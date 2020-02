„Rügener Inselgenuss“ eröffnet in Rotensee

Bergen

In den ehemaligen Thomas Philipps-Markt von Rotensee zieht wieder Leben ein. Nach zehn Jahren hatte der Markt in der Störtebeker Straße Ende März 2018 geschlossen. Seither standen die Räume leer. Am 1. Februar eröffnen nun Karola Zöllmann und Oliver Wernicke ihren „Rügener Inselgenuss“ auf den 1200 Quadratmetern des Markts. Das Duo betrieb sein „Kaufhaus für Alle“ bis dahin in der Gingster Chaussee von Bergen. „Dort standen uns auf zwei Etagen zusammen etwa 150 Quadratmetern zur Verfügung. Weil die Zahl der Aussteller immer weiter zunimmt, reichte uns das nicht mehr aus“, sagt Karola Zöllmann. In dem Kaufhaus sind überwiegend Waren von Rügener Produzenten zu finden, die sich eigene Regale anmieten.

Die Palette der Angebote von Rügener Gewerbetreibenden ist breit und reicht von Marmeladen, Tee, Honig, Rügener Rapsöl, Likören und Kaffee aus der Rösterei am Kap Arkona über Kunsthandwerk wie Schmuck und Keramik sowie genähte, gestrickte und gefilzte Textilien oder gedrechselten Holzschalen und geflochtenen Körben bis zu Kinderkleidung und -spielzeug. Auch Fotografien und Kalender von Klaus Ender sind zu erwerben. In der Abteilung für Kerzen, Seifen und Kosmetika findet sich auch ein Regal des „Rügenshop“, dessen Angebote von Heilkreide bis zu Rügen-Düften sonst nur online (www.ruegenshop.eu) zu haben sind. Auch Einrichtungen wie die DRK-Werkstätten oder der Insel e. V. bestücken eigene Regale im Rügen-Kaufhaus. „Die Kunden kommen ganz überwiegend von der Insel“, sagt Karola Zöllmann. „Nach Bergen kommt schließlich jeder mal.“

Von Uwe Driest