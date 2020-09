Rügener Inselgenuss: „Wir wollen das soziale Umfeld verbessern

Bergen

Im Februar dieses Jahres war Karola Zöllmann mit ihrem „Rügener Inselgenuss“ von der Gingster Chaussee in den ehemaligen Philipps-Markt nach Rotensee umgezogen. Dort hat sie nun mit etwa 1200 Quadratmetern fast die zehnfache Fläche zur Verfügung, um überwiegend von Rügener Produzenten stammende Waren anzubieten. Nachdem Regale und kleine Läden geöffnet waren und das Geschäft anlief, hat Karola Zöllmann die nächsten Ziele vor Augen. „Drinnen ist es so schön geworden, das soll künftig auch nach außen strahlen“, sagt sie. Gemeint ist das Vorhaben, auch der Fassade der großen, zentral in der Störtebeker Straße gelegenen Immobilie ein rügentypisches Aussehen zu verleihen.

Auf der Suche nach einem Künstler, der das umsetzen könnte, gab sie eine Kleinanzeige bei Ebay auf. Ein Motiv von Bienen auf einer Blüte, das ihr Christian Grams daraufhin sandte, habe sie sofort überzeugt. So reiste der gebürtige Magdeburger nach Rügen und beide betonen, dass die Chemie sofort gestimmt habe. „Wir haben dann gemeinsam ein Konzept entworfen, das Rügen gerecht werden und eine Geschichte von der Region und dem Leben auf der Insel erzählen sollte“, sagt Karola Zöllmann. Grams arbeitet als Kommunikationsdesigner und „Urban Artist“ im niedersächsischen Braunschweig. „Neben meiner Freiberuflichkeit unterrichte ich an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig“, sagt er.

Bunte Fassade soll Umfeld verbessern

In nur wenigen Tagen schaffte es Christian Grams, die Fassade zu schleifen, vorzustreichen und mittels Airbrush, Pinsel und Sprühdose mit maritimen Motiven zu versehen. Zu 80 Prozent ist er mit den ersten beiden Seiten des Gebäudes fertig. Die zieren nun Motive aus der Seefahrt und von Störtebeker, dem Kreidefelsen, Schwänen und Möwen. Wer möchte, kann auch mit einem Augenzwinkern eingefügte Details erkennen. Wie bei dem kleinen Hund, der an der Ecke des Gebäudes sein Bein hebt. Einige Obstbäume möchte Grams noch hinzufügen und Feinheiten, beispielsweise beim Logo des „Rügener Inselgenusses“, ausarbeiten. Vielleicht auch noch eine Flaschenpost mit einer Botschaft für Kunden einfügen.

Denn die ansehnliche Fassade soll natürlich auch neugierig machen auf Dinge, die es im Laden zu kaufen gibt. Trotzdem sei die gestaltete Fassade kein reines Marketing-Mittel, betont Karola Zöllmann. Vielmehr wolle sie einen Beitrag leisten zur Gestaltung des Lebensumfelds im Stadtteil. Entsprechend positiv seien die Rückmeldungen der Bewohner von Rotensee. Das bestätigen auch drei Mitarbeiterinnen der benachbarten DRK-Sozialstation. „Ich freue mich immer über die schönen Bilder, wenn ich aus der Tür trete, und bin dann gleich besser drauf“, sagt Berenike Niebrügge.

„ Inselgenuss “ kann auch sozialer Treffpunkt werden

Nun hoffen Karola Zöllmann und Christian Grams darauf, dass auch die Jugend des Stadtteils Verständnis für die Idee aufbringt und die Kunst am Bau „nicht mittels Graffitis oder ’Tags’ genannten Signaturen wieder schwarz malt“, so der Künstler. Die würde Christian Grams lieber dafür gewinnen, an einem Workshop für Kids teilzunehmen, den er künftig anbieten möchte. Vorbild dafür ist die Arbeit des Braunschweiger Vereins „ The Bridge“, der soziale Jugendarbeit mit Kreativität verbindet. „Durch meine Gestaltung möchte ich auf das Lebensumfeld und die einheimische Wirtschaft aufmerksam machen. Außerdem soll die Gestaltung zeigen, was mittels traditioneller und moderner Malweise machbar ist“, sagt Christian Grams. Dafür bietet das große Gebäude ebenso Platz wie für eine Halle für bis zu 150 Personen, in der es Familienfeiern und Veranstaltungen bis hin zu Sportangeboten geben soll.

„Außerdem haben wir einen Lieferdienst für ältere oder erkrankte Menschen eingerichtet“, sagt Karola Zöllmann. Damit sich die Nachbarn mit dem Nötigsten eindecken können, gibt es inzwischen auch eine kleine Lebensmittel-Ecke, in der es über das einheimische Sortiment hinaus auch Produkte des täglichen Bedarfs gibt. Neu im Sortiment sind auch Zeitungen und Zeitschriften. Auch eine Keramikerin, ein Laden für Damenoberbekleidung und eine Abteilung für Textilien aus zweiter Hand haben unter dem Dach des „ Inselgenuss“ inzwischen eröffnet und bald soll eine DHL-Station folgen. Ihrem Geschäft möchte die Unternehmerin einen familiären Charakter verleihen. „Deswegen möchten wir im Außenbereich auch einen Treffpunkt schaffen, wo es eine Tasse Kaffee gibt.“

Von Uwe Driest