Rügener Modehändler baut Großhandel mit Corona-Schnelltests auf

Rügen

Seine Läden müssen seit Monaten geschlossen bleiben, seine Ferienbetten kann er nicht vermieten. Es sei ein Alptraum, sagt der erfolgreiche Unternehmer Ulf Dohrmann. Doch nur stöhnen, dass es nicht weitergeht, sei seine Sache nicht. Der bekannte Binzer Modehändler hat gerade seine neue Firma Dohrmed Consulting GmbH gegründet und vertreibt unter anderem Schnelltests im großen Stil. Einer der ersten größeren Aufträge war die Lieferung von 20 000 Schnelltests und 10 000 Spucktests für das kommunale Schnelltestzentrum im Amtsbereich Mönchgut-Granitz auf der Insel Rügen, das am 12. April in Sellin seine Türen eröffnen konnte.

Lieferungen ab 10 000 Stück

„Wir beliefern vor allem Kommunen, aber auch Unternehmen mit großen Paketen ab 10 000 Stück“, so Dohrmann. Er sei gerade in Verhandlungen für ein großes Testzentrum in Berlin, wo es in den siebenstelligen Bereich gehe. Potenzielle Kunden seien auch Kliniken und Altenheime. Angeboten werden nicht nur die Schnelltests, sondern Gesamtpakete mit Masken, Virenschutzkitteln, Handschuhen, Desinfektionsmitteln und mehr, was gerade bei den Kommunen gefragt sei.

Ihm sei klar gewesen, dass es Lockerungen immer nur mit Kontrollmechanismen geben werde. Das habe ihn dazu bewogen, in dieses Geschäftsfeld einzusteigen, das ein echter Wachstumsmarkt sei. Vorher hatte er über einen befreundeten Unternehmer schon einen Vertrieb aufgebaut, mit dem er auch weiterhin zusammen den Einkauf organisiert. Dieser erfolgt überwiegend bei Produzenten in China und wird dann in zwei großen Logistikzentren in Köln und Leipzig zwischengelagert. „Wir können immer und sehr schnell liefern“, so Dohrmann.

Großes Testzentrum auf Festland in Prüfung

Ulf Dohrmann prüft derzeit auch, ein eigenes Schnelltestzentrum einzurichten. „Ein ziemlich großes in sehr guter Lage auf dem Festland“, will er aber noch nicht ganz konkret werden. „Man muss jetzt erst einmal sehen, wie das überhaupt anläuft, denn Überkapazitäten braucht ja auch niemand. Ich warte ab. Wenn es Engpässe gibt, bin ich sofort am Start. Wenn, wäre es aber sowieso erst in drei bis vier Wochen. Wenn die Lockerungen losgehen und die Leute reisen können, dann werde ich das entscheiden.“

Ulf Dohrmann ist nicht nur Einzelhändler, sondern auch Vermieter von Ferienappartements und Photovoltaikanlagen sowie Betreiber einer Strandbar mit 100 Strandkörben. Doch wegen des Lockdowns seien die Solarparks und das neue Geschäft das einzige, was gerade funktioniert.

Keine Antwort von Ministerpräsidentin

„Für die anderen drei Geschäftsfelder ist es eine Katastrophe, weil wir nur dahingetröstet werden. Es gibt gar keine Planungssicherheit. Und auch die Mitarbeiter hängen in der Luft. Ich würde mir wünschen, dass wir mehr agieren statt reagieren und nur Panik verbreiten. Wichtig ist, dass wir uns der Situation stellen und Konzepte liefern, die sinnhaft sind, um wieder erfolgreich und zuversichtlich in die Zukunft zu gucken.“ Als gutes Beispiel führt er das Tübingen-Modell der Öffnung an.

Er habe sich auch bei der Landes- sowie bei der Bundesregierung sowie beim Landkreis Vorpommern-Rügen beworben, mit seiner Firma als Zulieferer für Schnelltests gelistet zu werden. „Ich habe auch unsere Ministerpräsidentin angeschrieben, aber leider keine Antwort erhalten. Das finde ich bedauerlich, weil Bedarfe doch da sind, allein beim Thema Schulen oder Polizei“, weiß Dohrmann.

Unternehmer erkrankte selbst an Corona

Der Binzer ist selbst seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik aktiv, er ist Vorsitzender der Binzer CDU und sitzt im Gemeinderat. Was eine Corona-Erkrankung bedeutet, hat er am eigenen Leib erfahren. Vor einem Jahr war er nach einem Skiurlaub in Österreich an Covid-19 erkrankt – als einer der ersten Menschen in MV.

„Heute geht es mir gut. Der zehnprozentige Verlust meines Lungenvolumens ist für mich nicht spürbar“, so der 46-Jährige. Er habe einen Antikörpertest gemacht, der ihm eine volle Immunität und somit einen vollen Schutz bescheinigte.

Von Gerit Herold