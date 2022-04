Kartzitz

Es ist Bärlauchzeit auf Rügen: Durch den Putbusser Schlosspark streifen wieder viele Leute mit Tüten und Körben und sammeln die Blätter ein. Daraus entstehen Dip-Soßen, Kräuterbutter und Pesto. Auch in der Senfmanufaktur von Glenn Martin in Kartzitz liegt ein Hauch von Knoblauch in der Luft. „Diese Sorte kommt gut an bei den Kunden, sie sticht heraus“, sagt der 59-Jährige. Insgesamt sieben Sorten stellt er in seiner kleinen Produktionsstätte auf dem Lande her. Das Geschäft läuft so gut, dass er sein Unternehmen erweitert und bald auch in Bergen anzutreffen ist.

Es begann mit der Leidenschaft in der Küche: Glenn Martin (59) probierte immer wieder neue Gerichte am Herd aus, experimentierte mit Gewürzen und Aromen und begann irgendwann auch, seinen eigenen Senf herzustellen. Freunde, denen er gelegentlich ein Glas mit dieser Würzpaste schenkte, waren begeistert von seinem Können. So entwickelte sich die Idee, damit hauptberuflich an den Start zu gehen. „Ich hatte den Ehrgeiz, ein gesundes Lebensmittel ohne Zusatzstoffe herzustellen und habe vor drei Jahren mit der Produktion begonnen“, sagt er.

Insgesamt sieben Sorten werden in der Manufaktur von Glenn Martin hergestellt. Quelle: Mathias Otto

Wichtig ist dem 59-Jährigen die Regionalität. Bis auf Gewürze wie Pfeffer, sind seine Zutaten nicht allzu lange unterwegs. Seine Senfsamen, die Hauptzutat, bekommt er aus MV von einem Landwirt bei Neubrandenburg. „Dadurch, dass ich direkt beim Landwirt ohne Zwischenhändler die Samen kaufe, habe ich einen Kilopreis, den mir kein Großhändler bieten kann.“ Alle anderen Zutaten bezieht er aus Deutschland, das Salz kommt aus Thüringen, der Apfelessig aus Bayern. Der Bärlauch direkt aus dem Schlossgarten in Putbus – mit Genehmigung der Stadt.

Rohstoffverknappung

Allerdings geht der Krieg in der Ukraine auch nicht an seiner Manufaktur vorbei. Denn bereits mehrere Produkte sind deswegen hierzulande nur noch schwer zu bekommen und werden sogar rationiert. Laut des Verbandes der Hersteller kulinarischer Lebensmittel kämen rund 80 Prozent der importierten Senfsaaten aus Russland und der Ukraine. Schon jetzt sei eine Rohstoffverknappung festzustellen. „Wenn es keine Senfsaat gibt, muss ich die Produktion einstellen“, sagt er. Aber soweit will er es nicht kommen lassen.

Eine halbe Tonne Senfsaat hat er als Vorrat in seiner Kammer liegen. Somit würde er Engpässen entgegenwirken. Kontakt zum Landwirt aus MV hat er bereits aufgenommen, der eine gewisse Menge für die regionalen Hersteller zurückbehalten hatte. Ab August soll wieder regulär geliefert werden. Glenn Martin: „Trotzdem mache ich mir schon Sorgen. Was ist, wenn ab morgen kein Essig geliefert wird, oder ab übermorgen die Gläser?“

Sieben Sorten Senf

Durch das vorausschauende Handeln mit allen verfügbaren Lebensmitteln kann er sich derzeit auf seine Rügener Produktion konzentrieren. Er setzt dabei auf eine schonende Zubereitung. Die Zutaten werden kaltvermahlen. „Wir verzichten auf eine Erhitzung, dadurch würden zu viele Inhaltsstoffe verloren gehen“, sagt er. Was aber nicht bedeutet, dass sein Senf nicht lange haltbar ist. Der Senf würde sich durch das Senföl, Essig und Salz sehr gut konservieren lassen. Rund 13 Monate sind die gefüllten Gläser ab Herstellung haltbar.

Zu den sieben Sorten, die in Kartzitz hergestellt werden, gehören unter anderem die „Alte Liebe“ nach einem Ur-Senf-Rezept, die „Fruchtige Frieda“ mit Aprikosengeschmack, der „Käse-Senf“ mit Zwiebeln oder etwa die „Orient-Brise“ mit Kreuzkümmel und Kurkuma. „Senf ist vielfältig einsetzbar, etwa zum Fleisch marinieren, Soßen anzureichen oder als Dressing. Wir haben bei unseren Sorten für jeden Geschmack etwas dabei“, sagt Glenn Martin.

Neue Produktionsstätte in Bergen

Rund 10 000 Gläser hatte er 2021 an Supermärkte und regionalen Anbietern ausgeliefert. In diesem Zusammenhang ist er weiterhin auf der Suche nach Feinkost- oder Hofläden, die seinen Senf ins Angebot nehmen möchten. „Es reicht nicht aus, ein gutes Produkt herzustellen, man muss es auch verkaufen können. Als regionaler Vermarkter habe ich es aber zum Glück leichter, als Vermarkter aus anderen Regionen.“

In diesem Jahr soll die Produktion allein durch die zusätzliche Produktionsstätte in Bergen verdoppelt werden. Neue Maschinen sollen für Erleichterung sorgen. „Wir müssen dann auch nicht mehr jedes Glas einzeln abfüllen und etikettieren – das ist eine enorme Fleißarbeit“, so Martin. Ab Sommer soll die neue Mühle an den Start gehen. Hier wird es auch einen Direktverkauf geben.

Von Mathias Otto