Rügener Psychotherapeut: „Corona wirkt wie ein Brandbeschleuniger“

Bergen

Die durch die Pandemie notwendig gewordenen Beschränkungen des Alltags verändern die Situation in vielen Familien bis hin zur Zunahme an psychischen Erkrankungen, weiß Stefan Sturm-Sommer. Der Bergener Psychotherapeut kann gleich reihenweise Beispiele für Schicksale anführen, die durch Schließungen und Isolation entstanden oder sich verschlimmerten.

So verzweifele einer seiner Patienten daran, dass er sein Kind nicht sehen könne. Der Vater habe bis zum Lockdown in der Gastronomie gearbeitet und ging dann in Kurzarbeit. „Jetzt fehlen dem Mann die nötigen Mittel, um sein entfernt bei der Mutter lebendes Kind zu besuchen. Er kann auch weder Unterhalt zahlen noch ein kleines Geschenk kaufen“, so Sturm-Sommer. „Neben der Sehnsucht nach seinem Kind nagen daher zunehmend auch Selbstzweifel an dem Mann, der seiner Rolle als Vater nicht gerecht zu werden glaubt.“ Hinzu komme die Ungewissheit darüber, ob und wann die Situation sich wieder zum Besseren wenden werde.

Anforderungen steigen, während die Kraft nachlässt.

Im Jahr 2018 suchten in MV rund 48 000 Menschen (drei Prozent) einen Therapeuten auf ─ mehr als doppelt so viele wie zehn Jahre zuvor. Inzwischen stieg die Zahl der Patientenanfragen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um weitere 40 Prozent an, weiß die Deutsche Psychotherapeuten-Vereinigung (DptV). In dieser Situation gebe es ausgerechnet in MV die längsten Wartezeiten auf einen Therapieplatz. Und der „Barmer Gesundheitsreport“ weiß: „Beschäftigte aus MV waren 2019 um 19 Prozent häufiger und 12 Prozent länger aufgrund psychischer Erkrankungen krank geschrieben als der Bundesdurchschnitt.“

Klagten Verbände und Patienten schon vor Corona über eine dramatische Unterversorgung mit Therapieplätzen, könne er derzeit keine weiteren Patienten aufnehmen, sagt der Rügener Psychotherapeut. „Corona verschärft diese Situation der Unterversorgung zusätzlich, sodass Patienten bis zu einem Jahr auf einen Therapieplatz warten müssen.“ So viel Zeit haben Menschen jedoch nicht, die in seelische Notlagen geraten. Eine Depression lässt sich nicht verschieben wie eine Schönheitsoperation. „Eine Mutter, die ihre drei Kinder, um die sich im Normalfall mehrere Lehrer kümmern, derzeit allein beschulen muss und einfach nicht mehr kann, braucht Hilfe sofort und nicht später“, mahnt Sturm-Sommer. Die Anforderungen steigen, während die Kraft nachlässt. Die Pandemie wirke gewissermaßen als Brandbeschleuniger. Gerade auch bei Eltern und Lehrkräften unter seinen Patienten nehmen Selbstzweifel zu, die schließlich zu Schlafstörung und Depression führen. Unter zunehmenden Spannungen in einer Familie leiden schließlich auch die Kinder.

Kinder werden aggressiver und depressiver

Die Situation ist für Anke Fischer Alltag. Die Psychologin betreibt seit mehr als zwanzig Jahren ein Kleinstkinderheim in Lohme und koordiniert drei weitere Einrichtungen der „Wildfang GmbH“ auf Rügen. „Seit 13 Monaten ist für uns jeder Tag sieben Stunden länger“, sagt sie unter Verweis auf geschlossene Betreuungseinrichtungen. Eltern würden in dieser Zeit Kriegsschauplätze eröffnen, für die sie eigentlich gar nicht zuständig seien.

Streit und Kritik führen dazu, dass auch das Kind schließlich glaubt, unzulänglich zu sein. „Kinder erleben weder Erfolg noch Fortschritte; stattdessen Frust und Langeweile. Man kann sich nicht aus dem Weg gehen, dabei sollte doch gerade die Wohnung ein sicherer Rückzugsraum sein. „Unsere Kinder werden alle rasant aggressiver und depressiver.“ Die Wahrnehmung decke sich auch mit den Erfahrungen von Schulsozialarbeitern.

MV bei Therapeuten unter Bundesschnitt

In dieser Situation wird der Mangel an Therapieplätzen geradezu dramatisch. „Ich kann weder Eltern oder Kindern in diesem Jahr noch einen Therapieplatz anbieten, keine akut-traumatisierten Personen betreuen, die die Nachricht von einer Krebs-Erkrankung erhielten oder einen Todesfall zu beklagen haben“, beklagt Sturm-Sommer. „Selbst Anrufen aus dem Frauenschutzzentrum, wo es um akute Fälle geht, in denen die Situation in einer Familie gewaltsam eskalierte, müssen wir eine Absage erteilen.“

„Die Situation ist für Patienten nicht zumutbar“, sagt DptV-Sprecher Hans Strömsdörfer. „Die Praxen unserer Mitglieder werden förmlich überrannt. Für Psychotherapeuten ist es bedrückend, dass sie nicht jedem eine Therapie anbieten können. Corona wird bei der heranwachsenden Generation Spuren hinterlassen.“ Umso dringlicher sei es, Abhilfe zu schaffen und die Zahl von landesweit mehr als 400 Psychotherapeuten weiter zu erhöhen. Zwar stieg die Dichte an Therapeuten in MV in den vergangenen Jahren auf 16 Praxen je 100 000 Einwohner, bleibt aber noch immer deutlich unter dem Bundesschnitt von 25. Dabei gebe es eine Warteliste von Therapeuten, die gern arbeiten würden. Es müsse eben nur der Schlüssel verändert werden, meint Sturm-Sommer.

Keine neuen Plätze in Vorpommern-Rügen

Ob die Kassenärztliche Vereinigung dabei Teil der Lösung oder des Problems ist, bleibt unklar. Zahlen zur Versorgungslage im Land nennt das Schweriner Büro auf Anfrage jedenfalls nicht. Im vergangenen Jahr hatte der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen ganze 17,5 neue Sitze für Praxen zugelassen. Davon jedoch keinen im äußersten Nordosten. Lediglich Rostock (5), Bad Doberan (6), die Region Schwerin/Wismar/Nordwestmecklenburg (4) sowie Ludwigslust, Uecker-Randow und Neubrandenburg wurden bedacht.

Stefan Sturm-Sommer rät allen von seelischen Problemen betroffenen Menschen, unbedingt weiter aktiv zu sein und wenn es nur der tägliche Spaziergang sei. Eine Struktur im Tagesablauf, beispielsweise feste Zeiten für Mahlzeiten seien wichtig und es gelte, weniger schlechte Nachrichten über die Pandemie zu hören. „Und auch wenn es schwer ist, Hilfe zu suchen, darf man nicht aufgeben. Das Schlimmste ist, gar nichts zu tun!“

Von Uwe Driest