und nach kaufte. Heute gehören ihr 80 Prozent, 20 Prozent der Agrarprodukt Poseritz GmbH. Bereut habe sie das Wagnis Molkerei nie, aber es habe Zeiten gegeben, da hätte sie fast aufgegeben.

Nun habe sich der Betrieb freigeschwommen. Lange hatte die heute 59-Jährige dafür kämpfen müssen, dass die Produkte der Molkerei in den Regalen der Lebensmittelmärkte wie Netto und Edeka stehen. Daneben werden Gaststätten, Hotels und Läden beliefert. Nicht nur auf Rügen und Hiddensee, sondern auch in Greifswald, Rostock, Plau am See oder Neuruppin warten Kunden ständig auf Nachschub.

Weiter soll der Radius auch nicht reichen, so die Molkerei-Chefin. „Wir müssen unsere Produkte nicht zwingend überall hinbringen. Es soll etwas Besonderes sein, für die Leute die herkommen und bezahlbar für Einheimische.“

Tochter zweite Hand im Unternehmen

Zu den Plänen für die Zukunft gehöre noch eine neue Küche für das Café und ein weiterer Wintergarten, sagt Sylva Rahm-Präger. In ihrem Büro hängt ein großes Ölbild mit weidenden Kühen, im Regal stehen Pokale von Reitturnieren. Schräg gegenüber ihres Schreibtisches steht der ihrer Tochter Caroline, die im Betrieb ihre zweite Hand ist und die wie sie den Weg über Velgast und die Humboldt-Uni zurück nach Rügen gegangen ist.

Wenn Sylva Rahm-Präger nicht in der Molkerei ist, dann ist sie meist bei ihren vier Pferden zu finden. Die leidenschaftliche Reiterin, die mit 15 Jahren Kreismeisterin in der Dressur war, steigt noch immer in den Sattel. Mit ihrem Wallach „Decabrio“ errang sie in der L-Dressur 2. und 4. Plätze. Besonders am Herzen liegt der Pferdenärrin die Zucht ihrer Staatsprämienstuten.

Fachkompetenz und Engagement gefragt

Ihre Fachkompetenz und ihr Engagement sind gefragt. Sie ist Mitglied im Kuratorium Gesundheitswirtschaft der Ministerpräsidentin MV sowie seit dessen Gründung 1996 im Rügenprodukte Verein und seit 20 Jahren im Vorstand.

Im Ostseebad Baabe hat sie ihren Rückzugsort. Dort hat sie ein altes Fischerhaus gekauft und saniert. „Der Sonnabend ist der Tag für mich“, sagt die Baaberin. Einmal in der Woche freut sie sich auf ihren Enkel Kolja. Um die Seele baumeln zu lassen, zieht es die Unternehmerin am liebsten ans Baaber Bollwerk, nach Seedorf oder ins Mönchguter Hinterland. Dort genießt sie auch gern regionale Kulinarik. „Auf der Insel haben sich viele kleine Hot-Spots entwickelt, wo sich Menschen mit Herzblut engagieren.“

Insel nicht verramschen

Aber sie sieht auch die Schattenseiten der touristischen Entwicklung. „Die Insel verträgt keine Ferienwohnungen mehr. Wir Insulaner sollten überlegen, welches Fleckchen Erde wir noch zu Renditezwecken aufgeben. Es ist die Verantwortung eines jeden, die Schönheit zu bewahren und aufzupassen, dass sie nicht verramscht wird. Wir müssen sie erhalten für die nächsten Generationen von Einheimischen – und auch von Urlaubern.“

