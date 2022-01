Bergen

2013 verließ er seine Heimat Damaskus in Syrien, Anfang 2016 kam er über Hamburg und Neubrandenburg nach Prora auf Rügen. Heute ist der 27-jährige Abdul Rhaman Al Sheikh angekommen, hat eine neue Heimat gefunden – und einen Job, den er liebt. Als Restaurantfachmann arbeitet der ehemalige Flüchtling in einem der besten Gastronomiebetriebe Deutschlands: dem „Freustil“ in Binz.

Für den zweiten Teil unsere Serie „Menschen der Insel im Interview“ haben wir uns mit dem jungen Syrer in seinem Wohnort Bergen getroffen.

Sie sprechen enorm gut Deutsch, fast akzentfrei. Wie haben Sie das geschafft?

Als ich das erste Mal während meiner Zeit in der Jugendherberge in Prora – die diente als Flüchtlingsunterkunft – einkaufen war und nichts verstand, wusste ich: Ich muss Deutsch lernen. Dann habe ich YouTube-Videos geschaut und versucht, die Worte zu verstehen, habe sie mir aufgeschrieben. Über meinem Stockbett hingen ganz viele Zettel.

Dann kamen die anderen Flüchtlinge zu mir, wollten, dass ich für sie übersetze. Das Internet hat mir auch dabei geholfen. Ein Security-Mann schenkte mir dann so ein gelbes Wörterbuch, weil er sah, wie groß mein Interesse war, Deutsch zu lernen. Nach drei Monaten konnte ich mich schon ausdrücken. Einen Sprachkurs an der Volkshochschule Bergen habe ich erst später besucht.

Das hört sich so leicht an. Ist Deutsch für Sie denn keine schwere Sprache?

Doch, sehr schwer. Für die Prüfung zum fortgeschrittenen B1-Sprachniveau hat es vor allem nicht gereicht, die Grammatik zu können, sondern man musste sie auch erklären können. Das können viele Deutsche nicht mal, wie ich bemerkt habe, als ich beim Lernen um Hilfe bat.

Bereits 2013 haben Sie Syrien verlassen, kamen aber erst knapp drei Jahre später in Deutschland an. Wo waren Sie in der Zwischenzeit?

Ich war ein Jahr im Libanon, nur um den Krieg abzuwarten. Aber als ich merkte, er endet nicht, bin ich weiter. Neun Monate war ich in Algerien. Da wusste ich schon, dass Deutschland mein Ziel ist. Dann war ich in Marokko, Spanien, Frankreich und Belgien, immer nur ein paar Wochen, bevor ich Ende 2015 am Bahnhof in Hamburg ankam. Dort bin ich zu einem Polizisten gegangen und habe gesagt: Ich bin Flüchtling.

Abdul Rhaman Al Sheikh hat eine lange Reise hinter sich. Doch nun ist der Syrer angekommen und glücklich, auf Rügen zu leben. Quelle: Julia Wlodarczyk

Wie war das Ankommen für Sie? Wie wurden Sie aufgenommen?

Ich habe mich gleich willkommen gefühlt. Zuerst wurde ich in die Nähe von Schwerin gebracht. Dort wurde überprüft, ob ich wirklich Flüchtling bin. Einen Monat war ich dann in Neubrandenburg, bis uns ein Bus nach Prora brachte. Die Leute auf der Insel waren auch gleich sehr nett. Ich habe viele schlechte Geschichten gehört, aber ich habe nichts Negatives erlebt.

Nach dreieinhalb Monaten hatten Sie bereits Ihren Aufenthaltstitel. Wie ging es dann weiter?

Ich konnte Deutsch schon sprechen, aber noch schlecht verstehen. Ich habe erkannt, dass ich mehr Kontakt brauche und habe einen Job gesucht, egal was. So kam ich als Praktikant ins Restaurant „Strandhalle“ in Binz. Nach drei Monaten habe ich direkt als Minijobber weitergearbeitet. Als ich in dieser Zeit meine B1-Prüfung bestand, wollte mein Chef, dass ich bleibe und eine Ausbildung mache. Die habe ich am 1. November 2016 angefangen.

Jetzt sind Sie Restaurantfachmann in Rügens einzigem Sternerestaurant, dem Zwei-Sterne-Restaurant „Freustil“ in Binz. Wie kamen Sie dahin?

