Rügener Reisebüros in Corona-Krise: „Die Inhaber wurden von der Politik total vergessen“

Sie will für ihre Mitarbeiter und ihr Geschäft kämpfen: Cornelia Klemm betreibt seit 30 Jahren das Reisebüro Reiseland in Bergen auf Rügen, doch so eine schwere Zeit wie jetzt in der Corona-Krise hat sie noch nie durchgemacht. Ihre zwei Angestellten musste sie in Kurzarbeit schicken, statt Buchungen für den Sommer und Herbst entgegenzunehmen, hängt sie nun stundenlang in den Warteschleifen der Reiseveranstalter, um Rückzahlungen und Umbuchungen für ihre Kunden zu managen.

„Seit Mitte März – also schon vor dem Shutdown – ist das unser Alltag. Wir haben dreifache Arbeit“, beschreibt die 59-Jährige die Situation. „So kann das nicht weitergehen.“ Ihre Kritik: Die Politik lässt die inhabergeführten Reisebüros in Mecklenburg-Vorpommern im Stich. Dem hat sie auch am Mittwoch bei einer Demonstration in Greifswald Ausdruck verliehen.

Demo in Greifwald für einen Sonderfonds

Dutzende Reisebüroinhaber aus der Region brachten ihren Unmut auf dem Greifswalder Markt zum Ausdruck – darunter auch drei Reisebüros von der Insel Rügen, wie Cornelia Klemm berichtet. Gemeinsam forderten sie staatliche Unterstützung in Form eines Sonderfonds.

Seit Wochen verdienen die Reisebüros in MV keinen Cent, müssen im Gegenteil sogar bereits gezahlte Provisionen wegen der Stornierungen zurückzahlen. 60 bis 70 Prozent Umsatzverlust schätzt die 59-jährige Rügenerin, wird sie in diesem Jahr wegen der Corona-Krise machen. „Da hilft dann auch eine Soforthilfe über 9000 Euro nicht weiter“, betont Cornelia Klemm. Auch von Überbrückungskrediten hält sie nicht viel: „Damit verschiebt sich ja nur die finanzielle Not auf einen späteren Zeitpunkt, weil die Kredite zurückgezahlt werden müssen“. Es müssten langfristige Lösungen her und Unterstützungen, die nicht zurückgezahlt werden müssen, fordert sie.

„Die Inhaber wurden von der Politik total vergessen“

Dutzende Reisebüroinhaber aus der Region trafen sich am Mittwoch auf dem Greifswalder Marktplatz zu einer Demonstration. Sie forderten staatliche Hilfe in Form eines Sonderfonds. Quelle: Christin Lachmann

Cornelia Klemm ist froh, dass die meisten Kunden Verständnis für die derzeitige Situation in ihrem Reisebüro haben. „Die Wege zu den Reiseveranstaltern sind auch für uns lang. Bis zu zwei Stunden hängen wir in den Warteschleifen, müssen über Wochen Mails schicken, um zu einem Ergebnis zu kommen“, beschreibt sie ihre derzeitige Arbeit.

Reisen innerhalb Deutschlands im Angebot

„Was uns aufrechterhält sind die Kunden“, betont die 59-Jährige. „Sie versichern uns, dass sie nach der Krise wiederkommen und bei uns buchen.“ Denn genau das sei laut der Reisebürochefin so wichtig. Sie appelliert an die Kunden, direkt im Reisebüro und nicht online zu buchen. Nur so könnten die angeschlagenen Geschäfte wieder auf die Beine kommen. Das bringt sie auch an ihrer Schaufensterscheibe zum Ausdruck: „Heute ist nicht alle Tage – wir kommen wieder keine Frage! Wir zählen auf euch!“ steht dort auf pinkfarbenem Papier geschrieben.

Dafür stellt die Reisebürochefin nun auch den Fokus ihre Angebotspalette um. „Der Reiseverkehr innerhalb Deutschlands und der Europäischen Union startet in den kommenden Wochen wieder, deshalb ist es wichtig, dass die Kunden wissen, dass wir nicht nur Fernreisen anbieten.“ Zum Beispiel für Urlaube in Sachsen hat sie sich zuletzt erst schulen lassen, aber auch für Campingplätze oder Busvermietungen ist Cornelia Klemm eine gute Ansprechpartnerin. Die Nachfrage für solche oder ähnliche Angebote laufe auch schon an. „Das macht mir Hoffnung, dass wir dann doch auch noch unser 40-jähriges Bestehen feiern können“, sagt sie abschließend.

Von Ann-Christin Schneider