Middelhagen

Er ist der Macher der beliebten Mönchgut-Keramik und setzt in der Region mit seinen Installationen und Wegweisern aus Holz und Edelstahl sowie Fischen aus Stein und Glas Akzente. Gerade ist seine neue Skulptur fertiggeworden, die nun am Ortseingang von Middelhagen Besucher des Ostseebades Mönchgut begrüßt. Der 52-Jährige hat gleich nach der Wende seine Töpferei, Werkstatt und Verkaufsgalerie aufgebaut. Inzwischen arbeitet auch der älteste Sohn Friedemann (26) mit, der bei ihm in die Lehre ging. Das Sortiment wurde über die Jahre immer vielfältiger, die Motive aber blieben: für die Landschaft typische Rohrdachkaten, Windflüchter und Weiden.

Das Zuhause der neunköpfigen Familie mitten im Dorf, das mit jedem der sieben Kinder größer wurde, ist ein Hingucker. Der Backsteinbau mit holzverkleideten Anbauten und bunten Dachziegeln und Schmuckelementen erinnert an Hundertwasser. Fischersohn Thom Wilcke, der in Sassnitz und Baabe aufwuchs, ist ein leidenschaftlicher Sammler. Besonders mag er alte Uhren. Seine neueste Errungenschaft ist ein altes Grammophon samt Platten. „Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber es wird hier im Laden spielen“, so der Mönchguter.

Von Gerit Herold