In der Berufsschule habe ich mich mit Kollegen unterhalten, habe mich informiert über Restaurants und erfahren, dass die besten die mit Michelin-Sternen sind. Ich habe das „Freustil“ entdeckt und wollte dahin. Meine Lehrerin hat mir auch dazu geraten, weil ich so gut war. Ab August 2017 habe ich dann meine Ausbildung dort weitergemacht. 2019 habe ich meine Abschlussprüfung mit 87 von 100 Punkten bestanden. Nicht perfekt, aber gut.

Haben Sie auch schon zuvor in Syrien mit der Gastronomie zu tun gehabt?

Nein, ich habe IT studiert, wollte Informatiker werden. Aber kurz vor dem Abschluss ging in Damaskus alles kaputt.

Die Gastronomie ist ja besonders durch Corona beeinträchtigt. Wie haben Sie den langen Lockdown im vergangenen Jahr erlebt?

Ich war zu dieser Zeit schon in Berlin, wollte nach der Ausbildung noch mehr sehen und habe dort im „Golvet“ angefangen, auch ein Sternerestaurant. Als geschlossen war, haben wir weiter für den Außer-Haus-Verkauf gearbeitet. Ich habe auch mal im Testzentrum gearbeitet oder Schulessen ausgeteilt. Zu Hause war ich nur einen Monat.

Aber Sie kamen zurück nach Rügen, zurück zum „Freustil“. Warum?

Ich fühle mich hier wohl, habe das Gefühl, ich bin angekommen. In Binz habe ich mein neues Leben angefangen. Und ich liebe Rügen, im Winter die Ruhe, im Sommer die vielen Menschen. Ich habe viele Freunde gefunden, auch aus der Berufsschule. Und das Team im „Freustil“ ist wie eine Familie. Wir arbeiten nicht nur Hand in Hand, wir kochen auch zusammen, essen zusammen und verbringen privat viel Zeit miteinander, fahren auch mal alle zusammen weg.

Wie ist es eigentlich, in einem Sternerestaurant zu arbeiten?

Die Anforderungen sind sehr hoch. Fehler dürfen nicht passieren, ein „Egal“ gibt es nicht, wir nehmen jede Kleinigkeit ernst. Es erfordert viel Konzentration, alles im Blick zu behalten. Aber es macht auch sehr viel Spaß. Ich liebe meinen Job.

Von Mittwoch bis Sonntag sind Sie im Restaurant. Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Vor der Arbeit lese ich gern. Im Moment „Unlock it“ von Dan Lok. Er ist mit seiner Mutter von Asien nach Amerika geflüchtet und hat heute ein großes Unternehmen. Dreimal pro Woche gehe ich ins Fitnessstudio. Dort kann ich komplett entspannen.

Haben Sie schon deutsche Eigenschaften angenommen?

Ich mag, wenn alles seine Ordnung hat, alles nach Plan läuft.

Und das deutsche Essen?

Oh ja. Ich mag sehr gerne Ente und alles, was typisch für Weihnachten ist. Aber am liebsten habe ich Hühnerfrikassee – das könnte ich jede Woche essen.

Möchten Sie eines Tages zurück nach Syrien?

Nein. Ich bin jetzt hier zu Hause, weiß mittlerweile, wann ich welche Jacke anziehen muss, und finde 25 Grad im Sommer schon heiß. Ich habe eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung und möchte mich auch einbürgern lassen.

Und Ihre Familie?

Meine Mama ist mit zwei meiner Geschwister mittlerweile wieder in Syrien, um sich um unsere Großeltern zu kümmern. Mein Vater lebt in Abu Dhabi, ein Bruder in Spanien, einer in Saarbrücken. Ich habe meine Familie seit acht Jahren nicht mehr gesehen. Aber zu Besuch nach Syrien kann ich nicht, dann zieht mich die Armee sofort ein.

Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor?

Ich möchte irgendwann Familie haben und der alles geben, was ich nicht hatte.

Und beruflich?

Könnte ich mir auch vorstellen, eines Tages Restaurantleiter zu werden. Ich will mich auf jeden Fall weiterentwickeln.

Wen wünschen Sie sich als nächsten Interviewpartner und warum?

Julia Wlodarczyk. Sie ist als Restaurantleiterin des „Freustils“ nicht nur meine Chefin, sondern eine enge Freundin, die immer an meiner Seite war und ist. Nebenbei hat sie ihre eigene Modemarke rausgebracht: „Strandnähe“. Sie ist mein großes Vorbild.

Von Maria Lentz