Rügener Polizei zieht zwei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr

Bergen/Glowe

Zwei alkoholisierte Fahrer hat die Polizei auf Rügen aus dem Verkehr gezogen. Bei der ersten Kontrolle am Montag wurde gegen 12.45 Uhr in Bergen auf Rügen in der Straße der DSF ein Auto angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der 49-jährige Fahrzeugführer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,28 Promille. Ein Arzt entnahm dem 49-Jährigen aus Bergen eine Blutprobe. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

Ebenfalls am Montag meldete ein Zeuge eine offensichtliche Trunkenheitsfahrt. In Glowe konnte der 42-Jährige aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen gestoppt werden. Eine Atemalkoholmessung im Polizeirevier Sassnitz ergab einen Wert von 0,54 Promille. Der 42-Jährige muss nun mit einem erheblichen Bußgeld und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Von OZ