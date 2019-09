Poseritz

Zu einer Pflanzaktion unter dem Titel „ Obstbäume für die Insel“ lädt der Verein Insula Rugia am kommenden Wochenende ein. Willkommen sind dazu Kinder im Alter zwischen 10 und 13 Jahren. Dies sind am Sonnabend, dem 14. September, von 13 bis 18 Uhr in Poseritz willkommen, Treffpunkt ist der Parkplatz vor der Firma Planenlange. Neben der Pflanzung werden die Kinder ein Insektenhotel bauen und Wissenswertes über die Welt der Streuobstwiese erfahren. Der Verein bitte wegen der begrenzten Anzahl der Teilnehmer und eine Anmeldung. Die sollte bis zum 12. September unter der E-Mail-Adresse obstwiese-ruegen@gmx.de. erfolgen.

Von Chris Herold