Sassnitz

„Dieses Jahr muss bei der Öffentlichkeitsarbeit und der Umweltbildung im Nationalpark Jasmund viel improvisiert werden“, sagt Dr. Ingolf Stodian von der Nationalparkverwaltung des kleinsten deutschen Nationalparks.

Doch die Mitarbeiter stellen sich den Aufgaben unter Corona-Bedingungen und wollen auch in diesem Jahr für die Gäste den Nationalpark mit all seinen Facetten erlebbar machen. Unterstützung bekommen Stodian und sein Team jetzt von Denise Schmutzler und Annabelle Kern, die am zurückliegenden Donnerstag zum traditionellen Praktikum für die Umwelt begrüßt werden konnten, das von der Commerzbank AG initiiert und unterstützt wird.

Bereits mehr als 1600 Studenten haben in den zurückliegenden 30 Jahren dieses beliebte Praktikum des Geldhauses deutschlandweit genutzt, wie Mathias Paulokat, Sprecher der Commerzbank, anlässlich der Begrüßung der beiden Studentinnen informierte. „Die Praktika erfreuen sich großer Beliebtheit. Es gibt immer mehr Bewerbungen als Plätze in den Nationalparken, Biosphärenreservaten und anderen Schutzgebieten zu vergeben sind“, so Paulokat und Stodian unisono gegenüber dieser Zeitung.

Praktische Erfahrungen sammeln

Annabelle Kern konzentriert sich in ihrem Studium unter anderem auf die Verbindung von Mensch und Umwelt. „Um praktische Erfahrungen zu sammeln, ist das Praktikum hier in einem Nationalpark perfekt“, freut sich die 22-Jährige, dass sie hier in den kommenden Wochen tätig sein kann. Denise Schmutzler fokussiert sich in ihrem Studium auf das Thema Landschaftsarchitektur.

Hierbei ist sie unter anderem mit dem Schutzprogramm Natura-2000 in Berührung gekommen und kann nunmehr während des Praktikums ebenfalls an vielen Beispielen die Vorgaben bei der Umsetzung des Programms erleben, wie die 25-Jährige ausführt. Sie wird auf der Insel Hiddensee ihr Praktikum während der kommenden Wochen absolvieren.

Rucksack mit nützlichen Utensilien

Die beiden jungen Frauen haben sich über entsprechende Praktikums-Angebote im Internet informiert und sind somit auch auf das Umweltpraktikum der Commerzbank aufmerksam geworden. Traditionell werden die Praktikanten mit einem Rucksack begrüßt, der allerhand nützliche Utensilien für die tägliche Arbeit enthält. Die Rucksäcke wurden von den Commerzbank-Marktbereichsleitern der Region André Harnisch und Alexander Sosnitza übergeben.

Die beiden jungen Frauen werden in den kommenden Wochen besonders im Bereich der Umweltbildung arbeiten. Dabei werden sie auch eigene Projekte entwickeln und praktisch mit den kleinen und großen Besuchern in den Schutzgebieten zu tun haben.

Von Robby Günther