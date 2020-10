Bergen

Zum ersten Mal seit Inkrafttreten der Corona-Beschränkungen gibt es in Larry‘s Bar wieder Live-Musik. Am Freitag (23. Oktober) spielt der Rügener Liedermacher Jens Syllwasschy in der Bar an der Bergener Bahnhofstraße. Der Organisator des Musikerstammtischs in Putbus singt eigene Lieder in deutscher Sprache, mal rockig, mal poppig oder einfühlsam. „Es sind Geschichten aus dem Leben, die ich so oder so ähnlich erlebt habe“, sagt er. Er komponiert und schreibt seine Lieder selbst. Sein Instrument ist die Akustikgitarre, die er auf eigene Weise spielt „und das sieht man ihr natürlich auch an“.

Kneipier Lars „Larry“ Trulsen hat seine Lounge coronabedingt Donnerstag bis Sonnabend jeweils bis zwei Uhr geöffnet. Er bittet seine Gäste, auch am Freitag Corona-Regeln und den Anweisungen des Personals zu befolgen. Jeder Gast muss einen Nasen-Mund-Schutz tragen, wenn er nicht am Tisch sitzt. In dem Fall ist auch ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. „Sind alle Sitz-Gelegenheiten besetzt, ist erst einmal Einlass-Stopp und ab 22 Uhr ist die Terrasse ohne Ausnahmen geschlossen“, so Trulsen. Beginn ist um 21 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Von ud