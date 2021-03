Gingst

„Die Eichel ist das Kind vom Baum“, weiß Jördis. Die ist sechs Jahre alt und besucht die Kita in Gingst. Als eines von fast hundert Kindern der Einrichtung half sie am vergangenen Mittwoch mit, den ersten Nachkommen eines Rügener Baumriesen auf dem Spielplatz ihrer Kita in die Erde zu bringen. Das Bäumchen ist ein Sprössling der 120 Jahre alten Billroth-Eiche, die am Goldenen Brinken in Bergen steht.

Der majestätische etwa 20 Meter hohe Baum mit einem Umfang von gut 3,50 Metern wurde im Jahr 1900 zu Ehren des in Bergen geborenen berühmten Chirurgen Theodor Billroth (1829 bis 1894) gepflanzt und fünfzig Jahre später zum Naturdenkmal erklärt. „Damit ist der ‚Große Riese‘ eines von insgesamt 180 Baumdenkmalen, die gegenwärtig auf Rügen und Hiddensee registriert sind“, weiß Katharina Dujesiefken. Die Baumspezialistin vom BUND hat das Projekt „Junge Riesen“ vor zehn Jahren aus der Taufe gehoben. „Im ersten Schritt haben wir gemeinsam mit vielen fleißigen Helfern Samen oder Stecklinge von Naturdenkmalen der Insel gesammelt.“

„Stolz darauf, alte prächtige Rügener Bäume zu erhalten“

Einen herben Rückschlag erfuhr das Projekt jedoch zunächst, als in vielen Tüten gesammelte Samen von 35 Bäumen, die in der Gärtnerei des CJD in Garz lagerten, restlos von Mäusen vertilgt wurden. Die Einrichtung hatte zuvor ihre Katzen abschaffen müssen, weil mehrere Patienten über allergische Reaktionen geklagt hatten. In einer erneuten Sammlung trugen die Baumfreunde dann Eicheln, Bucheckern oder Samen von zehn alten Rügener Bäumen zusammen. Als neuer Partner konnte die Baumschule Putbus gewonnen werden, wo sich Anke Meincke ehrenamtlich um die Aufzucht der kleinen Bäumchen kümmerte.

Kinder der Kita Gingst sorgen rührend für den Nachwuchs der mächtigen Bergener Billroth-Eiche. Quelle: Bund

Zweck des Projektes ist es einerseits, die genetischen Ressourcen dieser uralten und widerstandsfähigen Bäume zu sichern. „In Städten und Dörfern wird eine natürliche Vermehrung durch die Pflege der Flächen verhindert“, sagt Katharina Dujesiefken. Über die Jungen Riesen sollen möglichst viele der alten Charakter-Bäume nachgezogen und ausgepflanzt werden. Nach der erfolgreichen Nachzucht und sobald die Jungen Riesen groß genug sind, soll jeweils ein Junger Riese neben seinem Alten Riesen gepflanzt werden. Gemeinsam stehen sie dann unter Schutz.

Diese Baumriesen erhalten Nachwuchs. Quelle: Arno Zill

„Nach einer Pflanzung wie jetzt in Gingst können die Kinder ihren ‚Jungen Riesen‘ wachsen sehen und lernen, für ihn zu sorgen. Sie haben aber auch den alten Baum kennengelernt und bekommen so ein Gefühl für die Zeit, die es dauert, bis ein Baum so groß und prächtig ist.“ Das sieht auch Kita-Leiterin Maike Müller so. „Wir sind ausgesprochen stolz darauf, die erste Kita zu sein, die einen Jungen Riesen pflanzen durfte und damit dazu beiträgt, unsere heimischen Bäume zu erhalten.“

Weitere Standorte werden gesucht

Noch warten Eiben vom Naturdenkmal in Swantow, Platanen aus Schaprode und Karnitz, Windflüchterkiefern und Süntel-Buchen aus Semper bei Lietzow und einige weitere Eichen auf einen geeigneten Standort auf der Insel. „Denkbar wäre neben Kindergärten und Schulen oder privaten Grundstücken vielleicht auch eine kleine Allee aus ‚Jungen Riesen‘“, wünscht sich Dujesiefken. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich Menschen bei uns melden. Zu jedem Baum gibt es ein Zertifikat und ein Informationsblatt mit Hintergründen zu dem Projekt.“

Anke Meincke kümmerte sich in der Baumschule Putbus um die Aufzucht der kleinen Bäumchen. Quelle: Bund

Kriterien für ein Baumdenkmal sind neben Alter, Größe und Wuchs auch kulturhistorische oder ästhetische Aspekte. Beispielsweise dann, wenn der Baum zusammen mit historischen Gebäuden eine besondere „Ensemblewirkung“ entfalte, heißt es in der Verordnung des Landkreises. Aber auch, wenn ein historisches Ereignis am Baum stattfand oder er eben jemandem gewidmet ist, wie die Billroth-Eiche, deren Urenkel nun mitten auf dem Spielplatz der Gingster Kita steht.

„Bäume fangen schädliches CO2-Gas auf“, hat Jannes (6) gelernt,der ebenfalls die Kita in Gingst besucht. „Außerdem können später darauf Eichhörnchen, Vögel, Spinnen, Ameisen und Käfer wohnen.“ Wenn das Bäumchen so alt ist wie sein Vorfahr, solle er einmal Schatten spenden. „Dann bin ich ein alter Opa ohne Zähne“, glaubt Jannes. Der nächste „Junge Riese“, eine Mehlbeere, wird zum Tag des Baumes – am 25. April – in der Kita „Inselkrabben“ auf der Insel Hiddensee gepflanzt.

Von Uwe Driest