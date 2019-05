Klementelvitz

Die Belegschaft des Kreidewerks in Klementelvitz auf Rügen trat am Mittwoch in einen befristeten Warnstreik. Rund 30 der insgesamt 52 Mitarbeiter versammelten sich am Vormittag vor dem Werkstor, um ihrer Forderung nach einer Lohnerhöhung von acht Prozent Nachdruck zu verleihen. Grund für die Höhe der Forderung ist einem Sprecher des Betriebsrat zufolge die sich immer weiter öffnende Schere zwischen der Lohnhöhe der Kollegen auf Rügen und dem Tarifvertrag der Branche. Danach beträgt die Differenz bereits mehr als 500 Euro im Monat. Die Firmenleitung wollte sich dazu zunächst nicht äußern.

Uwe Driest