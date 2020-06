Rügener Kabarett Lachmöwe nimmt Spielbetrieb wieder auf

Baabe

Nach der langen Corona bedingten Zwangspause ist das Kabarett Lachmöwe im Ostseebad Baabe am 22. Juni in die Spielzeit 2020 gestartet. Die Kabarettisten freuen sich, dass sie nun endlich wieder die Bühne erstürmen dürfen. Über 100 Vorstellungen sind bis zum Jahresende geplant. Natürlich gelten die allgemeinen Hygienebestimmungen. Da die Platzkapazität drastisch reduziert werden musste, um die Mindestabstände zu wahren, empfiehlt es sich, rechtzeitig die Tickets zu ordern.

„Keine Zeit für Burnout“ steht auch am 23. Juni als erste Veranstaltung auf dem Spielplan des kleinen Kellertheaters in der Baaber Strandstraße. Gefolgt von „K(l)assentreffen. Eine Abrechnung“, dem Publikumsmagneten des vergangenen Jahres am 24. und 25. Juni.

„Wumms statt Bums“

Neu im Spielplan ist in diesem Jahr „Wumms statt Bums?“ bei dem sich Bettina Prokert, Maxim Hofmann und Markus Tanger mit Corona und allen anderen 38 Problemen des Jahres 2020 beschäftigen. Denn Viren sind das Volk und wirbeln die Welt gehörig durcheinander. Plötzlich waschen sich alle die Hände, kümmern sich um die Kinder und fürchten, abstehende Ohren zu bekommen. Türen werden nur noch mit dem Ellenbogen geöffnet und auf einmal sind sogar in Banken Masken-Pflicht. Da fragt man sich doch: Haben wir noch alle Klorollen im Schrank? Premiere ist am 8. und 9. Juli.

Annemarie Schmidt, Carsten Heyn und Pianistin Keti Warmuth stehen bei „Horst allein zu Haus“ auf der Bühne. Denn eigentlich sollte Carsten Heyn als Horst Schlicht seine eigene Show kriegen. Doch die wurde wegen Corona abgesagt. Der Traum von der Welttournee ist geplatzt. Jetzt heißt es: Zwei-Raum-Wohnung statt Welttournee. Aber die besten Szenen spielt das Leben und diese werden gespielt ab dem 22. und 23. Juli.

„Früher war ich älter“

Und auch hochkarätige Kollegen der Kleinkunstszene besuchen die Lachmöwe in diesem Jahr. Frank Lüdecke ist mit seinem neuen Programm „Das Falsche muss nicht immer richtig sein“ am 26. Juli zu erleben, Horst Evers stellt am 15. August fest „Früher war ich älter“ und Michael Frowin fährt am 18. September als Kanzlerchauffeur vor unter dem Motto „Bremst für Deutschland“.

Vor den Veranstaltungen bietet die Lachmöwen-Gastronomie im Theater sowie auf der Terrasse Flammkuchen, Burger und kleine Snacks sowie ein umfangreiches Getränkeangebot.

Karten können online auf www.Kabarett-Lachmoewe.de erworben, können über die Tickethotline 03 83 03/9 90 75 reserviert werden und sind bei (fast) allen Tourist-Informationen auf der Insel Rügen erhältlich.

Von Chris Herold