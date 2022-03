Rügener Kids bei Online-Party: Schräge Klamotten und Tanz im Wohnzimmer

Binz

Zunächst war es ein Versuch, ausgelöst durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie. Mittlerweile hat sich das Online-Format für die DIF-Partys etabliert. DIF steht dabei für „Disco im Freizi“, eine bei den Kids legendäre Partyreihe aus Binz, organisiert vom Küstenkinderverein. Am Freitag haben Rügener Familien wieder zusammen eine verrückte Online Party gefeiert. DJ Alex Schwarz legt aus, die Haushalte sind via Internet zugeschaltet, das Wohnzimmer wird zur Tanzfläche.

DIF-Party Quelle: privat

Das aktuelle Motto: „Bad taste“, also „schlechter Geschmack“. „Schräge Klamotten waren zu sehen“, berichtet Stefan Tomschin, der die Veranstaltung unterstützt. „Die Teilnehmer haben während der Party Fotos von zuhause geschickt, in welchem Look gefeiert wurde. Alles wurde kombiniert, was nicht wirklich zueinander passte. Die Ohrringe aus den 80ern, die Radlerhose, Neon Stirnband, Leo-Leggings...“

DJ Alex Schwartz von Rügenvibes legt seit 2016 auf der Insel auf. Für ihn sind die interaktiven Abende eine besondere Herausforderung – aber auch ein besonderer Spaß. Denn er muss nicht nur auflegen, sondern auch Musikwünsche erfüllen und Fragen von Kids und Eltern im Chat beantworten. Highlight war die VIP Playback Show mit den Videos der Kinder, die wie die Superstars performt haben. „ Jetzt freuen wir uns endlich auf die DIF Draußen am 10.Juni, auf der alle wieder gemeinsam feiern können“, so Stefan Tomschin.

Von az