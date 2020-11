Bergen

Mindestabstände, Maskenpflicht außerhalb der Klassenzimmer, häufiges Lüften – an den Schulen wird einiges getan, um die Gefahr einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu minimieren. Tryntje Larkens findet das gut.

Die Bergener Rechtsanwältin setzt sowohl in ihrer Kanzlei als auch privat konsequent auf die empfohlenen Schutzmaßnahmen, um sich und andere nicht zu gefährden. Für ein Unding hält sie allerdings, was sich für viele Schüler vor und nach der Schule abspielt: „Dann sitzen oder stehen dieselben Kinder, die eben noch Abstand zu einander gehalten haben und Mund und Nase bedeckt hatten, zum Teil völlig ungeschützt in rappelvollen Bussen.“ Mussten die Kinder bis eben noch innerhalb ihrer Klassen oder Gruppen bleiben, um den Kreis der Kontaktpersonen im Falle einer Infektion einzugrenzen, ist das vor Schulbeginn und nach Schulschluss völlig egal. Im Bus sitzen oder stehen Schüler aller Klassen und Jahrgangsstufen bunt durcheinander.

Fahrer kontrolliert Maske nur beim Einsteigen

Die Mutter zweier Kinder findet das inkonsequent. Was nützten alle Vorsichtsmaßnahmen in der Schule, wenn unmittelbar vor und nach dem Unterricht wieder alles wie gehabt sei? Sie kennt die Situation nicht nur aus den Schilderungen ihrer Kinder, sondern hat sich selbst ein Bild gemacht. An mehreren Tagen seien die Busse, etwa die auf der Linie 41, vor Unterrichtsbeginn und nach dem Unterrichtsende sehr voll gewesen. Und: Nicht wenige Kinder trugen in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung.

Natürlich könne der Fahrer des Busses während der Fahrt nicht auch noch für die Einhaltung dieser Schutzmaßnahmen sorgen. Aber vielleicht könnten Busbegleiter eingestellt werden? Das wäre aus ihrer Sicht ebenso ein Beitrag zu mehr Sicherheit wie der Einsatz von größeren oder zusätzlichen Bussen, damit die Kinder und die anderen Fahrgäste nicht länger so dicht gedrängt befördert werden.

Strafen verhängt nur das Ordnungsamt

„Es ist unmöglich, im Öffentlichen Personennahverkehr den Mindestabstand einzuhalten“, sagt Michael Lang. Deshalb, so der Sprecher der kreiseigenen Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR), habe der Gesetzgeber auch zu keiner Zeit eine entsprechende Verordnung erlassen. Eine Zeit lang wurden die ersten Sitzreihen in den Bussen des VVR zum Schutz der Fahrer gesperrt. Mittlerweile sind alle Fahrzeuge mit Schutzeinrichtungen wie Rollos ausgerüstet –zum Schutz der Fahrer.

Für die Fahrgäste in Bussen und Bahnen gilt allein die Maskenpflicht als wichtigste Schutzmaßnahme. Dass jeder Passagier eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, kontrollieren die Fahrer am Einstieg. Ohne Maske kommt niemand in den Bus. Was dann im Bus passiert, können die Fahrer in der Tat so gut wie nicht kontrollieren. Zwar könnte der Busfahrer sein Hausrecht ausüben und Maskenmuffel des Busses verweisen. Aber dann gäbe es das nächste Problem. „Und eine Strafe kann nur das Ordnungsamt verhängen.“

Stichprobenartige Kontrollen nur in Stralsund

Die Ordnungsämter im Kreis haben bislang in den Bussen noch keine Kontrollen durchgeführt, sagt der Sprecher des Landratsamtes, Olaf Manzke. Die Kollegen müssten in dieser Situation praktisch überall sein und könnten das gar nicht leisten. Im Stralsunder Stadtverkehr, wo ein Sicherheitsdienst die Fahrscheine überprüft, sorgen die Sicherheitsleute auch dafür, dass jeder Fahrgast eine Maske trägt. „Aber auch die Kontrollen dort sind nur stichprobenartig möglich“, gibt der VVR-Sprecher Michael Lang zu bedenken. Beim Überland-Verkehr sei das nicht zu leisten. „Da müssen wir wirklich darauf setzen, dass die Fahrgäste sich untereinander höflich darauf hinweisen.“

Schulbeginn ist Hauptverkehrszeit

Beim VVR sieht man derzeit auch wenig Möglichkeiten, den Schülerverkehr „zu entzerren“. „Wo es notwendig ist und geht, versuchen wir dann größere Busse einzusetzen.“ Sollten überraschend –etwa, weil an einer Schule der Unterricht vorzeitig beendet wird – mehr Fahrgäste an der Haltestelle stehen und nicht alle in den Bus passen, kann der Fahrer per Funk ein zweites Fahrzeug anfordern. Aber der Fuhrpark sei begrenzt. „Schulbeginn und Schulschluss, das sind bei uns die Spitzenzeiten im Busverkehr, egal zu welcher Jahreszeit“, sagt Lang. 8874 Fahrschüler sind im Kreis Vorpommern-Rügen gemeldet. Um sie alle morgens zur Schule und nachmittags wieder zurück zu bringen, sind nahezu alle knapp 200 Busse des VVR und der Sub-Unternehmer auf den Linien unterwegs. „Mit zusätzlichen Bussen allein wäre es auch nicht getan. Wir bräuchten dann auch die Fahrer dazu.“

Ministerium übernimmt Fahrzeug- und Personalkosten

Am Geld sollte es nicht scheitern. Das Land hatte bereits im Sommer vor der Wiedereröffnung der Schulen und dem Beginn des neuen Schuljahres finanzielle Unterstützung für den Schülerverkehr zugesichert – obwohl dafür nicht Schwerin, sondern die Kreise und kreisfreien Städte zuständig sind. Das Finanzministerium hatte ihnen im Juli angeboten, den Einsatz zusätzlicher Schulbusse zu finanzieren.

Auf einer Telefonkonferenz mit den Landräten und Oberbürgermeistern am Montag dieser Woche habe das Ministerium noch einmal unterstrichen, dass das Angebot nach wie vor stehe, sagt der Pressesprecher des Finanzministeriums, Stefan Bruhn. Schwerin würde die Kosten für den zusätzlichen Einsatz der Fahrzeuge und auch für Busbegleiter zu 100 Prozent übernehmen – auch die Personalkosten.

Die Landesregierung will dabei zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen könnte durch weniger Enge in den Schulbussen das Infektionsrisiko für die Schüler minimiert werden. Zum anderen wäre es eine Chance für private Busfirmen, deren Reise-Geschäft wegen der Corona-Krise völlig eingebrochen ist. Sie könnten als Subunternehmer im Auftrag der öffentlichen Verkehrsgesellschaften fahren. Die Rechnung dafür zahlt das Land.

Bislang ist die Reaktion auf dieses Angebot allerdings –vorsichtig formuliert- sehr verhalten. Viele Verkehrsunternehmen in den Kreisen und kreisfreien Städten scheinen es gar nicht zu kennen. Auch beim VVR hatte man bislang nichts davon gehört, will sich jetzt aber mit dem Thema befassen, um dort, wo es besonders eng in den Bussen zugeht, reagieren zu können. Wenn sich die Reihen in den Bussen etwas gelichtet haben sollten und auf das Tragen der Masken geachtet wird, werden auch die Kinder von Tryntje Larkens wieder in die Schulbusse steigen. Bis dahin geht sie auf Nummer sicher und holt die Kinder lieber im Auto von der Schule ab.

Von Maik Trettin