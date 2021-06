Bergen

Seit über einem Jahr haben Schüler besonders schwer mit der Pandemie zu kämpfen. Erst Homeschooling, dann wieder Präsenzunterricht, mal in geteilter Klasse, mal alle zusammen. Nun ist es geschafft und die lang ersehnten Sommerferien warten. Die OZ hat einige Jugendliche vom Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bergen zu ihren Ansichten und Eindrücken dieses besonderen Schuljahres befragt.

Der „Endspurt“ gilt unter den Schulbesuchern generell als locker. Um den vergangenen Stoff zu festigen, wird größtenteils der Unterrichtsinhalt wiederholt. Manche finden das gut, manche nicht. So kritisiert zum Beispiel der 16-jährige Elo Hennig aus Bergen, dass nichts Neues mehr gelernt und nur noch die Zeit abgesessen wird. Dem Binzer Marcel Spange ist aufgefallen, dass nun deutlich mehr Mitschüler von herkömmlichen Zettel-und-Stift-Mitschriften auf digitale Aufzeichnungen umgestiegen sind – ein guter Einfluss des Homeschoolings, findet er.

Zwischen Homeschooling und Präsenzunterricht

Entspannt fand Schulleiter Christoph Racky die Zeit ab dem 26. Mai wohl eher nicht. Für ihn kam neben dem ohnehin schon stressigen Alltag zum Ende eines Schuljahres mit Zeugniskonferenzen und Abiturschreiben auch noch das Einhalten des sich ständig erneuernden Hygieneplans hinzu. Diese Konzepte zu erarbeiten und planen, die aus den insgesamt 170 Hinweisschreiben des Bildungsministeriums in diesem Jahr hervorgehen, sah er als größte Herausforderung.

Aufgrund der schwankenden Inzidenzen wurde das Lernen immer wieder von zu Hause in die Schule verlegt und wieder zurück. Viele empfanden das als anstrengend und konnten sich nie richtig auf eine Art des Arbeitens einstellen. Für Kim Riedel aus Wiek waren die kurzfristigen Änderungen zwischen Dezember und Mai verwirrend, denn in dieser Zeitspanne wurde insgesamt vier mal zwischen Homeschooling und normalem Unterricht gewechselt.

Der Alltag ist abwechslungsreicher

„Dennoch konnte ich mich den Umständen entsprechend gut vorbereiten.“, so die 16-Jährige. Das ist etwas, das bestimmt nicht jeder von sich behaupten kann. Wenn sie sich für eine Methode entscheiden müsste, wäre es der Präsenzunterricht, da es für sie das gemeinsame Lernen in einem Raum viel mehr Spaß mache. Dieser Ansicht ist auch der Rambiner Gregor Kammel, da alles strukturierter abläuft und die Fragestellung an die Lehrer deutlich besser funktioniert. Elo sieht das ganz anders, ihm hat das Homeschooling mehr zugesagt. Er schätze gerade die individuelle Tagesplanung. Außerdem denkt er, dass das selbstständigere Arbeiten besser auf spätere Zeiten vorbereitet.

Marcel sieht auf beiden Seiten die Vorteile. Man habe zu Hause die Möglichkeit, nicht nur das alte Schulbuch als Informationsquelle zu nutzen, sondern noch das Internet. Ebenfalls ist er ein Fan vom abwechslungsreicheren Alltag, aber dennoch der Meinung, dass man beide Arten kombinieren sollte, da vor allem die sozialen Kontakte extrem wichtig seien, die Videomeetings nicht ersetzen können. Das ist es auch, was alle gemeinsam am meisten vermisst haben, als sie vor ihren Computern saßen. Dementsprechend waren sie froh, dass sie ihre Mitschüler wiedersehen konnten.

Klassenstufe wird wiederholt

Da alle Gymnasiasten in der zehnten Klasse sind, ist für sie auch das Abitur ein wichtiges Thema. Die meisten fühlen sich allerdings nicht sehr gut vorbereitet, was laut den Jugendlichen daran liegt, dass manche Lehrer die Aufgaben im Homeschooling gar nicht kontrollieren wollten, der Unterricht schlicht unattraktiv gestaltet war und zudem auch oft Fächer ausfielen. Sie befürchten, dass der fehlende Stoff nächstes Jahr nicht aufgeholt wird und sie so den Anschluss verlieren.

Diese erst später merkbaren Defizite bedenkt auch Elo, weshalb er sich entschieden hat, die zehnte Klassenstufe zu wiederholen. Kim bleibt in diesem Punkt positiv gestimmt. Sie habe sich noch nie wirklich auf ein kommendes Jahr gut vorbereitet gefühlt und am Ende sei es immer gut gegangen, so bleibt sie weiterhin optimistisch.

Christoph Racky ist überzeugt, dass die Schulleitung das bestmögliche Ergebnis erarbeitet hat. „Ich weiß, dass das Planungsteam Unglaubliches geleistet hat“, so der Schuldirektor. Trotzdem ist er sich bewusst, dass man mit einem Jahr unter solchen Bedingungen nicht 100 Prozent zufrieden sein kann.

Von Louis Kuhse