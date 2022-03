Rügener Jugenddorf wird zur Ferienanlage für Familien

Altenkirchen

Die Bilder an der Wand seines Büros erinnern Gerd Marthiens an glückliche, aber vergangene Zeiten. Sie zeigen junge Leute bei Badespaß, Neptuntaufe und sportlichen Ereignissen, von denen es jede Menge gab im „Jugenddorf Wittow“. Die nördlich von Juliusruh in Drewoldke gelegene Ferienanlage verfügt auf ihren 2,8 Hektar nicht nur über Speisesaal und Sportplatz, sondern auch über eine große Sporthalle. Darin fanden in Kooperation mit dem Stralsunder Sportverein Phönix mehrfach Deutsche Meisterschaften im Juniorenboxen statt, an denen auch spätere Olympiasieger teilnahmen. Alle Deutschen Meister unterschrieben auf den Boxhandschuhen, die ebenfalls im Büro von Gerd Marthiens hängen. „Das ist noch gar nicht lange her. Die letzte Meisterschaft haben wir hier vor fünf Jahren ausgerichtet.“

Die in den 50er Jahren für Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften der DDR erbaute Kinderferienanlage wurde vor zwanzig Jahren umfassend renoviert. Seit 2011 war das Jugenddorf mit Zugang zum Ostseestrand Beherbergungsstätte für Kinder- und Jugendreisen. Bis zu 300 Kinder und Jugendliche konnten sich in den zehn nach Orten der Insel benannten Gästehäusern tummeln. „Seit der Pandemie gab es keine solchen Reisen mehr“, sagt Marthiens. „Es hat einfach nichts mehr stattgefunden und viele Buchungen wurden so kurzfristig storniert, dass wir uns auch nicht um Ersatz bemühen konnten.“ Dass Reisen noch bis zum Anreisetag storniert werden können, sei politisch gewollt gewesen.

Betreiber wollen als Familienhotel wieder eröffnen

Gerd Marthiesn ist seit zwei Jahren auch ehrenamtlicher Präsident des DLRG in Mecklenburg-Vorpommern. So konnten zuletzt immerhin auch Ferienlager und Sanitätslehrgänge der Gesellschaft auf Wittow stattfinden. Der Markt des Jugendreisebereichs habe sich aber ohnehin gewandelt. Klassenfahrten fänden fast nur noch in Städte statt. „Verhalten und Prioritäten von Jugendlichen haben sich geändert. Es geht heute um Shopping und Fun statt Natur und Sport“, hat Marthiens beobachtet. „Corona hat diese Trends zusätzlich verstärkt, so dass heute eine Durststrecke von zwei Jahren hinter uns liegt.“

So zogen Marthiens und sein Teilhaber Maik Heuer die Notbremse. „Liebe Besucher, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir unseren Betrieb einstellen. Wir arbeiten an einem neuen Beherbergungskonzept und freuen uns Sie in einer der folgenden Saisons wieder begrüßen zu dürfen“, heißt es daher auf der Internetseite des Jugenddorfs. Das neue Konzept für ein Familienhotel stellten sie nun den Gemeindevertretern von Altenkirchen vor, die einer entsprechenden Nutzungsänderung zustimmten.

Land fördert Investition mit 800.000 Euro

„Wir haben 16 ganzjährig beschäftigte Mitarbeiter“, sagt Gerd Marthiens. „Obwohl wir beide um die 60 Jahre alt sind, wollen wir uns aber auch deswegen der unternehmerischen Verantwortung stellen.“ Das neue Projekt will er im Feld „Familientourismus“ umsetzen. Dafür ist ein aufwendiger Umbau nötig. Aus je zwei Mehrbettzimmern soll ein Appartement werden, so dass noch 150 Betten bleiben. „Auch jungen Familien brauchen heutzutage einen gewissen Standard. Dazu soll dann neben der Nutzung von Strand und Sportanlagen auch die Einrichtung einer Gastronomie zählen“, so Marthiens. Eine Investition von mehr als zwei Millionen Euro wird fällig werden, um diese Pläne umzusetzen. Immerhin fördere das Land aus dem Topf für Folgen der Pandemie im Tourismus ds Projekt mit der Maximalsumme von 800.000 Euro, so dass die Finanzierung stünde, meint Marthiens. Es stocke allerdings derzeit noch in der Frage der Genehmigung der Nutzungsänderung durch den Landkreis. „Da wird uns auch die Entwicklung bei den Baupreisen nicht gerade entgegenkommen“, fürchtet er.

Die Gemeinde sieht die Entwicklung mit Wohlwollen. „Wir sind sehr froh darüber, dass die Betreiber sich entschlossen haben, weiterzumachen und es auch mit den Fördermitteln geklappt hat“, sagt Bürgermeisterin Jutta Sill. Schließlich habe die Ferienanlage eine lange Tradition und auch die Mitarbeiter seien seit Jahren dort beschäftigt. „Nicht zuletzt haben wir auch als Gemeinde die Anlage mit ihren großzügigen Räumlichkeiten für Feiern und andere Anlässe nutzen können und hoffen, dass das auch künftig möglich sein wird“, so Sill.

