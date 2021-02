Zudar

“Für mich ist das Tierquälerei“, sagt die Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte. Auf einem Landwirtschaftshof in der Nachbarschaft beobachtet sie die Pferde, die auch jetzt im Winter draußen auf der Weide leben. Das wäre viel zu kalt und die Tiere würden außerdem nicht angemessen versorgt werden, sagt die Frau.

„Die bekommen nur ab und zu mal was zu fressen und sind auch nicht geschützt. Außerdem friert ja auch das Wasser ein. Die Pferde haben draußen nichts zu suchen. Der Landwirt hat Stallungen. Ansonsten müssen die Tiere weg“, meint sie und hatte mit diesem Anliegen in den letzten Wochen mehrmals Kontakt mit dem Veterinäramt des Landkreises Vorpommern-Rügen aufgenommen. Da dies offenbar nicht tätig wird, hat sich die Frau inzwischen auch an das Ministerium gewandt.

Anzeige

Veterinäramt sieht keinen Handlungsbedarf

Dabei nimmt das Veterinäramt solche Hinweise durchaus ernst. Tierarzt Dr. Bernd Nostitz und seine Kollegen kennen den Landwirtschaftshof und den Pferdehalter Tom Brodersen. „Es waren mehrfach Tierärzte, unabhängig voneinander, vor Ort. Niemand konnte hier irgendwelche rechtsrelevanten Verstöße feststellen, die einen Eingriff rechtfertigen“, sagt Pressesprecherin Dörte Lange auf Nachfrage beim Landkreis. Der Pferdehalter selbst kann über die Vorwürfe nur verständnislos den Kopf schütteln, geht aber offen damit um.

„Es wundert mich, dass man mich dann noch nie persönlich angesprochen hat. Ich zeige gerne alles“, sagt Tom Brodersen. Elf Sportpferde befinden sich in seinem Besitz, mit denen er den Kutschen-Fahrsport betreibt. „Darunter sind die Tiere, die sich im Training befinden. Da die ein kürzeres Fell besitzen, da sie sonst beim Reitsport zu sehr schwitzen würden, befinden diese sich nur einige Stunden am Tag draußen auf der Weide und sind dann zusätzlich mit einer Decke geschützt“, erklärt der Landwirt.

Ein warmes Bett aus Stroh

Unter den drei Tieren, die Tag und Nacht draußen beobachtet werden, befinden sich zwei Jungtiere – davon ein Welsh B Pony – die noch nicht trainiert werden. „Das sind Junghengste. Um ein Aufwachsen im Herdenverband bestmöglich zu gewährleisten, müssen sie sozialisiert werden“, so Tom Brodersen.

Würden die Jungtiere einzeln in Boxen gehalten werden, hätten sie später Probleme, sich in einer Herde zurechtzufinden. Das dritte der draußen lebenden Tiere ist nur zu Gast. „Es ist ein Rentnerpferd, das durch jahrelange Boxenhaltung einen Hahnentritt bekommen hat. Es ist seit September hier und hat durch den Auslauf, den es jetzt hat, seinen Gang schon stark verbessert“, sagt der 28-Jährige.

Tom Brodersen zeigt gerne, dass es den Tieren auch im Winter und bei Schnee draußen gut geht. „Sie sind warm, haben keine verschleimte Nase. Da werden Tiere im Stall schneller krank“, meint er. Jeden Morgen fährt er zur Weide, um den Pferden frisches Wasser zu bringen. Bei seinem Besuch am Nachmittag wird das Wasser dann vom Eis befreit, sollte es notwendig sein. Regelmäßig liefert er auch einen Ballen Qualitätsheu für die drei Pferde, die dann nachts auf einem Strohbett unter der Baumgruppe in der Nähe der Schutzhecken ruhen.

„Man kann Pferde nicht vermenschlichen“

Die Tierschutzleitlinien zur Pferdehaltung sagen aus, dass Pferde durchaus ganzjährig draußen leben können. Ein Unterstand wird empfohlen. „Wobei ein Unterstand nicht ein Unterstand sein muss, wie man ihn sich vorstellt. Es geht dabei um Witterungsschutz. Das können auch Hecken und Bäume sein“, erklärt Karoline Gehring, Geschäftsführerin des Pferdezüchterverbandes MV.

„Ich kenne die Gegebenheiten vor Ort nicht. Aber durch eine naturnahe Aufzucht erhalten wir uns robuste und langlebige Pferde. Man darf nicht vergessen, dass ein Pferd immer auch ein Nutztier ist, auch wenn es für uns vielleicht hart aussieht. Tiere haben eine andere Wohlfühltemperatur. Man kann sie nicht vermenschlichen“, so Gehring.

Sie weist außerdem darauf hin, dass viele Pferdehalter auch gerne einen Unterstand aufstellen würden, dies aber wieder ins Baurecht fällt und genehmigungspflichtig ist.

20 Hektar Auslauf für elf Pferde

Während die besorgte Frau aus der Nachbarschaft die Tiere zuletzt stets an der Landstraße beobachten konnte, befinden sie sich nun auf dem hinteren Stück der Weide. Sie vermutet, dass die Pferde nach ihren Anrufen beim Veterinäramt aus der Sichtweite geschafft wurden. Auch dies entkräftet Tom Brodersen. „Das sind 20 Hektar Weide, auf der sie sich frei bewegen können. Da ist kein Zaun dazwischen“, so der Pferdehalter. Auf dem hinteren Gelände befinden sich Schlaf- und Futterstelle am Wäldchen und außerdem auf der Weide dahinter tagsüber auch die anderen Sportpferde, deren Nähe die Hengste dann auch gerne suchen.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu dem Landwirtschaftsbetrieb gehören außerdem 300 Mutterkühe, für die der Onkel Roland Brodersen zuständig ist. Auch sie leben in Stall- und Weidehaltung. „Kälber, die draußen geboren werden, sind dabei die gesündesten Kälber“, sagt er.

Tom Brodersen weist darauf hin, dass er mit seinen Mecklenburger Warmblütern an Fahrsportturnieren – unter anderem den Vierspänner-Landesmeisterschaften MV – teilnimmt und daher an gesunden Tieren interessiert ist. „Sicher gibt es auch mal schwarze Schafe. Aber wir verdienen Geld mit unseren Tieren und werden uns hüten, sie schlecht zu behandeln oder hungern zu lassen“, betont Tom Brodersen. „Ich biete der Dame gerne an vorbeizukommen und sich alles anzuschauen.“

Von Wenke Büssow-Krämer