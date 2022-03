Putbus/Chelm

Rund 1000 Kilometer liegen hinter den Landwirten von der Insel Rügen, die sich vor einigen Tagen auf den Weg ins Krisengebiet machten, um dort Hilfsgüter abzuladen. Die Unterstützung war groß, innerhalb von einer Woche haben sie so viele Helfer zusammenbekommen, dass sich der Konvoi mit 28 Fahrzeugen auf den Weg machen konnte. Donnerstagabend sind sie in der polnischen Stadt Chelm angekommen, rund 15 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Auf einem Video ist zu sehen, wie Gabelstapler die Kisten und Kartons von den Lkws hievten, darunter auch dringend benötigte Materialien wie Feuerlöscher und Verbandsmaterial. „Das Abladen hat sehr gut geklappt“, berichtet der Putbusser Landwirt Rüdiger Wessel. „Nun sind wir in der Sporthalle von Chelm, um Flüchtlinge aufzunehmen. Alle 15 Minuten kommt ein Bus mit flüchtenden Menschen aus der Ukraine an. Und das nur in so einer kleinen Stadt wie Chelm. Welch ein Irrsinn, welch ein Leid“, beschrieb er seine Eindrücke.

Die Menschen, die den Konvoi begleitet haben, haben auf dem Rückweg so viel Platz in ihren Fahrzeugen, dass sie rund 40 Ukrainer mitnehmen können. Kontakt zu Aufnahmestellen in Deutschland haben sie bereits aufgenommen, wohin sie dann gebracht werden sollen.

Enge Beziehung zur Ukraine

Für Rüdiger Wessel und Landwirt Felix Kremerskothen aus Dumsevitz bei Garz ist die Hilfsaktion eine Herzensangelegenheit. Beide haben eine enge Beziehung zur Ukraine. „Ich habe meinen landwirtschaftlichen Betrieb, der sich östlich von Kiew befindet, vor zwei Jahren verkauft, aber ich bin immer noch mit den Mitarbeitern vor Ort, den Menschen im Land und der Ukraine eng verbunden. Deshalb ist es gerade sehr schwer, mit anzusehen, was dort passiert“, sagt Rüdiger Wessel.

Felix Kremerskothen besitzt seit 16 Jahren einen landwirtschaftlichen Betrieb nördlich von Lemberg. Die Frauen und Kinder der Mitarbeiter haben das Land bereits verlassen. Einen Teil werde ich bei mir aufnehmen, wenn sie auf Rügen angekommen sind“, sagt er. Beide Landwirte schlossen sich vergangene Woche zusammen und organisierten alles, was die Menschen im Krisengebiet gebrauchen können.

Von Mathias Otto