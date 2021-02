Bergen/Prora

Ab Montag starten die Kindertagesstätten im Landkreis Vorpommern-Rügen wieder in den „Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen“, wie es heißt. In der Praxis bedeutet das, dass wieder alle Kinder in die Kita gehen sollen, auch wenn eine Betreuung zu Hause theoretisch möglich wäre. Im Regenbogenhaus in der Bergener Gadmundstraße toben bereits in der Woche zuvor die Kids umher, buntes Spielzeug ist im Einsatz und die Krippenkinder sitzen mit den drei Erzieherinnen Mimi, Andrea und Marie in der Runde.

„Von der Schutzphase merken wir hier nichts“

Es ist Freitag und eigentlich gilt wegen der Corona-Pandemie immer noch die „Schutzphase“. Das bedeutet, Kinder sollten von den Eltern zu Hause betreut werden, wo immer möglich. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte angesichts des Auftretens von Virusmutationen eindringlich an alle Eltern appelliert und noch einmal um einen „Kraftakt“ während der schulischen Winterferien gebeten. Kitaleiterin Martina Siebeneicher lacht. „Davon merken wir hier gar nichts. In der Krippe sind es gerade einmal drei Kinder von 36 die heute fehlen. In den vergangenen Wochen hatten wir insgesamt eine Auslastung von so etwa 85 Prozent“, erzählt die langjährige Leiterin. „Die meisten Eltern gehen arbeiten. Das ist ein völlig normaler Wert.“

Dokumentationspflicht und Hygienekonzept bleiben

Ein bisschen anders ist die Situation bei den Seesternchen in Prora. „Wir haben wirklich sehr vorbildliche Eltern“, sagt die Leiterin Kristina Jantzen. „Ich schätze, dass wir etwa die Hälfte der Kinder betreut haben in den vergangenen Wochen.“ Auch hier sind aber alle Erzieher und Erzieherinnen im Einsatz, die Stimmung ist gut. Durch den niedrigen Inzidenzwert gelten auch keine neuen Regelungen in den Kitas. „Die Hygieneregeln wie Stoßlüften und Händewaschen sind bei den Kindern längst ein fester Bestandteil des Alltags geworden“, sagt Kristina Jantzen. „Die Kinder werden bei uns weiterhin im Garderobenbereich von den Erzieherinnen in Empfang genommen, um die Anzahl der Kontakte so gering wie möglich zu halten.“

Händewaschen ist längst Routine

Auch im Regenbogenhaus, einer von vier Regenbogenkitas des Vereins, dürfen Eltern das Haus nach wie vor nur einzeln betreten. „Zu den Hygienemaßnahmen gehört zum Beispiel, dass wir die Türklinken sehr häufig abwischen“, beschreibt Siebeneicher einige Beispiele. „Und auch die Dokumentationspflicht über Anwesenheiten und Gruppenzusammensetzungen bleibt.“ Außerdem müssen Eltern ab einer Inzidenz von 50 eine Gesundheitsbestätigung ausfüllen und über eventuelle Reisen informieren. Händewaschen sei bei den Kleinen sowieso angesagt. „Natürlich“, sagt sie. „Auch wenn das vielleicht nicht so wahrgenommen wird. Auch vor Corona haben wir uns häufig die Hände gewaschen.“

Wann Kitas wieder schließen müssten

Richtig hart könnte es für Eltern und Kitas erst wieder werden, wenn die Inzidenzwerte nochmal ansteigen. Klettert der landesweite Inzidenzwert an zwei aufeinanderfolgenden Tagen über 150, gilt ein Kita-Besuchsverbot. Gleiches gilt, wenn dieser Inzidenzwert innerhalb eines Landkreises überschritten wird. Nur eine Notbetreuung wird angeboten. Ab einer Inzidenz von über 100 gilt wieder die Schutzphase. Dann dürfen Kinder in die Kita, Eltern werden aber gebeten, die Lütten zu Hause zu betreuen.

