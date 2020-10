Baabe

Unter dem Motto „30 Jahre Freiheit und Einheit, die deutschlandweite Danke-Demo“ haben Persönlichkeiten aus Kirche und Gesellschaft die Initiative „3. Oktober – Deutschland singt“ ins Leben gerufen. Bundesweit werden Chöre, Bands und alle, die mitfeiern wollen, zeitgleich, Punkt 19 Uhr, zehn Lieder anstimmen. Mit diesem offenen Singen soll ein Zeichen der Dankbarkeit und der Hoffnung für eine friedliche Zukunft in Deutschland und in der Welt gesetzt werden.

Neben Rostock, Schwerin und Greifswald macht in Mecklenburg-Vorpommern auch Rügen mit. Die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores Mönchgut-Sellin laden am 3. Oktober um 19 Uhr Rüganer und Gäste der Insel zum gemeinsamen Singen auf der Wiese vor der Kirche in Baabe ein.

Dank auf die Straße bringen

„Auch eine kleine Band wird dabei sein“, informiert Barbara Hesse, Kirchenmusikerin in der Kirchengemeinde Mönchgut-Sellin. „Ich finde die Aktion richtig schön. Wir nehmen daran teil, weil wir so den Dank auf die Straße mitten im Ort bringen wollen.“

Im Hinterkopf seien dabei auch die aktuellen Anti-Corona-Demonstrationen im Land. „Manche Beweggründe sind nachvollziehbar, manche nicht. Was mir fehlt, ist aber ein Wörtchen. Ein ’Danke’, dass wir in Deutschland in der ersten Corona-Zeit glimpflich davon gekommen sind“, so Hesse.

Erntedank

Neben der klanglichen Danke-Demo zum Tag der Deutschen Einheit gehe es aber auch um den Erntedank, der einen Tag später, am Sonntag, begangen wird. Zu den zehn Liedern, die gesungen werden, gehören unter anderem „Die Gedanken sind frei“, „Wind of Change“, „Nun danket alle Gott“, „Über sieben Brücken musst du gehn“ und „We Shall Overcome“.

Die Liedtexte werden vor Ort ausgereicht. Zwischen den einzelnen Liedern werden Texte gesprochen. Zudem wird Pastor Olav Metz den Abend eröffnen und ein Schlusswort halten. Auch Amtsvorsteher Reinhard Liedtke hat sein Kommen angekündigt. Die Teilnehmer werden gebeten, Kerzen, am besten im Glas, mitzubringen.

