So viel Aufregung waren die erst einige Wochen alten Lämmer nicht gewohnt und flohen entsetzt zurück ins Wasser, nachdem Thomas Heinicke und seine Mitstreiter von der Naturschutzgesellschaft Vorpommern ihnen die Fesseln von den Füßen geschnitten hatten. Erst nach einer dramatischen Verfolgungsjagd mit zwei Booten konnten die Tiere wieder eingefangen, an Bord gehievt und auf der Vogelinsel ausgesetzt werden. Heinicke ist ehrenamtlicher Gebietsbetreuer für das Naturschutzgebiet „Neuendorfer Wiek und Insel Beuchel“, das im Norden der Insel Rügen an den Breetzer Bodden angrenzt.

Normalerweise setzt er gemeinsam mit Rolf Rosenthal, Steffen Malaschnitschenko und dessen Sohn Luca nur zwei- oder dreimal im Jahr über zum Beuchel, um die Gelege der vielen dort brütenden Küstenvögel zu zählen. An diesem Sonntag aber bringen sie weitere zehn Schafe auf die Vogelinsel, die den bereits dort lebenden zehn Artgenossen helfen sollen, das Bruthabitat von Schilf und Büschen freizuhalten. Obwohl die Naturschützer im Herbst 2017 mit einer Mahd nachgeholfen hatten, reichte der Appetit der Schafe nicht aus, den Bewuchs kurz zu halten, sodass bald wieder große Teile der Insel mit Brennnesseln und Schilf bewachsen waren. „Nach Ende der Brutzeit fanden wir mehrere Dutzende tote, noch nicht flügge Jungvögel“, erzählt Heinicke. Deswegen kaufte er kurzerhand zehn weitere Rauwollige Pommersche Landschafe bei einem Schäfer in Freetz. „Seit wir das Gelände offen halten und so für viele Vogelarten attraktiver gestalten, haben sich deren Bestände nahezu verdoppelt“, freut sich Heinicke, der im Hauptberuf bei der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises arbeitet.

Erforschen, was Kormorane fressen

Der Beuchel ist etwa vier Hektar groß und wurde bereits 1940 wegen seiner Bedeutung für brütende Küstenvögel als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Seit 1999 ist die Insel Bestandteil des 550 Hektar großen Naturschutzgebietes „Neuendorfer Wiek mit Insel Beuchel“, das die Wasserflächen und angrenzende Landflächen der Neuendorfer Wiek sowie Teile des Breetzer Boddens umfasst. Zugleich sind Insel und Wiek Teil des Gebietes gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH) „Nordrügensche Boddenlandschaft“ sowie Teil des EU-Vogelschutzgebietes „Binnenbodden von Rügen“. Die Neuendorfer Wiek besitzt nationale Bedeutung als wichtigstes Rast- und Überwinterungsgebiet für tausende Wasservögel, allen voran verschiedenen Gänsearten, Sing- und Höckerschwänen, Reiher- und Pfeifenten sowie Zwergsäger. Ein Dutzend Brutpaare des Höckerschwans und doppelt so viele Graugänse haben die Naturschützer auf Beuchel gezählt. Wegen des Vogel- und Fischreichtums wird das Gebiet zudem regelmäßig von Seeadlern zur Nahrungssuche genutzt. Auch Küstenvögeln wie Brandseeschwalbe, Silber- und Sturmmöwe bietet der Beuchel begehrte Bruthabitate. Besonders froh macht Heinicke, dass sogar wieder Austernfischer zu sehen sind.

Im Rahmen eines Werkvertrags betraute das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) Heinickes Verein mit der Betreuung des Küstenvogelbrutgebiets „Insel Beuchel“. Zu dessen Aufgaben zählt es nun, Brutbestände zu erfassen und die Daten gemeinsam mit der landesweiten Arbeitsgruppe „Küstenvogelschutz“ auszuwerten. Im Zentrum des sichelförmigen, aus mineralischem Kern und Nehrungshaken bestehenden Eilands hat sich eine Kormorankolonie ausgebreitet. „Davon wollen wir in Kürze einige mit Netzen fangen und beringen, damit wir erfassen können, wie tief die Vögel tauschen und wovon sie sich ernähren“, erklärt Heinicke. Die Daten sendet sein Verein dann an die Universität Kiel. Die Bestände der Kormorane wachsen oder schrumpfen mit dem Aufkommen ihrer Nahrungsfische, weiß Heinicke. „Ganz überwiegend sind das Weißfische, die sonst keiner haben will.“ Gäbe es wegen der Überdüngung der Gewässer mehr Fische, würden sich auch die Kormorane vermehren.

Raubtiere halten sich fern

Mit Raubsäugern oder Wildschweinen gab es auf dem Beuchel bisher keine Probleme. Lediglich Spuren eines Fischotters haben die Naturschützer entdeckt. Ob der aber überhaupt Eier oder Jungvögel frisst, sei unklar. Schlimmer wären da Silbermöwen, Nebelkrähen und Seeadler, weiß Heinicke. „Letzterer frisst hier aber vor allem junge Kormorane und Silbermöwen.“ Menschen stören die Idylle rund um den Beuchel offenbar weniger. Zwar würden immer mal Angelboote oder Angler mit Wathosen gesehen, die würden aber in den allermeisten Fällen einen ausreichend großen Abstand zur Insel Beuchel einhalten, sodass hiervon keine Störungen des Brutgeschehens auf der Vogelinsel feststellbar waren, so Heinicke.

So bleibt es bei den wenigen Besuchen der ehrenamtlichen Naturschützer auf der Insel. Alle anderen können das Treiben auf der Vogelinsel vom Rundweg an der Wiek beobachten. Ganz nebenbei fand Luca Malaschnitschenko an diesem Sonntag auf Beuchel noch einen in der Jungsteinzeit bearbeiteten Feuerstein. Dafür hat der 14-Jährige einen Blick. Schließlich ist sein zweites Standbein die Bodendenkmalpflege und Luca ist der Finder der ersten Silbermünze des Wikinger-Schatzes von Schaprode.

Insel Beuchel 4 Hektar groß ist die Insel Beuchel, die bereits 1940 unter Naturschutz gestellt wurde. Die Insel wurde 1999 Teil des 550 Hektar großen NSG „Neuendorfer Wiek mit Insel Beuchel“. Mitte der 90er Jahre hatte es Begehrlichkeiten eines Baustoffkonzerns gegeben, in der Neuendorfer Wiek Kies abzubauen. Nach jahrelangem Rechtsstreit musste die Landesregierung dem Vorhaben eine Absage erteilen. Die „Naturschutzgesellschaft Küstenregion Vorpommern“ gründete sich vor drei Jahren, um eine Plattform für alle Menschen zu schaffen, die sich im ehrenamtlichen Naturschutz engagieren möchten. Weitere Infos unter www.naturschutz-vorpommern.de.

Uwe Driest