Zirkow

In der neuen Aufführung des Rügener Pferdetheaters geht es um die Brücke zwischen Natur und Kultur, Wald und Stadt, die in der Gegenwart mehr und mehr zu verschwinden droht. Was passiert, wenn ein Städter plötzlich in die Wildnis geht? Welche Wirkung hat der Wald auf den modernen Menschen? Und welche Rolle spielt das Pferd dabei?

Seit jeher ist der Wald Faszinationsort für den Menschen, denn er bietet Raum für die vielfältigsten sowohl positiven als auch negativen Projektionen. So bündeln sich im Wald das Ursprüngliche, das Wilde, das Geheimnisvolle, das Mystische, das Gefährliche, das Natürliche, aber auch das Überirdische auf unerklärliche Weise. Es gilt als Ort des Schreckens und Quelle absonderlicher Gefahren. Ebenso lässt er sich als Sehnsuchtsort deuten und dient als Rückzugsraum, der innere Einkehr, Versenkung und Ruhe erst ermöglicht.

Das Pferd steht in einer ähnlichen Spannung, verbinden sich doch auch in ihm Wildheit und Eleganz, Freiheit und treue Verbundenheit zum Menschen auf gleiche Weise. Es überbrückt die Grenze zwischen Natur und Kultur, zwischen Wald und Zivilisation und wird so zum Medium zwischen den Welten.

Ob sich Antworten darauf finden lassen, können Sie in den Aufführungen des Pferdetheaters im Juli und August selbst herausfinden. In der kommenden Woche beginnt die Sommerspielreihe mit dem neuen Stück „Into the forest I go to lose my mind and find my soul“.

Vom 3. Juli (Premiere) bis 31. August, immer Mittwoch bis Samstag um 19.30 Uhr im Pferdetheater am Darzer Weg in Zirkow. Infos und Tickets unter 038393-131550 oder www.pferdetheater.com.

Uwe Driest