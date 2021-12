Rügener Paar fertigt Schmuckstücke aus Uhrwerken: „Wir ticken anders“

Garz

Behutsam nimmt Dorota Tymek mit der Pinzette ein winziges Uhrwerk auf und platziert es in der Fassung neben einem halben Ziffernblatt und diversen Schräubchen. „Jedes Teilchen wird so lange hin und hergeschoben, bis die richtige Bildkomposition entsteht. Dazu braucht man eine ruhige Hand, viel Geduld und eine gute Feinmotorik“, sagt die 51-Jährige und lächelt.

Seit 2015 fertigt die gebürtige Polin Schmuckstücke aus den Einzelteilen zerlegter Uhren an. Unterstützt wird sie dabei von Ehefrau Manja Schönemann. Vor zwei Jahren verwirklichten die beiden ihren Traum und zogen von Nürnberg auf die Insel Rügen.

„Ich habe diesen Schritt nie bereut“

„Wir ticken anders“ ist das Motto der beiden Schmuckgestalterinnen. Dass dies nicht nur leere Worte sind, bewies Tymek, als sie 2016 ihren Beruf aufgab und ihre eigene Schmuckmanufaktur „Zeitwandler“ gründete. Für die studierte Landwirtin, die 1990 nach Deutschland kam und in Nürnberg viele Jahre im Verkauf tätig war – zuletzt als Führungskraft eines Naturkostladens – der Sprung ins kalte Wasser. „Ich habe diesen Schritt nie bereut. Im Gegenteil, ich hätte das schon viel eher machen sollen“, sagt sie rückblickend.

„Im ersten Jahr habe ich 2000 Uhren zerlegt“

Die Idee sei entstanden, als sie in einem kleinen Laden in Polen einen Ohrstecker aus Uhrwerken gesehen habe. „Ich wusste sofort, das ist es und habe gleich angefangen, zu recherchieren“, sagt sie. Die Idee, aus alten Uhrwerken Schmuck herzustellen, sei nicht neu. „Aber vieles entstammt der Steampunk-Szene und wirkt sehr groß und mechanisch. Es war nichts dabei, was ich als Mädchen tragen würde. Also habe ich angefangen, selbst rumzuprobieren“, sagt Tymek. Sie sucht im Internet nach Material: „Im ersten Jahr habe ich mehr als 2000 Uhren zerlegt, um überhaupt anfangen zu können“, verrät sie.

Auf ihrem Arbeitstisch in Garz reihen sich diverse Schächtelchen mit sorgsam sortierten Einzelteilen aneinander, aus denen die 51-Jährige bei der Arbeit schöpft. „Damit alles stimmig wirkt, darf man vorher kein fertiges Bild vor Augen haben, sondern muss sich von den Einzelteilen inspirieren lassen“, sagt Tymek.

So entstehen abstrakte aber auch figürliche Motive, die oft einen Bezug zur Region haben. Segelschiffe, Kraniche, Anker oder florale Motive werden zu Kettenanhängern, Ringen, Ohrringen, Armreifen, Manschettenknöpfen, Pins, Krawattennadeln oder Broschen verarbeitet. Acht Millimeter misst das kleinste, 38 Millimeter das größte Schmuckstück.

2019 Start auf der Insel Rügen

Rund zehn Monate habe es gedauert, bis Tymek ihren ersten Anhänger entworfen, fertiggestellt und auf einem Flohmarkt probeweise angeboten habe. Mit Erfolg: „Die Leute haben den Stand förmlich überrannt“, erinnert sich Tymek. „Ich war so gerührt, dass ich geweint habe.“ Auf Märkten in ganz Deutschland verkauft sie ihren Schmuck und landet schließlich auch auf Rügen. „Ich war mehrere Jahre hier und bin in jedem Jahr etwas länger geblieben“, sagt sie und lacht. 2019 entscheidet sie sich mit ihrer damaligen Lebensgefährtin, ein Haus auf Rügen zu kaufen und auf die Insel zu ziehen. „Das ist genau das, wonach wir immer gesucht haben“, sagt Tymek.

In diesem Jahr läuteten für das Paar die Hochzeitsglocken. Auch Ehefrau Manja ist inzwischen in die Firma eingestiegen und hat ihren Beruf als Krankenschwester aufgegeben. „Heute können wir beide davon leben“, freut sich Tymek. Auch, wenn es zu Corona-Zeiten schwieriger geworden sei. Ihren Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Stralsund mussten sie pandemiebedingt in dieser Woche schließen. Trotzdem hofft das Paar auf die kommende Saison. Ihren Schmuck bieten sie inzwischen fast ausschließlich auf Märkten an Ost- und Nordseeküste, im Laden „Kunsthandwerk“ in Stralsund sowie im eigenen Onlineshop an.

Auch persönliche Schmuckstücke fertigt das Paar auf Wunsch an. Oft stecken dahinter bewegende Geschichten: „Eine Dame hat mir die Uhr ihres verstorbenen Vaters geschickt und sich gewünscht, dass ich daraus einen Kettenanhänger mache, der den Zeitpunkt seines Todes zeigt“, verrät Tymek. „Am selben Tag kam die Anfrage einer Mama, die sich ein Schmuckstück zur Geburt ihres Sohnes wünschte. Das hat mich sehr berührt.“

