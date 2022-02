Rügener Kreativmarkt kommt nach Lauterbach

Lauterbach

Nach vielen Diskussionen ist jetzt entschieden: Putbus möchte einen Kreativmarkt im Stadtgebiet etablieren. Bisher standen neben dem Schlosspark und Circus auch der Hafen in Lauterbach im Gespräch. Bei nur einer Enthaltung stimmten die Stadtvertreter für den Standort in Lauterbach. „Das ist eine der besten Sachen, die Putbus in so einem Rahmen passieren kann“, sagt Philipp Schwitalla (Grüne).

Freudig nahm Urte Kasüske die Entscheidung entgegen. Zusammen mit ihrer Schwester Frauke möchte sie mit dem Markt, der 2018 und 2019 in Lietzow zu erleben war, einen Standortwechsel vollziehen. „Wir haben ein großes Interesse daran, den Kreativmarkt nach Lauterbach zu holen. Hier wollen wir von Anfang Juni bis Ende August immer mittwochs unser Angebot präsentieren“, sagt sie.

„Wollen Kreativität einen großen Raum geben“

Der Schwerpunkt liege dabei definitiv nicht auf Konsum, das Herzstück des Marktes soll das Angebot an Workshops sein. Sie können dabei auf eine große Anzahl an Kunsthandwerkern zurückgreifen, die eine neue Plattform suchen, um ihr Know-how weiterzugeben und ihr Handwerk zu präsentieren. Die Besucher sollen im kreativen Prozess eng mit eingebunden werden. Sie zählt auf: Schmuck herstellen, Filzen, Korbflechten oder Bernsteinschleifen. „Die Besucher bekommen die Möglichkeit, ein eigenes Produkt zu erstellen und in einen dynamischen kreativen Prozess zu geraten“, so Urte Kasüske.

Zusätzlich steht ihnen eine Bühne zur Verfügung. Die Idee dahinter: „Wir wollen der Kreativität einen großen Raum geben. Dabei müssen wir uns nicht nur auf das Kunsthandwerk beschränken. Hier ist vieles möglich.“ Und auch die Wiese neben dem Hafen wäre eine Option für weitere Aktivitäten. Nach Lauterbach kommen die Leute mit Auto, Bus, Bahn oder Schiff – für sie und ihre Schwester also ein idealer Ort für Veranstaltungen dieser Art.

Markt soll keine Massenveranstaltung werden

„Das Marketingkonzept der Stadt passt zu dem, was wir anbieten möchten, es wäre eine Win-win-Situation.“ Frauke Kasüske betonte zuvor im Tourismusausschuss, dass der Markt aktuell noch ein „Samenkorn“ sei, aber schnell wachsen könnte. Allerdings soll der Kreativmarkt keine Massenveranstaltung werden.

Im Gespräch waren in den Beratungen auch der Schlosspark und der Circus in Putbus. Beim Schlosspark wurde angemerkt, dass die Stadt über zu wenig Parkplätze verfüge. Außerdem wird befürchtet, dass die Rasenfläche durch das ständige Auf- und Abbauen sowie durch die Menschenströme litte. Beim Circus müssten erst Stromverbindungen gelegt werden, damit der Markt stattfinden kann. Außerdem gibt es im unmittelbaren Umfeld keine sanitären Einrichtungen. Der Hafen hingegen wäre für alle Verkehrsmittel gut zu erreichen, zudem verfüge Lauterbach über den größten Parkplatz mit rund 240 Stellflächen.

