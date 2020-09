Sassnitz

Zwei Urlauber sind am Donnerstag aus einer Notlage am Kreidefelsen auf Rügen befreit worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die 55-Jährige und ihr 43 Jahre alter Ehemann am Nachmittag unterhalb der Steilküste spazieren.

Um den Weg abzukürzen, hätten die beiden Thüringer versucht, die die Felswand hochzuklettern. Als sie in etwa 15 Metern Höhe angekommen waren, gerieten sie in eine hilflose Situation, aus der sie sich nicht mehr selbst befreien konnten, heißt es im Polizeibericht.

Anzeige

Zum Thema: Nach monatelangem Rätselraten: Jetzt ist der Tote von Rügens Steilküste identifiziert

Weitere OZ+ Artikel

Der Mann verständigte daraufhin den Notruf. Unter anderen kamen Kräfte der Höhenrettung der Feuerwehr Sassnitz hinzu. In einem mehrstündigen Rettungseinsatz seilten sich diese erst zu den feststeckenden Eheleuten und schließlich zusammen mit ihnen bis nach ganz unten ab. Im Einsatz waren auch Beamte der Polizei Sassnitz und der Wasserschutzpolizei. Verletzt wurde niemand.

Erst am Wochenende gab es einen ähnlichen Einsatz auf Rügen. Mehr dazu: „Noch nie so hilflos gefühlt“: Darum verloren zwei Frauen an Rügens Steilküste die Orientierung

Von OZ