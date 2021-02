Rügener Kameramann schickt Bilder seiner Heimatinsel in die weite Welt

Sellin

Nico Offermann ist fast immer mit Kamera, Mikrofon und Drohne anzutreffen. Der Mediengestalter ist viel auf der Insel unterwegs, um besondere Momentaufnahmen einzufangen. Oft trifft der 30-Jährige dabei stundenlang niemanden. Er ist bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit gern in der Natur, am liebsten am Wasser.

Beiträge für Fernsehsender deutschlandweit

„Ich genieße jeden Tag und jeden Videodreh“, so der Filmemacher. Seine „Inselrundgänge“ veröffentlicht er auf seiner beliebten Facebook-Seite „Inselmoment Rügen“. Bilder und Beiträge liefert der Videojournalist auch deutschlandweit an öffentlich rechtliche und private Fernsehsender.

Anzeige

Seine Liebe zur Filmerei entflammte als Schulkind bei einer Video-Arbeitsgruppe, die die damalige Medienakademie Rügen Campus anbot. Dort absolvierte er dann eine Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton. Danach war er Kameramann bei Rügen-TV. Seit 2017 ist er selbstständig.

Zweiter Bürgermeister und leidenschaftlicher Fußballer

Ein gutes Miteinander und der Zusammenhalt auf der Insel ist ihm sehr wichtig. Weil er sich einbringen will, stellte er sich über die Liste der FDP zur letzten Kommunalwahl auf. Seither sitzt er im Selliner Gemeinderat und ist zweiter stellvertretender Bürgermeister.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mannschaftsgeist kennt er seit Kindertagen beim Sport. Seitdem er sechs Jahre alt ist, steht er bei Blau Weiß Baabe im Tor – inzwischen bei den Männern, die in der Landesliga kicken. Weder die Aussicht auf eine mögliche Karriere im Sport noch im Beruf haben den Rüganer dauerhaft von seiner Heimatinsel locken können. „Alles, was man braucht, gibt es hier“, schwärmt der Selliner, dessen Freundin Josephin Schwichtenberg im Ostseebad ein Restaurant führt.

Von Gerit Herold