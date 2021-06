Rügener Kita „Goedeke Micheel“: Neue Waschtaschen für die Sauna

Bergen

In der Bergener Kita „Goedeke Micheel“ im Stadtteil Rotensee soll das soziale und empathische Miteinander im Mittelpunkt stehen, ebenso eine ganzheitliche Gesundheitsförderung. Viele Monate lange war es aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown für die Kinder aber auch das pädagogische Personal schwer, die Balance zwischen all den sich ständig ändernden Hygienebestimmungen und dem noch Erlaubten mit dem richtigen Maß in der täglichen Arbeit umzusetzen.

„Das heißt, viele Bewegungs- und Entspannungsangebote konnten wie aus der Vergangenheit gewohnt nicht mehr oder nur eingeschränkt umgesetzt werden. Und dieser Kraftakt zog sich durch alle Bereiche unserer Kita. Dazu gehört die Krippe, der Kindergarten, die Vorschule und der bei uns fest integrierte Hort“, sagt der Leiter Michael Ramm.

„Ist und bleibt Erlebnis für die Kinder“

Was aber schon seit einem Jahr gar nicht mehr durchgeführt werden durfte, waren die regelmäßigen Gänge in die eigene Kita-Sauna. Aufgrund der Corona-Bestimmungen des Landes durfte diese bis auf Weiteres nicht betrieben werden – „ist und bleibt aber nach wie vor das Erlebnis bei den Kindern und wird immer wieder nachgefragt“, sagt er.

Um den Kindern der Kita „Goedeke Micheel“ aber wieder Zuversicht auf andere und bessere Zeiten zu geben, hat sich der Filialleiter der Drogeriekette „dm“ bereit erklärt, Waschtaschen für den gesamten Kindergarten zu spendieren, um die Vorfreude auf kommende Saunabesuche zu wecken. Erzieher und Kinder holten die Waschtaschen in der Filiale ab. Als Überraschung gab es noch süßes Beiwerk und jede Menge Luftballons.

